Wer an diesem Abend die partielle Sonnenfinsternis über Deutschland verpasst hat, oder gar bedauert, nicht in Spanien, Island oder Grönland gewesen zu sein, wo sich die totale Sonnenfinsternis bestaunen ließ, der muss auf die nächste Gelegenheit nicht allzu lange warten: Und: bekommt dann sogar noch etwas viel Besseres präsentiert.

Denn im Jahr 2027 wird die Jahrhundertfinsternis überhaupt zu sehen sein. Ihr Maximum wird in Ägypten, genau genommen in der Region der historischen Stadt Luxor zu sehen sein. Am 2. August 2027 wird es dort zur Mittagszeit mehrere Minuten dunkel. Für 6 Minuten und 23 Sekunden verschwindet die Sonne komplett hinter dem Mond. Dies wird die längste Sonnenfinsternis des 21. Jahrhunderts sein, die vom Festland aus zu sehen ist. Die Tourismusbranche bereitet sich schon jetzt auf ein noch höheren Besucherandrang vor, als die Stadt der Tempel und des Tals der Könige ohnehin erwartet.

Die partielle Sonnenfinsternis 2027, bei der lediglich ein Teil der Sonne verdeckt ist, beginnt dort gegen 11.40 Uhr Ortszeit, komplett vorbei ist das Spektakel um 14.26 Uhr. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 82 Prozent wird der Himmel wolkenfrei sein.

Die nächste Gelegenheit gibt es erst wieder im Jahr 2114

Wem Luxor zu weit ist und wer nicht unbedingt eine Sonnenfinsternis zwischen altägyptischen Tempeln erleben muss, der könnte auch nach Spanien reisen, wo die Sonnenfinsternis 2027 wie schon im Vorjahr sichtbar sein wird. Der Kernschatten wird diesmal die Südküste des Landes streifen.

Weitere Orte des Schattenverlaufs sind Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Saudi-Arabien und Jemen, bis die Sonne schließlich im Indischen Ozean untergeht.

Danach wird es erst am 3. Juni 2114 wieder eine längere Sonnenfinsternis geben. Ihre Totalität soll 6 Minuten und 32 Sekunden betragen, sie wäre also rund zehn Sekunden länger als jene über der Region um Luxor.

Ihr Kernschatten wird über Teile Afrikas und Asiens wandern, das Maximum der Verfinsterung wird sich über Saudi-Arabien beobachten lassen. In Europa wird sie allenfalls als partielle Sonnenfinsternis sichtbar sein.