afp | Die Auspeitschung der iranischen Sängerin Parastu Ahmadi ist international verurteilt worden. Die Bestrafung der Künstlerin wegen eines Konzerts, das sie ohne Kopftuch gegeben hat, sei „abscheulich“, erklärte der UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk am Dienstag. Es handele sich um eine Form der Folter und verstoße gegen internationales Recht.

Das französische Außenministerium äußerte sich „entsetzt“ über die 74 Peitschenhiebe gegen Ahmadi und vier Mitglieder ihres Teams. Die Strafe sei „grausam und unmenschlich“. Diese „unerträgliche Unterdrückung der iranischen Frauen“ müsse ein Ende haben.

Zuvor hatte bereits Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) die Bestrafung der 29-jährigen Sängerin als einen „barbarischen Akt staatlicher Unterdrückung“ verurteilt. „Sie zeigt einmal mehr, mit welcher Brutalität das iranische Regime gegen Frauen und Künstler vorgeht, die sich seinen repressiven Vorschriften widersetzen“, fügte Weimer hinzu. „Ich verurteile diese Menschenrechtsverletzung auf das Schärfste.“

74 Peitschenhiebe als Strafe

Die bekannte Sängerin und vier Mitarbeiter ihres Teams hatten am Montag jeweils 74 Peitschenhiebe erhalten. Sie waren im Juni zu der Strafe verurteilt worden, weil sie im Dezember 2024 ein Konzert online veröffentlicht hatten. Dabei sang Ahmadi ohne Publikum auf einer schwach beleuchteten Bühne, die nur mit einem großen persischen Teppich geschmückt war. Ahmadi trug ein langes Kleid und roten Lippenstift, ihre vier Mitmusiker hatten schwarze Kleidung an. Das Video des Auftritts wurde auf Youtube mehr als drei Millionen Mal abgerufen.

In Iran ist es Frauen grundsätzlich verboten, allein auf der Bühne zu singen oder zu musizieren. Außerdem müssen sie sich zurückhaltend kleiden und ein Kopftuch tragen.

Insbesondere seit dem Tod von Mahsa Amini in Polizeigewahrsam im September 2022 zeigen sich immer mehr Frauen im Iran ohne Kopftuch. Die 22-Jährige war wegen angeblichen Verstoßes gegen die Kleiderordnung festgenommen worden.