Bilanz der Amtszeit von Monika Grütters : Agentin des Patriarchats

Grütters Zeit als Kulturstaatsministerin geht zu Ende. Was haben wir ihr außer der Kuppel über dem Berliner Humboldt-Forum noch zu verdanken?

Das neue Kabinett ist noch nicht bestätigt, aber klar ist, die Ära Grütters ist unwiderruflich zu Ende. Viele im Kulturbetrieb atmen jetzt auf. Ihr autoritärer Führungsstil war gefürchtet. Als Staatsministerin für Kultur und Medien war Monika Grütters eine Agentin des Patriarchats.

Sämtliche Jobs im Kulturbereich, die in ihrer Amtszeit zu besetzen waren und bei denen es der CDU-Politikerin stets gelang, die Strippen zu ziehen, auch indem sie Findungskommissionen umging, bekamen Männer. Wie zuletzt die Staatlichen Museen zu Berlin oder zuvor das Humboldt Forum, die Berlinale und das Haus der Kulturen der Welt. Immerhin.

Ihr Wirken als Agentin des Patriarchats – und dessen an nicht öffentlichkeitstaugliche Bedingungen geknüpften Spendermillionen – ist in der Kuppel des Humboldt Forums gut dokumentiert, mit dem deplatzierten Kreuz und der bekloppten Inschrift. Sie proklamiert einen Allgemeingültigkeits- und Herrschaftsanspruch des Christentums – demnächst samt ausdrücklicher Distanzierung aller Institutionen im Humboldt ­Forum.

Repräsentative Herrschaftsarchitektur

Bauen, dafür, scheint es, ist sie überhaupt angetreten. Dafür organisierte sie Geld. In den Jahren als Staatsministerin war für sie ja auch funktionale identisch mit persönlicher Macht. Und wie jeder Herrscher brauchte auch sie das gebaute Symbol ihres Wirkens. Es heißt Museum der Moderne, sein Gebäude entsteht gerade an der Potsdamer Straße, wird größer und teurer, bei gleichzeitig schrumpfender Ausstellungsfläche – nun gut, wenn da drei Gerhard Richter weniger hängen, interessiert das wirklich niemanden.

Der Neubau ist eh ein Klimakiller und wird auch klimaschädlich bleiben, denn aus ästhetischen Gründen kommen weder Recyc­ling­ma­te­ria­lien noch Photovoltaik auf dem Dach zum Einsatz. Es hätte eine bescheidenere, dem unter Geldmangel leidenden Museumsbetrieb zuträglichere Lösung für den Neubau eines Sammlermuseums gegeben.

Aber Bescheidenheit war Monika Grütters’ Sache nie. Rücksichtslose Selbstdarstellung dagegen schon. Geld wurde bei Grütters dafür ausgegeben. Den Betrieb der Museen ihren Aufgaben entsprechend angemessen zu finanzieren, ist leider kein Imageprojekt und war für Grütters daher uninteressant.

Nichts zu reißen mit ­vorhandenem Budget

Dort, wo es besonders deutlich wurde, dass mit dem vorhandenen Budget nichts zu reißen ist, bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und speziell bei deren Museen, drohte sie mit Zerschlagung. Umsetzen ließ sich das nicht, weil die 16 Bundesländer, die der Stiftung zwar nur wenig Geld geben, dafür aber viel Mitsprache haben, sich nicht rausdrängen ließen. Obwohl sich Grütters ihre Werkzeuge geschaffen hatte, auch bei den Ländern mitzureden, die doch die Kulturhoheit haben.

Aber sie finanziert das Literaturarchiv Marbach, die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig und Frankfurt am Main, sie fördert das Bauhaus Dessau, die Bayreuther Festspiele, die Villa Massimo in Rom und das deutsche Studienzentrum in Venedig. Auch den Berliner Anteil an der Förderung der Berliner Philharmoniker übernahm sie, das gab ihr mehr Einfluss und Macht, als dafür zu sorgen, dass die Berliner Museen von privaten (Sammler-)Interessen unabhängiger werden.

Dagegen sprach schon ihre PR-Idee, freien Eintritt ins Humboldt Forum zu gewähren und damit die anderen Häuser in einen Unterbietungswettbewerb zu zwingen. Wie viele ihrer Ideen blieb auch diese auf der Strecke. Und ein paar Ideen hatte sie zweifellos. Eine ist noch nicht in den Sand gesetzt worden, obwohl mit harten Bandagen über sie gestritten wird, etwa von Andreas Gursky und der Stadt Düsseldorf versus die Stadt Essen: das Haus der Fotografie.

Es könnte zum großen Wurf werden. Kommt auf das Standing ihrer Nachfolgerin oder ihres Nachfolgers an.