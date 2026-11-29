dpa/rtr | Die BSW-Landtagsfraktion wird womöglich nicht vollzählig an der Wahl des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt am 8. Dezember teilnehmen. Der vor zwei Wochen zum BSW-Landesvorsitzenden gewählte John Lucas Dittrich sei wegen eines Termins verhindert, sagte ein Parteisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet, dass Dittrich – der auch parlamentarischer Geschäftsführer der BSW-Fraktion ist – wegen Urlaubs bei der Sondersitzung des Magdeburger Landtags fehlen werde. Auch eine Woche später, wenn ein zweiter Wahlgang stattfinden könnte, ist er demnach verhindert. Es gehe um einen bereits im Januar organisierten Termin, hieß es vom BSW-Landesverband.

Am 8. Dezember will sich der AfD-Politiker Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten des Landes wählen lassen. Er tritt in der Wahl gegen die Linken-Fraktionschefin Eva von Angern an.

Für die in den ersten beiden Wahlgängen nötige absolute Mehrheit braucht Siegmund drei Stimmen aus anderen Fraktionen. Die fünf Abgeordneten der BSW-Fraktion haben erklärt, sich bei der Abstimmung zu enthalten. Ob Landeschef Dittrich tatsächlich fehlen wird, werde die Fraktion in einer Sitzung am kommenden Dienstag entscheiden, sagte der Sprecher.

Chrupalla erwartet CDU- und BSW-Stimmen für AfD bei Wahl in Sachsen-Anhalt

AfD-Chef ‌Tino Chrupalla erwartet, ‌dass es bei der Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt Stimmen aus der CDU und dem BSW für den AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund geben wird. Nach Gesprächen mit Politikern des BSW und der CDU gehe er fest davon aus, „dass die Wahl gelingen wird“, sagte Chrupalla in einem am Sonntag veröffentlichten Interview ‌mit dem Handelsblatt. „Da werden am Ende inhaltliche Überschneidungen und vielleicht auch Kompromisse entscheidend sein.“

Banaszak kritisiert BSW-Kurs: „Wahlalternative für die AfD“

Grünen-Parteichef Felix Banaszak hat den BSW-Beschluss zur weiteren Zusammenarbeit mit der AfD scharf kritisiert. „Spätestens seit diesem Wochenende ist klar, dass das Bündnis, das Sahra Wagenknecht gegründet hat und das vor einigen Wochen auch noch ihren Namen trug, sich nicht mehr anschickt, Wahlalternative zur AfD zu sein, sondern Wahlalternative für die AfD zu werden“, sagte Banaszak auf einem Landesparteitag im schleswig-holsteinischen Neumünster.

Banaszak sprach von einem folgenreichen Beschluss. Es ginge darum, dass der Magdeburger Weg mindestens einer Tolerierung, vielleicht sogar einer aktiven Unterstützung einer verfassungsfeindlichen Partei, Maxime der Gesamtpartei werde.

Der BSW-Parteitag in Dresden hatte mit großer Mehrheit die Zusammenarbeit mit der AfD in Sachsen-Anhalt gebilligt. Ein Antrag von Gründungsmitgliedern zur schärferen Abgrenzung von der AfD fand keine Mehrheit.

Grüne: BSW nicht mehr im demokratischen Spektrum

„Mit dem heutigen Beschluss hat sich das BSW endgültig aus dem Spektrum der demokratischen Parteien in unserem Land verabschiedet“, sagte Grünen-Bundestagsfraktionschefin Britta Haßelmann der Deutschen Presse-Agentur. „Diejenigen, die im BSW Verantwortung tragen und all diejenigen, die diese Partei immer noch stützen, sind jetzt zu Steigbügelhaltern für einen ersten Ministerpräsidenten einer rechtsextremen Partei verkommen.“

Der Linken-Politiker Dietmar Bartsch sagte der „Rheinischen Post“: „Das Ende des BSW als relevante Kraft ist absehbar.“ Er fügte hinzu: „Für mich war unvorstellbar, dass das BSW verlängerter Arm der AfD wird.“ Bartsch stand einst zusammen mit BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht an der Spitze der Linksfraktion im Bundestag. Wagenknecht trat 2023 aus der Linken aus.

„Projekt mausetot“

Der AfD-Politiker Stephan Brandner reagierte ebenfalls negativ. Das BSW sei „nach wie vor tief gespalten“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion der „Rheinischen Post“. „Ob und inwieweit man sich also auf das Beschlossene verlassen kann, bleibt abzuwarten.“ Niemand wisse, wofür die Partei stehe. „Aus meiner Sicht ist das Projekt BSW schon jetzt mausetot.“