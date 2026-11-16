Das Jahr 2026 bietet Anlass, einige Jubiläen der Fotografie zu begehen. Vor 200 Jahren kam das Medium auf, in noch experimentellem Stadium: Das älteste bekannte und erhaltene Foto der Welt, der Blick aus einem Fenster seines Hauses in Saint-Loup-de-Varennes, wurde wohl 1826 von Joseph Nicéphore Niépce mit in einer Camera obscura festgehalten. Nicht ganz so alt, dafür exakt datierbar, sind Leben und Werk zweier deutscher Pio­nie­r:in­nen der Fotografie. Sowohl August Sander aus dem Rheinland als auch Käthe Buchler, geboren in Wolfenbüttel, erblickten 1876 das Licht der Welt, also vor 150 Jahren.

Zugegeben: Sander ist die bekanntere Persönlichkeit. Seine in den 1920er Jahren angelegte, 619 Einzelbilder zählende Porträtreihe „Menschen des 20. Jahrhunderts“ lässt einen Fotografen erkennen, der (noch) daran glaubte, dass der Habitus eines Menschen von seinem gesellschaftlichen Status zu zeugen vermag. Sein gestrenger Kölner Notar nebst Windhund, der beleibte Konditor mit dem Kupferkessel oder die Sekretärin beim Westdeutschen Rundfunk von 1931, rauchend und mit modischem Pagenkopf: Sie gehören zum kollektiven Gedächtnis sozialdokumentarischer Fotografie.

Bilder Sanders wurden in die weltweit gezeigte Wanderausstellung „The Family of Man“ aufgenommen, die ab 1955 mehr als zwei Millionen Be­su­che­r:in­nen erreichte. Die Photographische Sammlung, Stiftung Kultur in Köln würdigt derzeit den 1964 verstorbenen „Jahrhundertfotografen“, so der WDR, in einer Ausstellung zum 150. Geburtstag.

Die Ausstellung Ausstellung „Menschen und Bilder. Käthe Buchler zum 150. Geburtstag“: Museum für Photographie Braunschweig, bis 29. 11. Podiumsgespräch „Professionalisierung von Fotografinnen“ mit Giulia Cramm und Nathalie Dimic: ebd, 17. 11., 18 Uhr Tagung „Käthe Buchler – eine Fotografin des frühen 20. Jahrhunderts aus Braunschweig“: 19. + 20. 11., Hochschule für Bildende Künste Braunschweig Schü­le­r:in­nen­pro­jekt „Käthe Buchler heute – Aus Abfall wird Kunst“: Braunschweigische Landessparkasse, bis Ende 2026

Derweil widmet sich das Braunschweiger Museum für Photographie Käthe Buchler, nicht zum ersten Mal. Schon 2003 hatte das Haus den Nachlass der 1930 Verstorbenen erhalten: über 1.000 Glasnegative, rund 250 Autochrome (eine Frühform des Farbdias), Alben und Originalabzüge, die den Zweiten Weltkrieg überdauert haben. Für die jetzige Werkschau „Menschen und Bilder“ wurden durch aktuelle Forschungsergebnisse, Sammlungszugänge und Leihgaben neue Aspekte erschlossen. Besonders wichtig ist der Leiterin des Museums, Barbara Hofmann-Johnson, Käthe Buchler als professionell arbeitende Fotografin vorzustellen.

Mehr als eine Industriellengattin

Mit professioneller Balgenkamera und ohne Scheu: Selbstporträt der Fotografin Käthe Buchler, 1905 Foto: Käthe Buchler / Museum für Photographie

Das ist eine Neubewertung: Früher wurde sie oft als gut betuchte Industriellengattin abgetan, die, auf zweifellos anerkannt hohem Niveau, als Amateurin wirkte. Das entspricht aber weder ihrem selbstbewussten Auftreten noch ihrem Werk: Ein öffentliches Symposion am 19. und 20. November in Braunschweigs Hochschule für Bildende Künste soll diese Herangehensweise an Buchlers Oeuvre vertiefen.

 Aufträge jeder Art werden prompt und sicher ausgeführt. Reelle Bedienung, stets durch die Inhaberin selbst Käthe Buchler, Fotografin, wirbt per Visitenkarte für ihr Atelier

Vertiefte Blicke lohnen auch die bekannten Serien Buchlers, etwa ihre Porträts: Alle Aufnahmen sind sorgfältig arrangiert, mitunter ist ein neutraler Hintergrund aufgespannt. Dieser ist aber keine formatfüllende Illusion, sondern gibt sich als künstlicher – oder künstlerischer – Eingriff zu erkennen. Da lugen dann etwa Kinder um die Ecke. Mit Raffinesse verfasste Buchler auch ein Selbstbildnis, vermutlich zwischen 1901 und 1904: Sie lässt die obere Kante eines hellen Hintergrunds derart schräg durch den Bildaufbau laufen, dass eine Beschneidung kaum möglich gewesen wäre, ohne das Bild zu verstümmeln.

In dieser Form verwendete sie es als Entwurf einer „Carte de Visite“, mit der sie für ihr „Photographisches Atelier“ warb: „Aufträge jeder Art werden prompt und sicher ausgeführt“ oder „Reelle Bedienung, stets durch die Inhaberin selbst“. Ein weiteres Selbstporträt, um 1905, weist sie, mit Balgenkamera, als Fotografin aus. International wahrgenommen wurde auch Buchlers Reihe „Frauen in Männerberufen“ aus dem Ersten Weltkrieg. Zwei Schaffnerinnen, wohl in der Dienstuniform ihrer Kollegen an der Front, drei junge Milchkutscherinnen mit Pferdewagen oder die Verladerin an der Sackkarre wirken wie ein Vorgriff auf August Sanders typologische Porträts.

Sie fotografierte ab 1901

Die Braunschweiger Ausstellung setzt ihnen vier seiner männlichen Werktätigen entgegen: Gasmänner, Berliner Kohlenträger, Geldbriefträger. Käthe Buchler war auch eine versierte Zeichnerin, das beweist ein Skizzenbuch aus familiärer Leihgabe: So präzise wie auf einem Foto hielt sie Eindrücke fest, wohl während ihrer Hochzeitsreise 1895.

Nach der Geburt zweier Kinder begann sie dann 1901 mit der Fotografie, angeregt durch ihren Schwager aus der Voigtländer-Dynastie, Inhaber eines der beiden einst renommierten Kamerawerke in Braunschweig. Ab 1906 belegte sie Kurse an der Photographischen Lehranstalt des Berliner Lette-Vereins, erwarb eine Plattenkamera, richtete eine Dunkelkammer in ihrem Wohnhaus ein. Ab 1913 folgten konzeptionelle Serien, Vorträge und Ausstellungen ihrer Arbeiten, oft in karitativem Kontext.

Gleich mit ihrem Aufkommen um 1907 wandte Buchler auch die Farbfotografie mittels Autochromen an. Ein Motiv wurden Blumenstilleben der Jahreszeiten: technikgestützte Interpretationen des historischen Vanitas-Topos, der an die Vergänglichkeit allen Lebens gemahnen soll. Zu ihrem Geburtstag am 11. Oktober schmückte jüngst ein Rosenbouquet ihre Grabstellen, nachempfunden einem ihrer Stillleben. Und die zwei Torhäuser des Museums für Photographie bilden neuerdings eine würdige Adresse: Käthe-Buchler-Platz.