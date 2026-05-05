E in anderes Berlin“, denke ich am Samstagmorgen am Berliner U-Bahnhof-Walther-Schreiber-Platz. Ich bin zum ersten Mal in Friedenau und die gesäuberten Gehwege und herrschaftlichen Gründerzeithäuser lösen in mir zugleich Bewunderung wie Beklemmung aus: Die Ruhe erschüttert. Ein tadellos gekleidetes Paar im kamelfarbigen Partner-Trenchcoat – sie am Steuer, er auf dem Beifahrersitz mit Blumenstrauß – steigt in sein Elektroauto.

„Hier haben die Leute bestimmt keine Probleme“, bedeute ich meinem Freund. „Das ist auch ein Problem“, meint er. Wir passieren einen Hauseingang, an dem eine Familie gerade einen Fahrradausflug vorbereitet. Zwei kleine Kinder plärren unaufhörlich, während der Vater, unter den ungeduldigen Blicken der Mutter, zusehends verzweifelt versucht, sie anzuschnallen, und dabei „Do Re Mi Fa So La Ti Do“ summt. Geniert wende ich den Blick ab, wie jedes Mal, wenn ich überforderte Eltern wie einen Autounfall beobachte.

Unser Ziel liegt an der nächsten Ecke: die einzige jüdische Meisterbäckerei Berlins. Doch auch dort hängt der Straßensegen schief: „Wir schließen!“, schallt es, noch ehe wir eintreten: „Jetzt?!“, fragen wir, verwirrt. „Für immer!“, ruft der aufgebrachte Besitzer. „Habt ihr die Baustelle gesehen?! Seit 13 Monaten ist die hier! Liegt seit Monaten brach! Erst falsche Teile. Dann seitenverkehrt.“ Er schnaubt: „Eine Endlos-Baustelle! Das ist Berlin!“

„Und macht ihr woanders wieder auf?“, frage ich, als er Babka und Bagel serviert. „Never! Nie. Wieder. Gastro! Die Leute haben einen Ton! Bezahlen mit 20-Euro-Schein und schreien: ‚Fick dich, du Fotze, das ist kein Geld!‘“, wenn du ihnen Rückgeld in Centstücken auszahlst. Abermals schüttelt er den Kopf: „Ab September bin ich zurück in der Steuerkanzlei. Da kann ich die Kunden anschreien.“