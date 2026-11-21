Man muss sich das so vorstellen. Der Berliner Senat hat den Bau eines Kraftwerkes beschlossen. Erst sollte ein bestehendes ausgebaut werden, was aber den naheliegenden Stadtforst beeinträchtigt hätte. Um die deswegen bereits erhitzten Gemüter zu beruhigen, wird ein Neubau geplant – ganz am Stadtrand. Aber mitten im Stadtwald. Und das bringt die An­woh­ne­r:in­nen natürlich erst recht auf die Palme.

So geschehen ist es vor genau 50 Jahren. Am 21. November 1976 zogen nach einer Demonstration mit über 6.000 Menschen viele in den Wald, der damals direkt an der Berliner Mauer lag. Aus mitgebrachten Brettern wurde nach Plänen von Studierenden der Technischen Universität schnell eine Hütte zusammengezimmert – und damit der Wald besetzt, monatelang bis der Kraftwerksbau wieder vom Tisch war.

Nachempfinden kann man diese weitgehend unbekannte Geschichte der Protestbewegung in der wunderbaren Ausstellung „Besetzt! Häuserkampf und Waldprotest in Spandau“, die passend zum Jahrestag am Donnerstag in der dortigen Zitadelle eröffnet wurde. Womit sich das dortige Stadtgeschichtliche Museum normalerweise beschäftigt, sieht man im Erdgeschoss des alten Zeughauses der Burganlage. Da liegen Mühlsteine rum, Pickelhauben in Vitrinen, alte Stadtpläne. Und erst ganz hinten führt eine Treppe hoch in die Welt der Besetzungen.

Foto: Stadtgeschichtliches Museum Spandau Die Ausstellung und das Begleitprogramm Die Ausstellung "Besetzt! Häuserkampf und Waldprotest in Spandau" ist bis Februar 2028 im Zeughaus der Zitadelle Spandau zu sehen. Die Zitadelle ist jeweils von Freitag bis Mittwoch von 10 bis 17 Uhr und Donnerstags von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Das ganze Jahr über gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm. Hier eine kleine Auswahl: Am 21. Januar wird Reiner Geulen zum Gespräch erwartet. Er war damals Anwalt der Bürgerinitiativen, die die Waldbesetzung gegen den Kraftwerksbau initiiert hatten. Am 18. Februar heißt es: Kommt zum Plenum! Dann sollen sich Zeitzeug*innen wie beim Plenum vor 50 Jahren im Paul-Schneider-Haus treffen. Am 24. April soll es einen Spaziergang mit Zeitzeug*innen durch den Spandauer Forst geben. Und am 6. Juni lädt die Zitadelle zum Besetzer-Fest mit Livemusik und Workshops. Das gesamte Programm findet sich hier zum Download

Vor acht Jahren habe sie im Archiv zufällig Plakate und Flugblätter zu der Waldbesetzung gefunden, erzählt die Sammlungsleiterin Carmen Mann. Schnell sei daraus die Idee entstanden, die Geschichte dieser Proteste zu zeigen, auch weil sie bisher praktisch nicht aufgearbeitet wurde. Literatur dazu gebe es gar nicht. Und dass die Welle der Hausbesetzungen von 1980/81 nicht nur Kreuzberg geprägt, sondern auch Bezirke am äußersten Stadtrand erfasst hat, dürfte kaum bekannt sein.

Die Holzhütte im Saal

Über Aufrufe in der Presse kamen die Aus­stel­lungs­ma­che­r:in­nen in Kontakt zu Zeit­zeu­g:­in­nen – und über sie an viele der nun gezeigten Exponate. In den Vitrinen sind haufenweise Bilder von der Waldbesetzung zu sehen, die der Fotograf Hans Reichert damals gemacht hat. Auch seine Kamera hat er der Zitadelle überlassen. Seine Fotos schmücken auch die Holzhütte im hinteren Bereich des Saales, die dem Haus der Be­set­ze­r:in­nen nachempfunden ist.

Um die Besonderheit der Bewegung zu verstehen, müsse man auch an die Lage West-Berlins in den 1970ern erinnern, betont Carmen Mann. Die Älteren seien geprägt gewesen vom Zweiten Weltkrieg und der Berlin-Blockade, sie hätten Wert auf Sicherheit und Ruhe gelegt. Bei ihnen sei es wenig gut angekommen, dass die jungen Leute auf der Suche nach einem anderen Leben auf die Straße gingen. In der Ausstellung wird dieser Kontrast unter anderem mit zwei großen Bildern vom Berliner Ku'damm gezeigt. Einmal mit Pas­san­t:in­nen vor dem Café Kranzler. Einmal mit De­mons­tran­t:in­nen am gleichen Ort.

Anhand von Plakaten, Flugblättern und Fotos wird aber auch die Geschichte mehrerer Hausbesetzungen in Spandau erzählt. Schon 1972 übernahmen junge Menschen ein paar Tage lang ihren Jugendclub, der geschlossen werden sollte. Anfang der 80er wurden ganz klassisch Häuser besetzt, um dort ein günstigeres und anderes Leben umzusetzen. Eins dieser Projekte besteht bis heute.

Die Vernissage geriet ein wenig zu einer Art Klassentreffen. Reihenweise begrüßten sich jung geblieben Alte mit Küsschen und Umarmungen. Als die Sängerin Lotta Krach den Protestsong „Komm Wir Gehen“ des damals aktiven Duos Christian & Fred vorträgt, singt Karin Bech im Publikum jede Zeile mit. Sie habe damals die Schallplatte mitproduziert, erzählt sie später sichtlich stolz. 1.000 Stück wurden gepresst, um damit die Proteste zu finanzieren.

Dann verweist sie an Bernd Neumann neben ihr, der die Zwischentexte zur Platte eingesprochen hatte. Worum es darin ging? „Weiß ich doch nicht mehr“, sagt Neumann und lacht. Er wisse ja nicht mal mehr, was er am Vortag gegessen habe. Nur dass er sich damals in der Hütte im Wald „den Ischias geholt“ habe, das wisse er noch. Denn das Holzhaus war den ganzen kalten Winter über besetzt gewesen.

Der Geldtransport von Kreuzberg

Eine Frau deutet derweil aufgeregt auf eine der Vitrinen. „Da ist meine Tasche“, sagt sie zu ihrem Begleiter. Sie entpuppt sich als Eva-Maria Lambeck, die 1984 an einer sehr speziellen Besetzungsaktion beteiligt war. Ein Foto neben der Tasche zeigt sie strickend in einem Büro des damaligen Spandauer Volksbildungsstadtrats. Ihre Initiative kämpfte für die Einrichtung des Kulturhauses, das bis heute besteht. Für den Ausbau brauchten sie eine Baugenehmigung, die der Bezirk aber verweigerte. Also gingen sie in das Büro und kündigten an, erst wieder zu gehen, wenn die Genehmigung komme. Nach dreieinhalb Stunden gab der Stadtrat nach.

Eva-Maria Lambeck mit ihrer Tochter, die die alte Tasche heute eigentlich nutzt, und jetzt ein Jahr auf sie verzichtet Foto: Gereon Asmuth

Und die Tasche? „In der habe ich damals 20.000 Mark in bar nach Spandau gebracht“, erzählt Lambeck und strahlt. Das Geld kam vom linken Netzwerk im Kreuzberger Mehringhof. Damit wurden dann Arbeiten im Kulturhaus finanziert.

Die Ausstellung ist randvoll mit solchen Anekdoten. Den Macherinnen geht es aber um mehr. Sie ziehen eine direkte Linie zu den heutigen Protesten von den Kli­ma­ak­ti­vis­t:in­nen bis zur Gen Z. Und sie fordern die Be­su­che­r:in­nen an mehreren Stellen auf, mitzumachen. Ein eigenes Zine zu erstellen, mit einfachen Mitteln so wie früher. Oder am Runden Tisch über damals wie heute aktuelle Fragen wie „Angst vorm Atomkrieg“ oder „Warum putzen Männer nicht“ zu reden.

Und wenn nun eine aktuelle Aktionsgruppe käme, um die Räume zu übernehmen? Carmen Mann zögert eine Sekunde. Dann sagt sie mit einem Lächeln: „Das wird dann spannend.“