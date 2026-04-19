Das Bauhaus bleibt auch 2026 ein Mythos. Die Kunsthochschule gilt als Produktionsstätte ästhetischer Modernität mit internationaler Strahlkraft. Seit ihre historischen Gebäude im thüringischen Weimar und sächsisch-anhaltinischen Dessau nach dem Mauerfall als nationales Erbe renoviert wurden, sind sie zu Pilgerstätten der Moderne geworden. Die Tourismuswerbung des Landes Sachsen-Anhalt attestiert gar mit dem Slogan „modern denken“ eine vermeintliche Weltoffenheit des Bauhauses als geistige Grundhaltung für das Bundesland.

Welche Bedeutung die berühmte Kunsthochschule auch für die Zukunft haben könnte, das lässt sich 100 Jahre, nachdem das von Direktor Walter Gropius entworfene Hochschulgebäude in Dessau eröffnet wurde, neu fragen. Die jetzige, fünfteilige Jubiläumsausstellung hält den Mythos attraktiv, verweist sie doch auf bis heute ungelöste Probleme. Dafür richtet die Leiterin der Stiftung Bauhaus Dessau, Barbara Steiner, den Blick in eine bislang wenig beachtete Richtung: die der materiellen Kultur. „An die Substanz“ betitelt sie das Jubiläumsprojekt.

Die Versuchsarbeit im Bauhaus der zwanziger Jahre bietet eine hervorragende Basis, um sich die Dimension der Zeit bewusst zu machen, wie sie im Begriff der Nachhaltigkeit für die Gegenwart einzufordern ist. Denn vor dem Hintergrund ökologischer und energetischer Krisen heute kommt es darauf an, die kreative Arbeit von damals aus dieser Perspektive zu reflektieren.

Die Jubiläumsausstellungen „An die Substanz. Bauhaus Dessau 100“. Jubiläumsausstellungen in Dessau: „Algen | Schutt | CO2“ bis 27. September, „Glas | Beton | Metall“ bis 10. Januar 2027

Aber zunächst sollte man sich auf den Ausstellungsparcours einlassen, der seit Ende März über die Wirkungsstätten des Bauhauses in der Stadt verteilt ist. Die baulichen Artefakte aus der Entstehungsphase von 1925/26, das Versuchs- und Lehrgebäude mit seinen markanten Glasfenstern wie auch die rechtwinkligen Meisterhäuser, wurden seit 1990 als museale Orte angemessen renoviert. In dem 2019 eröffneten Neubau für das Bauhaus Museum mit seiner glatten Glas-Metall-Fassade, geplant vom spanischen Büro addenda architects, sind Ergebnisse der gestalterischen Arbeit zwischen 1919 und 1932 in ihrer Vielfalt versammelt.

Formexperimente, die den Konventionen widersprechen

An diesen Objekten wird anschaulich, welcher Bruch in Dessau vollzogen wurde. Die Formexperimente widerstrebten in jeglicher Hinsicht den Konventionen des ästhetischen Akademismus, der in Deutschland bis weit in die fünfziger Jahre die Kunstakademien prägte. Man versteht, wodurch das Bauhaus zu dieser gefeierten Institution der Moderne wurde, wie der darin entstandene „Bauhausstil“ für viele als Echo auf das Zeitbewusstsein des „modern“ eingestellten Teils der Bevölkerung gelten konnte.

Die Gründung einer Institution zur Suche nach neuen ästhetischen Ausdrucksformen ist untrennbar mit dem Direktor Walter Gropius verbunden, der zwischen 1919 und 1927 in Weimar wie in Dessau die Richtung vorgab. Die Exponate veranschaulichen jedoch auch die Unterschiede von künstlerischen Arbeitsrichtungen. Bei Gropius ging es um die enge Verbindung von Handwerk und moderner Kunst.

Als der sozialistische Gestalter Hannes Meyer 1927 die Bauhaus-Leitung übernahm, richtete dieser die Studienprojekte auf den „Volksbedarf“ aus. Seine Entwürfe zielten auf funktionale Möbel für das Alltagsleben und Dinge, die auch für Geringverdiener erschwinglich sein sollten. Da Meyer eine kommunistische Studentengruppe integrierte, wurde ihm dies 1930 als Entlassungsgrund vorgehalten. Sein Nachfolger Ludwig Mies van der Rohe entwarf wiederum formbetonte Architektur und Ausstattung für das vermögende Bürgertum, beispielsweise den Barcelona Chair.

Welche Kanne ist von Marianne Brandt, welche von Wilhelm Wagenfeld? Vitrine mit Produkten der Metallwerkstatt im Bauhaus, um 1928 Foto: © Stiftung Bauhaus Dessau (I 36913), Foto: Rolf Sklarek / Miteigentümer: Bundesrepublik Deutschland / © (Brandt, Marianne (geb. Liebe)) VG Bild-Kunst, Bonn 2024/ © (Wilhelm Wagenfeld) VG Bild-Kunst, Bonn 2024

Die Finanzierung des Bauhauses war immer von den politischen Kontexten abhängig. Als die Weimarer Phase nach einem Wahlsieg der völkischen Rechten 1924 mit einer Kürzung der staatlichen Finanzmittel beendet wurde, entschied sich Gropius für die Industriestadt Dessau. Es waren die Jahre forcierter technischer Modernisierung. Gropius hoffte auf eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen von Hugo Juncker, setzte auf Gestaltungen mit dem Werkstoff Metall, das bei damals neuartigen Haushaltsgeräten wie dem „Gasbadeofen“, Flugzeugen oder Häusern aus Metall attraktive Formentwürfe ermöglichte.

Optimierter Freischwinger, stilisierte Kännchen

Zudem konnte Gropius in Dessau seine Vorstellungen von funktionaler Modernität sofort in programmatische Architektur umsetzen. Mit den Meisterhäusern für die Bauhauslehrer Feininger, Klee, Kandinsky und sich selbst sind ihm Ikonen moderner Gestaltung gelungen. Diese experimentelle Formsuche floss auch in die Möbel Marcel Breuers und Mart Stams, die den damals sensationellen „Freischwinger“ so optimierten, dass die Federung des gebogenen Stahlrohrs freie Sitzerfahrungen möglich machte.

Die stilisierten Metallkännchen Marianne Brandts überzeugen demgegenüber als Kunstobjekte. Beeindruckend ist auch die filigrane Transparenz von Wilhelm Wagenfelds Glaskanne für die serielle Industrieproduktion.

In den Jubiläumsausstellungen wird das Material, auf das die Entwurfsarbeiten bezogen waren, in Längsschnitten zu seiner jeweiligen Industriegeschichte dargestellt: Metall, Glas, Beton und Ziegel bilden die Substanz der Moderne. Weil die Bedeutung der materiellen Dingwelt lange kaum erkannt war, richtete sich in Ost- wie Westdeutschland die Wahrnehmung des Bauhauses zuerst auf die Architektur. In der DDR ließ man das Dessauer Bauhausgebäude 1976 restaurieren und eine vorläufige Objektsammlung anlegen. In der Bundesrepublik bildete 1968 eine Ausstellung in Stuttgart den Ausgangspunkt für das spätere Bauhausarchiv in Berlin.

Nach heutigem Wissensstand ergibt sich, dass in Dessau nie mehr als 120 Ge­stal­te­r:in­nen gleichzeitig versammelt waren, von 1919 bis 1933 gab es insgesamt 1.253 Bauhausstudierende, davon ein Drittel Frauen, über die Hälfte studierten lediglich zwei Semester. Dennoch konnte sich eine so hohe Kreativität mit weltweiter Ausstrahlung entwickeln.

Fälschlicherweise gilt das Bauhaus bis heute als politisch links. Es gab jedoch von Anfang an auch rechte Studierende und radikalnationalistische Lehrende, zum Beispiel Lothar Schreyer. Bereits 1992 zeigte eine Tagung am Berliner Bauhausarchiv, die von Magdalena Droste und Winfried Nerdinger veranstaltet wurde, dass auch für die Zeit des Nationalsozialismus eine generelle Ablehnung der Moderne nicht zutreffend ist. Führende Bauhäusler, unter anderen Herbert Bayer oder Ludwig Mies van der Rohe, arbeiteten nach 1933 weiter. Ein nicht kleiner Teil der Studierenden schloss sich der NSDAP an.

Parallele zwischen 1932 und 2026

Fassade wieder freigelegt: Historisches Arbeitsamt von Walter Gropius, 2020 Foto: Stiftung Bauhaus Dessau / Foto: Thomas Meyer / OSTKREUZ / © (Walter Gropius) VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Als die Weltwirtschaftskrise 1932 ihren Höhepunkt erreichte, kürzte eine Mehrheit im Dessauer Rat aus kulturkonservativ-deutschnationalem Bürgertum und NSDAP die Finanzierung des Bauhauses, um stattdessen national tradierte Kulturprojekte zu fördern. Ähnliches könnte sich jetzt wiederholen, sollte nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt die AfD mit ihrer Forderung nach einer „patriotischen Wende“ in der Kulturpolitik die Landesregierung übernehmen.

Vielleicht will man gerade deshalb noch vorher in diesem Jubiläumsjahr sichtbar machen, welche unterschiedlichen Bauten durch das Bauhaus in Dessau entstanden sind. Mit dieser Absicht wurde die Fassade des „Amts für Arbeit“ wieder offengelegt. Das Gebäude planten 1928 Gropius und sein Büro so, dass die Räume funktional durch verschiebbare Wände an die Zahl der Arbeitslosen angepasst werden konnten. 1930 wurde dies bitter nötig.

Im ehemaligen Kaufhaus Zeeck sind aktuelle Projekte von Ent­wick­le­r:in­nen und Künst­le­r:in­nen dokumentiert. Sie zielen auf die experimentelle Erforschung von Nachhaltigkeit. In dieser Teilausstellung unter dem Namen „Algen, Schutt, CO 2 “ sind Baumaterialien aus Stopfhanf- und Hanf-Lehm-Platten zu sehen.

Oder es wird untersucht, wie die hoch umweltschädliche Produktion von Beton durch Reststoff- und Weiterverwendungen begrenzt werden könnte. Mit dem Zeeck sind diese Materialien und Projektinformationen in einem Gebäude versammelt, das 1908 als moderne Stahlbetonkonstruktion errichtet und selbst mit dem Wechsel der politischen Systeme je nach den Erfordernissen immer wieder umgestaltet wurde.

Öko-Bauhaus

Stellt man also die Frage nach Weiterführungen der durch das Bauhaus forcierten Arbeitsformen in der Gegenwart, so könnte es nun darum gehen, wie sich das Material, die Substanz, über die Zeit hinweg nachhaltig transformieren lässt. Wie weit wird man jetzt in Dessau während der geplanten wöchentlichen Freitagsgespräche dabei kommen? Die Wahrnehmung von Zeit bleibt der Schlüssel einer ökologischen Perspektive auf die materielle Kultur.