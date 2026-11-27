Wer mit der Bahn über die Feiertage zur Familie oder in die Ferien fahren will, kann auf eine pünktliche Reise hoffen. Die für viele Verspätungen ursächlichen Baustellen werden über die Feiertage weitgehend eingestellt. In diesem Jahr hatte die Netzsparte InfraGO eine Rekordzahl von rund 28.000 Baustellen angekündigt. „Wir haben dieses Jahr ein riesiges Baupensum abgearbeitet“, sagt InfraGO-Chef Philipp Nagl. Es herrsche ab dem 19. Dezember weitgehende Baufreiheit.

Ähnlich ruhig ging es auch beim letzten Jahreswechsel zu. Über die Feiertage erreichte die Bahn eine Pünktlichkeitsquote von 75 Prozent. Davon konnten viele Reisende in diesem Jahr bisher nur träumen. Im ersten Halbjahr kamen nicht einmal 6 von 10 Fernverkehrszügen fahrplangemäß ans Ziel.

Die Lage der Feiertage deutet zudem darauf hin, dass weniger überfüllte Züge unterwegs sein werden. Die Hauptreisezeiten verteilen sich in diesem Jahr auf mehrere Tage. „Besonders viele Reisende werden am 22., 23., und 27. Dezember erwartet“, teilte die Bahn mit. Nach Angaben des Unternehmens sind viele Verbindungen zwischen den großen Metropolen bereits gut gebucht. Dazu gehören die Sprinter-Verbindungen zwischen Hamburg und München sowie Berlin und Stuttgart. Auch aus Berlin zieht es anscheinend viele Reisende in Richtung München, Frankfurt oder Köln. Wie in jedem Jahr rät die Bahn zu einer Sitzplatzreservierung.

Sanierte Strecken gehen wieder ans Netz

Entspannung kommt auch aus der Abteilung Modernisierung. Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember nimmt InfraGO fertiggestellte Streckenabschnitte wieder in Betrieb. Beendet werden die Korridorsanierungen zwischen Obertraubling und Passau sowie Troisdorf und Wiesbaden. „Enorm wichtig im Südwesten“, sagt Nagl, „ab dem 13. Dezember fahren Züge durch den neuen Rastatter Tunnel.“ Der Tunnel ist ein zentraler Bestandteil des viergleisigen Ausbaus der Rheintalbahn und entlastet den Verkehr in der Region beträchtlich. Das 4.270 Meter lange Bauwerk unterquert das Rastatter Stadtgebiet. Auf der Zielgeraden sind Nagl zufolge auch die Arbeiten auf der Berliner Stadtbahn – für den Nah- und Fernverkehr – und auch die Schnellfahrstrecke Ingolstadt–Nürnberg, wo seit Ende Oktober 2026 auf 30 Kilometern und zum Teil in Tunneln an Gleisen, Weichen und Kabeln gearbeitet wird.

Mit dem Fahrplanwechsel 2027 erhöht sich auch das Zugangebot für die Reisenden. Neue ICE-Sprinter werden dreimal täglich zwischen Hamburg und München sowie zwischen Berlin und Stuttgart eingesetzt. Aus der Hauptstadt an die Alster geht es wieder alle halbe Stunde. Hier baut auch der Bahnkonkurrent Flixtrain sein Angebot deutlich aus.

Die sächsische Landeshauptstadt Dresden kann sich wieder über eine Verbindung im Zweistundentakt ins Ostseebad Warnemünde freuen. Aus dem Seebad fährt zudem ein ICE einmal täglich quer durch Deutschland bis nach München. Erstmals wird zudem eine Direktverbindung zwischen Saarbrücken und Hamburg eingerichtet. Mehr Züge fahren auch ins Ausland. Angesteuert werden zusätzliche Ziele in Italien, Frankreich, Österreich und Dänemark. Inzwischen sind über 200 Städte in Europa direkt mit dem Zug erreichbar.