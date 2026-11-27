Riesige Wäscheberge türmen sich, wenn man die Galerie im Körnerpark betritt. Fast möchte man summen, „das bisschen Haushalt macht sich von alleine“, doch genau dagegen stemmt sich diese Arbeit von Angelina Seibert: Die vielleicht zwei Meter hohen Türme aus Bettwäsche, Hand- und Spucktüchern haben sich schließlich nicht von alleine gewaschen, zusammengelegt und gestapelt. „Towers“ symbolisiert die Arbeit, die auch dann noch wartet, wenn eigentlich Feierabend ist und die, wie sollte es anders sein, meist an Frauen hängenbleibt. So bilden Seiberts vier Wäschetürme eine Art Mahnmal für sonst oft unsichtbare Care-Arbeit.

Mit ihnen beginnt die Ausstellung „Zur Situation der Frau in Familie und Gesellschaft“. 1973 von den Kunststudentinnen Evelyn Kuwertz, Brigitte Mauch und Antonia Wernery – die sich als Künstlerinnenkollektiv „die Emmas“ nennen – im Rahmen ihrer Abschlussarbeit an der Hochschule für bildende Künste Berlin konzipiert, stand hier die Rolle der Frau und ihre mediale Rezeption in den 60er und 70er Jahren im Zentrum.

Die drei Studentinnen fragten, was Zeitschriften, Werbung und Fernsehen aus Frauen machten, und ihre Antwort fiel unbequem aus. Das Bild reduzierte sich auf wenige Rollen, an deren Ende die Ehefrau als fertig geformtes „Endprodukt“ stand. Die Wirkung blieb dem Publikum zunächst verwehrt: Kurz vor der Eröffnung wurde die Arbeit mit Verweis auf „sittliche Bedenken“ gestoppt. In Berlin war sie danach nie wieder vollständig zu sehen.

Die Ausstellung „Zur Situation der Frau in Familie und Gesellschaft“. Galerie im Körnerpark, Berlin, bis 24. Februar 2027. Gespräch mit Monika Kaiser, Evelyn Kuwertz und fair share! zur Sichtbarkeit von Künstlerinnen: 26. 11., 17 Uhr, weitere Veranstaltungen folgen

Dass sie nun, ein halbes Jahrhundert später, zurückkehrt, ist mehr als eine Archivgeste. Die Galerie zeigt, was von dem Werk erhalten ist, und stellt Skizzen und Unterlagen aus dem Besitz von Evelyn Kuwertz daneben. Zum Original gesellen sich neun zeitgenössische Positionen, die nicht erklären, sondern widersprechen, weiterdenken oder Fragen stellen, die sich 1973 so noch nicht stellten. Die Debatten sind andere geworden, aber vieles klingt vertraut: Care-Arbeit, Körperbilder, Gewalt, die Frage, wer überhaupt bestimmt, wie Frauen gesehen werden.

Gar nicht so weit weg

Auf Bildschirmen und in Zeitungsausschnitten sowie einem alten Fernseher werden diese Bilder ins Heute übertragen. Die Darstellungen von Weiblichkeit wirkt zwar anachronistisch, aber auch gar nicht so weit weg, vergleicht man sie beispielsweise mit dem heutigen Phänomen der „Tradwife“. Diese Art der Gegenüberstellung mit Bezug auf aktuelle Entwicklungen fehlt allerdings.

Stattdessen ist das Leporello aus der damaligen Ausstellung selbst, mit Alltagsszenen bestückt, erschreckend aktuell. Zunächst ist da mal eine Frau, die die Pille nimmt, eine, die Teller wäscht, einkauft und wieder eine, die das Kind beruhigt, während der Partner seelenruhig schläft. Wüsste man nicht, dass es sich um eine Abbildung von vor fünfzig Jahren handelt, die Szenen könnten auch von heute stammen.

Am eindrücklichsten ist aber eine andere Szene, die auch zur Zensur der damaligen Ausstellung geführt hat. Eine Frau kniet putzend, während ein gesichtsloser Mann hinter ihr die Hose aufmacht. In einer Gesellschaft, in der Vergewaltigung in der Ehe noch nicht per Gesetz verboten war – man kann es sich vorstellen –, hatte diese Abbildung Gewicht.

Besonders gut harmoniert sie mit einer Arbeit am Ende des Raumes. In ihr greift Julie Legouez das Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Femizide auf. „Not all men“ ist eine raumgreifende Installation, in der man sich in einer Büroumgebung befindet. Der graue Teppich, die drei Flipcharts, ein Stuhl: alles so normal wie banal. Auf den Flipcharts steht der Werktitel, zudem hat jemand eine Wagenladung Feuerzeuge ausgekippt, die sich bis auf den Boden ergießen. Auf ihnen, wie auf einem Wandkalender: nackte Frauen. Kern der Installation ist eine über dem Stuhl hängende Lautsprecherkonstruktion, aus der eine Frauenstimme dringt. Sie liest Meldungen aus Medien vor, in denen Frauen Gewalt angetan wurde; Gewalt, die, oftmals, als Beziehungstat heruntergespielt wird.

Eine Welt nach der Care-Revolution

Das Highlight der Ausstellung aber wartet hinter einem Vorhang. Während die Emmas sich 1973 noch vor allem mit den Themen „unbezahlter Fürsorgearbeit in Form von Mutterschaft und Haushalt“ beschäftigten, lädt das feministische Performance- und Medienkunstkollektiv Swoosh Lieu dazu ein, sich eine Welt nach der Care-Revolution zu erdenken. „Wie sieht die Situation der Frau in Familie und Gesellschaft aus, wenn Fürsorge-Arbeit nicht mehr automatisch weiblich konnotiert ist, sondern selbstverständlich als gesellschaftliche Aufgabe verstanden wird?“, fragt das Kollektiv. Antworten gibt es darauf in einer Videoarbeit, in der es eine postrevolutionäre Utopie als tatsächliche Gegenwart inszeniert.

Die Schautafeln, die in den 1970ern nicht gezeigt werden durften Foto: Florian Reimann

Dass die Frage aus der Ausstellung von 1973 heute noch gestellt werden muss, ist die eigentliche Botschaft dieser Schau. Nicht jede Gegenüberstellung gelingt, mancher Bezug zum Heute bleibt der Besucherin überlassen. Aber gerade im Zusammenspiel aus historischem Environment und gegenwärtigen Positionen entsteht ein Raum, der unbequem bleibt, und das ist in einer Zeit, in dem konservative Rollenbilder wieder Konjunktur haben, kein schlechter Zustand für eine Ausstellung. Wer die Wäschetürme am Eingang abermals passiert hat, geht jedenfalls nicht mit dem Gefühl hinaus, dass das bisschen Haushalt sich von alleine macht.