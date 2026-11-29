dpa | Ob „Good Vibrations“, „I Get Around“, „Fun, Fun, Fun“, „Surfin'“ oder „California Girls“: Jahrzehntelang spielte Mitgründer Mike Love die Klassiker der Beach Boys auf Bühnen weltweit – und verbreitete den Sound von Sommer, Strand, Surfen und guter Laune, mit dem die Band in den 1960er Jahren berühmt geworden war.

Am Samstag ist Love im Alter von 85 Jahren gestorben, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekannt. „Mit großem Respekt teile ich mit, dass Mike Love heute Abend im Kreise seiner Familie gestorben ist“, sagte seine Sprecherin Katie Altman in einer Mitteilung, die unter anderem der Sender NBC zitierte. Darin bezeichnete sie ihn als amerikanische Kultur-Ikone und Inspiration für Generationen von Musikern.

Nicht nur Hits, auch Anerkennung von Kritikern

Der 1941 in Los Angeles geborene Love verbrachte einen großen Teil seiner Kindheit gemeinsam mit dem zwei Jahre jüngeren Brian Wilson. Sein Cousin und Mitgründer galt stets als musikalisches Genie der Band. Zusammen mit Wilsons Brüdern Dennis und Carl sowie seinem Schulfreund Alan Jardine gründeten sie Anfang der 60er Jahre die Beach Boys – und wurden rasch weltberühmt.

Die Gruppe schuf nicht nur zahlreiche Hits, sie erarbeitete sich auch die Anerkennung der Kritiker. Das Album „Pet Sounds“ aus dem Jahr 1966 gilt als Meisterwerk – Love soll allerdings zunächst nicht begeistert von Wilsons neuen Songs gewesen sein.

Die Band tourte um die Welt und sammelte Auszeichnungen – musste allerdings auch schwere Schicksalsschläge hinnehmen: Dennis Wilson ertrank 1983 unter Alkoholeinfluss, Carl Wilson starb 1998 an Lungenkrebs. Hinter der Erfolgskulisse gab es zudem immer wieder Streit zwischen Love und dem im Juni 2025 gestorbenen Brian Wilson.

Viel Streit zwischen Love und Brian Wilson

Beide entfernten sich immer weiter voneinander. Während Wilson lange gegen Drogen und Alkohol kämpfte, verschrieb sich Love der Meditation, die er 1968 gemeinsam mit den Beatles in Indien kennengelernt hatte. „Als ich gelernt habe zu meditieren, habe ich gesagt: Halleluja! Jetzt kann ich mich entspannen ohne all das Zeug, das dein Gehirn vernebelt.“

Love warf Wilson – schließlich auch vor Gericht – vor, dass seine Beiträge bei der Entstehung der Songs nicht ausreichend wertgeschätzt und ausgewiesen wurden. Love, der rund 6.000 Konzerte in mehr als 25 Ländern absolviert haben soll, wollte außerdem weiter auf Tour gehen, Wilson lieber im Studio Musik machen. In Autobiografien machten Wilson („I am Brian Wilson“) und Love („Good Vibrations: My Life as a Beach Boy“) ihre jeweiligen Standpunkte deutlich.

Eine Wiedervereinigungstour mit Jardine und Wilson scheiterte 2012. Während der ersten US-Präsidentschaft von Donald Trump gab es wieder Ärger, weil Love mit einer neuen Beach-Boys-Truppe bei Auftritten von Trump spielte – sehr zum Unmut von Wilson und Jardine.

Schwarzes Schaf, aber auch versöhnliche Töne

Sein Ruf als schwarzes Schaf der Beach Boys ärgerte Love. „Die Legende ist, dass ich ein Arschloch bin, aber das haben sich Verrückte ausgedacht“, sagte der Musiker einmal dem „Rolling Stone“. Mindestens die Hälfte von all dem, was er angeblich gesagt haben sollte, habe er nie gesagt, er sei „Kanonenfutter“ geworden, beschwerte sich der Sänger, der sich nur selten ohne seine Baseball-Kappe zeigte. „Ich bin geächtet und verleumdet worden.“

Aber der Musiker, der acht Kinder hat und sechsmal verheiratet war, gab sich auch versöhnlich. „Das Wichtigste ist, dass Brian und ich einige spektakuläre Dinge zusammen gemacht haben“, sagte er. „Ich habe ein unglaubliches Leben mit einer Menge Triumphen gelebt, meinen Anteil an Herzschmerz und einige ziemlich erstaunliche Erfahrungen.“