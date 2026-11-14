M atcha Erdbeere ist ja echt das Thema der Stunde!“, sagte eine Frau bei Budni in der langen Schlange mit dem Blick ins Regal auf die Schokoladenauswahl.

„Das ist das Thema der Stunde?“, fragt eine andere, „Na, das ist ja nun wirklich der Niedergang des Kapitalismus!“

„Wieso das denn?“, fragt ein Typ.

„Na, früher war es das Eigenheim oder der geleaste Neuwagen, heute ist es Dubai-Schokolade oder Frozen irgendwas, na, immer Trallala in Tüten.“

„Na, immerhin Dubai!“, sagt ein älterer Herr, „da blühen die Landschaften wohl noch.“

„Wenn sich das allgemeine Begehren erfolgreich auf Schokolade richtet, ist das doch nix als Opium fürs Volk“, sagt die Frau.

„Extra cremiger Eskapismus“, sagt eine ältere Dame.

„Labubu!“, sagt ein junger Typ.

„Stanley Cups, Trendtrinkflaschen“, sagt sein Vater.

„Ufo-Döner!“, ruft der Kassierer.

„Kabelkopfhörer als Statement!“

„Stefan Raabs Comeback!“

„Heterofatalismus.“

„Das ist doch aber schon Politik und irgendwie dasselbe, Raab ist doch das Auslauf-Hetero-Model schlechthin, über den keiner mehr lacht, außer seinesgleichen“, sagt die Frau.

„Galt der echt mal als hot?“, fragt eine junge Frau.

„Nee, das jetzt immerhin echt nicht, bloß als witzig“, sagt die ältere.

„War der denn mal witzig?“

„Nee, es reichte, dass er ein Mann war, der ohne Ende auf andere herabschaute.“

 Also ich würde jetzt Schokolade nicht mit Männern in eine Schale werfen!, sagt ein Mann

„Bei Schokolade ist es Zucker ohne Ende in irgendeiner random Füllung.“

„Mit beidem sind die Regale voll genug!“, sagt eine Frau.

„Also ich würde jetzt Schokolade nicht mit Männern in eine Schale werfen!“, sagt ein Mann.

„Bowl“, murmelt ein junger Typ, ohne vom Telefon aufzuschauen.

„Also, dass in den USA der Faschismus ins Schwimmen kommt und hier Ilse Aigner aufs Parkett geführt wird, ist doch schon auch mal ein Gemurmel wert!“, sagt der Herr.

„Themen gibts genug, ist die Frage, was man sich einverleibt“, sagt die Frau.

„Also ich beschäftige mich gar nicht mehr mit Politik, das ist mir zu ermüdend. Und ob die nächste Bundespräsidentin eine Frau wird oder Benjamin Blümchen, Biene Maja oder meinetwegen Willi, mir pillepalle“, sagt eine andere Frau.

„Maja und Willi sind doch aber Kinder! Geht das?“, fragt ein Kind.

„Das sind Insekten“, sagt ein Teenager.

„Sprechende Insekten“, sagt die Frau, „das ist ja eigentlich mal genau das, was uns in der akuten Politik fehlt!“

„Die könnten uns was erzählen!“

„Das Klima ist ja nicht gerade das Thema der Stunde!“

„Ist es nie bei dem unerheblichen Übergangswetter.“

„Keine Extreme, keine Probleme.“

„Das gefährlichste Wetter Deutschlands kommt dann irgendwann wieder im Januar oder Februar.“

„Und irgendwer weiß dann ganz genau aus dem Bauch heraus, dass das ja immer schon so war mit dem Schnee bis zum Anschlag oder nach Belieben mit dem Nieselregen im Dezember.“

„Wann konnte man eigentlich zuletzt Glühwein auf der Alster trinken?“

„Lange vor dem Sober-Party-Hype!“

„Und dann wird’s wieder so richtig Sommer.“

„Sommer bis die Hütte brennt.“

„Da wird die Schokolade flüssig.“

„Schokolade hilft schon lang nicht mehr gegen böse Überraschungen.“

„Mama, kann ich ein Überraschungsei?“

„Aber dann bitte nicht wieder so ein Drama, wenn das Falsche drin ist.“