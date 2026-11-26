Bis zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September sind auf dem TikTok-Kanal der taz mehrmals pro Woche Videos von vor Ort erschienen. Wer nicht auf Tiktok ist, muss aber nichts verpassen: Dieser Artikel versammelt alle Videos an einem Ort.

In einer Kooperation mit dem Masterstudiengang Multimedia & Autorschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg habe ich das TikTok-Format „Anhalten!“ entwickelt. Besonders junge Menschen informieren sich zunehmend über Social-Media-Plattformen. Das Format setzt hier an und zielt darauf ab, vor allem junge Menschen vor der Landtagswahl zu erreichen.

„Anhalten!“ beschäftigt sich mit rechter Gewalt, rechten Alltagsstrukturen und zivilgesellschaftlicher Gegenwehr in Sachsen-Anhalt. Ich blicke auf mit großer Sorge auf das Bundesland, das seit sieben Jahren meine Heimat ist. Es hat so viel zu bieten, was in der öffentlichen Wahrnehmung aber kaum Platz findet.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Von Nazis angepöbelt Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung @taz.die_tageszeitung Wie erreicht man Menschen, die politisch ganz anders denken? Mit dieser Frage ist Halle gegen Rechts vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in verschiedenen Stadtteilen Halles unterwegs. Auch in der Silberhöhe sucht der Verein das Gespräch mit Anwohner*innen und informiert über demokratisches Engagement. Nicht alle reagieren positiv: Während des Infostands kommt es zu einer Pöbelei durch einen Rechtsextremen. Magdalena von Halle gegen Rechts erklärt, dass solche Momente zwar unangenehm sind, aber warum sie trotzdem immer wieder den direkten Austausch sucht. 🎬 Anhalten! – ein TikTok-Reportageformat in Kooperation mit der taz. Entstanden im Masterstudiengang Multimedia & Autorschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ein Projekt von Johanna Pichler ♬ Originalton - taz, die tageszeitung

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: „Wir müssen miteinander sprechen!“ Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung @taz.die_tageszeitung Wie erreicht man Menschen, die politisch ganz anders denken? Torsten Hahnel engagiert sich seit vielen Jahren in Sachsen-Anhalt bei Halle gegen Rechts. Der Verein ist in der ganzen Stadt aktiv und sucht immer wieder das Gespräch mit Menschen – auch dort, wo die Meinungen weit auseinandergehen. An einem Infostand im Stadtteil Silberhöhe erzählt Torsten, warum genau diese Begegnungen für ihn so wichtig sind und weshalb demokratischer Austausch dort beginnt, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen. 🎬 Anhalten! – ein TikTok-Reportageformat in Kooperation mit der taz. Entstanden im Masterstudiengang Multimedia & Autorschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ein Projekt von Johanna Pichler ♬ Originalton - taz, die tageszeitung

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Trotz Drohungen gegen Rechts Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung @taz.die_tageszeitung Warum lohnt sich Widerstand? Torsten Hahnel engagiert sich seit vielen Jahren bei Halle gegen Rechts. Dafür erlebt er immer wieder Anfeindungen und Bedrohungen. Trotzdem ist er überzeugt: Die AfD ist nicht unbesiegbar. Torsten erzählt von seinen eigenen Erfahrungen mit rechter Gewalt, warum ihn diese nicht vom Engagement abhalten und weshalb Widerspruch gerade jetzt wichtiger denn je ist. 🎬 Anhalten! – ein TikTok-Reportageformat in Kooperation mit der taz. Entstanden im Masterstudiengang Multimedia & Autorschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ein Projekt von Johanna Pichler ♬ Originalton - taz, die tageszeitung

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Fehlende Perspektiven in Weißenfels Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung @taz.die_tageszeitung Leerstand und fehlende Perspektiven - Gemeinsam mit Eric Stehr, der in Weißenfels aufgewachsen ist und dort für den Landtag kandidiert, spreche ich über die Herausforderungen im ländlichen Sachsen-Anhalt. Warum ziehen viele junge Menschen weg? Was braucht es, damit Orte wie Weißenfels lebenswert bleiben? Und warum ist es wichtig, den Begriff Heimat nicht der politischen Rechten zu überlassen? 🎬 Anhalten! – ein TikTok-Reportageformat in Kooperation mit der taz. Entstanden im Masterstudiengang Multimedia & Autorschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ein Projekt von Johanna Pichler ✂ Schnitt: René Fischell 🎥 Kamera: Nele Störmer ♬ Originalton - taz, die tageszeitung

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Queeres Leben ist in Gefahr Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung @taz.die_tageszeitung Zwischen dem CSD in Wittenberg und Weißenfels sprechen Luna Möbius (@luna.moebius ♬ Originalton - taz, die tageszeitung

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Wie lebenswert ist Weißenfels? Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung @taz.die_tageszeitung Wie sieht die Zukunft im ländlichen Sachsen-Anhalt aus? Strukturwandel, fehlende Räume und Leerstand– Themen, die viele Orte im ländlichen Sachsen-Anhalt prägen. In Weißenfels erzählen die Menschen selbst, was sie an ihrer Stadt schätzen, was sich verändern müsste und welche Wünsche sie für die Zukunft haben. 🎬 Anhalten! – ein TikTok-Reportageformat in Kooperation mit der taz. Entstanden im Masterstudiengang Multimedia & Autorschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ein Projekt von Johanna Pichler Schnitt: René Fischell Kamera: Nele Störmer ♬ Originalton - taz, die tageszeitung

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Bleiben trotz fehlender Perspektiven? Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung @taz.die_tageszeitung Wie schafft man Perspektiven für junge Menschen im ländlichen Sachsen-Anhalt? Eric Stehr ist in Weißenfels aufgewachsen und kandidiert dort für den Landtag. Im Gespräch geht es um Perspektivlosigkeit, rechte Gewalt und die Frage, warum sich viele junge Menschen von ihrer Heimat entfremden. Eric erzählt außerdem von eigenen Erfahrungen mit rechter Gewalt – und warum er sich trotzdem entschieden hat, zu bleiben und sich politisch zu engagieren. 🎬 Anhalten! – ein TikTok-Reportageformat in Kooperation mit der taz. Entstanden im Masterstudiengang Multimedia & Autorschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ein Projekt von Johanna Pichler Kamera: Nele Störmer Schnitt: René Fischell ♬ Originalton - taz, die tageszeitung

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Entscheidet Wohnort über Gesundheit? Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung @taz.die_tageszeitung Ein Forschungsprojekt der Universitätsmedizin Halle zeigt deutliche Unterschiede in der Kindergesundheit zwischen verschiedenen Stadtteilen in Halle (Saale). Gemeinsam mit Prof. Dr. Amand Führer und Larissa Chandra geht es um die Frage, wie soziale Benachteiligung die Gesundheit von Kindern beeinflusst – und warum Gesundheit nicht nur eine individuelle, sondern auch eine gesellschaftliche Frage ist. 🎬 Anhalten!– ein TikTok-Reportageformat in Kooperation mit der taz. Entstanden im Masterstudiengang Multimedia & Autorschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ein Projekt von Johanna Pichler Kamera: Nele Störmer Grafiken: Wagner, Wienke et al 2023 – Segregated by Wealth, Health, and Development: An Analysis of Pre-School Child Health in a Medium-Sized German City ♬ Originalton - taz, die tageszeitung

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: AfD-Pläne auf Kosten von Kindern? Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung @taz.die_tageszeitung Welche Auswirkungen haben politische Entscheidungen auf die Gesundheit von Kindern? Ein Forschungsprojekt der Universitätsmedizin Halle zeigt deutliche Unterschiede in der Kindergesundheit zwischen verschiedenen Stadtteilen in Halle (Saale). Gemeinsam mit Prof. Dr. Amand Führerund Larissa Chandra geht es um die Frage, welche Auswirkungen das Wahlprogramm der AfD aus ihrer Sicht auf diese Ungleichheiten haben könnte und warum politische Entscheidungen die Gesundheitschancen von Kindern beeinflussen. 🎬 Anhalten!– ein TikTok-Reportageformat in Kooperation mit der taz. Entstanden im Masterstudiengang Multimedia & Autorschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ein Projekt von Johanna Pichler Kamera: Nele Störmer Grafik: Wagner, Wienke et al 2023 – Segregated by Wealth, Health, and Development: An Analysis of Pre-School Child Health in a Medium-Sized German City ♬ Originalton - taz, die tageszeitung

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Rassistisch beleidigt und angegriffen Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung @taz.die_tageszeitung Mahdin ist 14 Jahre alt und lebt in Magdeburg. Kurz nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt im Dezember 2024 wurde sie in ihrem Viertel rassistisch beleidigt und mit einem Messer bedroht. Im Video erzählt sie, wie sie den Angriff erlebt haben und welche Folgen dieser bis heute für sie hat. Zu ihrem Schutz haben wir uns entschieden, Mahdin zu anonymisieren. Deshalb ist sie im Video ausschließlich von hinten zu sehen. 🎬 Anhalten! – ein TikTok-Reportageformat in Kooperation mit der taz. Entstanden im Masterstudiengang Multimedia & Autorschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ein Projekt von Johanna Pichler Kamera: Nele Störmer ♬ Originalton - taz, die tageszeitung

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Was tun nach rassistischen Angriffen? Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung @taz.die_tageszeitung Was hilft, wenn man rechte Gewalt erlebt hat? Nach dem Angriff hat Mahdin Unterstützung durch ihre Familie und die Mobile Opferberatung Sachsen-Anhalt erhalten. Im zweiten Teil erzählt sie, was ihr geholfen hat und welchen Rat sie anderen jungen Menschen geben würde, die Ähnliches erleben. Zu ihrem Schutz haben wir uns entschieden, Mahdin zu anonymisieren. Deshalb ist sie im Video ausschließlich von hinten zu sehen. 🎬 Anhalten! – ein TikTok-Reportageformat in Kooperation mit der taz. Entstanden im Masterstudiengang Multimedia & Autorschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ein Projekt von Johanna Pichler Kamera: Nele Störmer ♬ Originalton - taz, die tageszeitung

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Rechte Kulturangebote? Seh ich nicht! Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung @taz.die_tageszeitung Max vom Kanal @hallekultur beschäftigt sich mit Kultur und Kulturpolitik in Halle – und immer wieder auch mit dem Einfluss der AfD auf die Kulturlandschaft. Kulturorte sind dabei mehr als Orte für Konzerte, Theater oder Ausstellungen: Sie schaffen Begegnungen, bringen unterschiedliche Menschen zusammen und können gerade für junge Menschen wichtige Räume sein. Doch viele dieser Angebote sind auf öffentliche Förderung angewiesen. Wenn Kultur politisch oder finanziell unter Druck gerät, steht deshalb auch die Frage im Raum, welche Orte und Freiräume einer Stadt erhalten bleiben. 🎬 Anhalten! – ein TikTok-Reportageformat in Kooperation mit der taz. Entstanden im Masterstudiengang Multimedia & Autorschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ein Projekt von Johanna Pichler. Kamera: Nele Störmer Schnitt: René Fischell ♬ Originalton - taz, die tageszeitung

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Wir müssen weiterkämpfen! Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung @taz.die_tageszeitung 👉 Was gibt Hoffnung, wenn rechte Kräfte immer stärker werden? Fabian Koch engagiert sich beim Bündnis @md.solidarisch für ein solidarisches und demokratisches Magdeburg. Rechte Gewalt und Anfeindungen gehören dabei zur Realität – gleichzeitig erlebt er immer wieder, wie viele Menschen sich rechten Entwicklungen entgegenstellen. Für ihn ist genau das ein Grund, trotz allem optimistisch zu bleiben und weiterzukämpfen. 🎬 Anhalten! – ein TikTok-Reportageformat in Kooperation mit der taz. Entstanden im Masterstudiengang Multimedia & Autorschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ein Projekt von Johanna Pichler ♬ Originalton - taz, die tageszeitung

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Gehen oder bleiben? Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung @taz.die_tageszeitung Gehen oder bleiben? Für Saaeid ist die Antwort klar: Magdeburg ist in den vergangenen fünf Jahren zu seinem Zuhause geworden. Hier hat er sich ein Leben aufgebaut, Freundschaften geschlossen und begonnen, sich für die Stadt und ihre Menschen zu engagieren. Auch wenn gesellschaftliche Spannungen und rechte Stimmungsmache spürbar sind, möchte er nicht gehen. Für ihn bedeutet Heimat deshalb nicht nur, woher jemand kommt. Es geht auch darum, wo man lebt, sich einbringt und gemeinsam mit anderen etwas verändern möchte. 🎬 Anhalten! – ein TikTok-Reportageformat in Kooperation mit der taz. Entstanden im Masterstudiengang Multimedia & Autorschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ein Projekt von Johanna Pichler ♬ Originalton - taz, die tageszeitung

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Wie zufrieden ist Sachsen-Anhalt? Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung @taz.die_tageszeitung Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie zufrieden sind die Menschen mit ihrem Leben in Sachsen-Anhalt – und könnte die Landtagswahl daran etwas verändern? Studierende des Masterstudiengangs Multimedia & Autorschaft haben sich in Halle umgehört und ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. 🎬 Anhalten! – ein TikTok-Reportageformat in Kooperation mit der taz. Entstanden im Masterstudiengang Multimedia & Autorschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ein Projekt von Johanna Pichler Video von: Carla Zant, Käthe Kraus, Ida Wutzler, Paulina Rohm, Torben Tanne, Jacob Kern und Konstantin Weber ♬ Originalton - taz, die tageszeitung

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Haltung muss sichtbar bleiben! Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung @taz.die_tageszeitung Saaeid Saaeid engagiert sich in Magdeburg für gesellschaftliche und politische Teilhabe. Als Mitglied des Integrationsbeirats setzt er sich dafür ein, dass auch die Perspektiven von Menschen mit Migrationsgeschichte gehört werden. Seine Botschaft: Sie gehören zu Magdeburg und gestalten die Stadt genauso mit. Begegnung und Austausch spielen dabei für ihn eine wichtige Rolle. Denn dort, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen, können Vorurteile abgebaut und ein gemeinsames Verständnis davon geschaffen werden, was Zusammenleben in Magdeburg bedeutet. 🎬 Anhalten! – ein TikTok-Reportageformat in Kooperation mit der taz. Entstanden im Masterstudiengang Multimedia & Autorschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ein Projekt von Johanna Pichler ♬ Originalton - taz, die tageszeitung

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Wer hilft bei rechter Gewalt? Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung @taz.die_tageszeitung Rechte, rassistische, antisemitische oder queerfeindliche Angriffe können für Betroffene weitreichende Folgen haben. In Sachsen-Anhalt können sie sich an die Mobile Opferberatung wenden. Die Beratungsstelle begleitet Betroffene nach Angriffen, berät sie zu ihren Möglichkeiten und unterstützt sie bei der Bewältigung der Folgen. Vor der Landtagswahl ist auch die Zukunft dieser Arbeit ungewiss: Die AfD hat angekündigt, Miteinander e. V., dem Trägerverein der Mobilen Opferberatung, die staatliche Finanzierung zu entziehen. Die Beratungsstelle sammelt deshalb aktuell Spenden, um ihre Arbeit auch künftig absichern zu können. Weitere Informationen dazu gibt es direkt auf der Website der Mobilen Opferberatung: www.mobile-opferberatung.de. 🎬 Anhalten! – ein TikTok-Reportageformat in Kooperation mit der taz. Entstanden im Masterstudiengang Multimedia & Autorschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ein Projekt von Johanna Pichler Schnitt: René Fischell ♬ Originalton - taz, die tageszeitung

Umso wichtiger ist mir, denjenigen Menschen zuzuhören, die sich vor Ort täglich gegen die Faschisierung einsetzen. Dafür habe ich in kurzen Reportagen Betroffene, Engagierte und Ex­per­t:in­nen begleitet. Die Videos sind in einem bewusst nicht überproduzierten „Selfmade“-Look gestaltet, der den TikTok-Sehgewohnheiten entspricht. Ob sie am Ende die „richtigen“ Leute erreichen, bleibt offen – der TikTok-Algorithmus ist unergründlich. Aber manchmal reicht schon ein einziges Video, das jemanden zum Zuhören, Nachdenken oder Hinschauen bringt. Hier kommen sie:

TikToker Jamil über seine Heimat und Rassismus

Jamil (@jamil_rede) macht vor allem Comedy auf TikTok. In diesem Video spricht er darüber, wie es ist, als Schwarze Person in Halle aufzuwachsen – über Alltagsrassismus, Zugehörigkeit und seinen Blick auf die Stadt.

Doch mit der Reichweite kommen auch Hass und rassistische Kommentare. Im zweiten Teil unseres Gesprächs erzählt er, wie er damit umgeht und warum er trotzdem weitermacht.

AfD-Verbotsdemo in Halle

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Auf Tiktok mit Schlägen bedroht Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung @taz.die_tageszeitung Jamil (@jamil_rede) macht vor allem Comedy auf TikTok. Doch mit der Reichweite kommen auch Hass und rassistische Kommentare. Im zweiten Teil unseres Gesprächs erzählt er, wie er damit umgeht und warum er trotzdem weitermacht. Anhalten! ist ein journalistisches TikTok-Reportageformat über rechte Gewalt, rechte Alltagsstrukturen und zivilgesellschaftlichen Widerstand in Sachsen-Anhalt. Bis zur Landtagswahl 2026 erscheinen hier regelmäßig neue Reportagen aus verschiedenen Orten des Bundeslandes. 🎬 Anhalten! – ein TikTok-Reportageformat in Kooperation mit der taz. Entstanden im Masterstudiengang Multimedia & Autorschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ein Projekt von Johanna Pichler. ♬ Originalton - taz, die tageszeitung

In Sachsen-Anhalt engagieren sich viele Menschen für Demokratie und gegen rechte Strukturen. Gerade in den Monaten vor der Landtagswahl wird dieser Einsatz besonders sichtbar. Einer dieser Menschen ist auf einer Demonstration für ein AfD-Verbot in Halle unterwegs und erzählt, warum Aufgeben für ihn keine Option ist.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Demo für ein AfD-Verbot Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung @taz.die_tageszeitung In Sachsen-Anhalt engagieren sich viele Menschen für Demokratie und gegen rechte Strukturen. Gerade in den Monaten vor der Landtagswahl wird dieser Einsatz besonders sichtbar. Einer dieser Menschen ist auf einer Demonstration für ein AfD-Verbot in Halle unterwegs und erzählt, warum Aufgeben für ihn keine Option ist. Außerdem immer vorne mit dabei: @maximal.demokratisch ♬ Originalton - taz, die tageszeitung

Ein Infostand von Halle gegen Rechts

Wie erreicht man Menschen, die politisch ganz anders denken? Torsten Hahnel engagiert sich seit vielen Jahren in Sachsen-Anhalt bei Halle gegen Rechts. Der Verein ist in der ganzen Stadt aktiv und sucht immer wieder das Gespräch mit Menschen – auch dort, wo die Meinungen weit auseinandergehen. An einem Infostand im Stadtteil Silberhöhe erzählt Torsten, warum genau diese Begegnungen für ihn so wichtig sind und weshalb demokratischer Austausch dort beginnt, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen.

Halle gegen Rechts ist vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in verschiedenen Stadtteilen Halles unterwegs. Auch in der Silberhöhe sucht der Verein das Gespräch mit An­woh­ne­r*in­nen und informiert über demokratisches Engagement. Nicht alle reagieren positiv: Während des Infostands kommt es zu einer Pöbelei durch einen Rechtsextremen. Magdalena von Halle gegen Rechts erklärt, dass solche Momente zwar unangenehm sind, aber warum sie trotzdem immer wieder den direkten Austausch sucht.

Warum lohnt sich Widerstand? Torsten Hahnel engagiert sich seit vielen Jahren bei Halle gegen Rechts. Dafür erlebt er immer wieder Anfeindungen und Bedrohungen. Trotzdem ist er überzeugt: Die AfD ist nicht unbesiegbar. Torsten erzählt von seinen eigenen Erfahrungen mit rechter Gewalt, warum ihn diese nicht vom Engagement abhalten und weshalb Widerspruch gerade jetzt wichtiger denn je ist.

Fehlende Perspektiven in Weißenfels

Leerstand und fehlende Perspektiven – Gemeinsam mit Eric Stehr, der in Weißenfels aufgewachsen ist und dort für den Landtag kandidiert, spreche ich über die Herausforderungen im ländlichen Sachsen-Anhalt. Warum ziehen viele junge Menschen weg? Was braucht es, damit Orte wie Weißenfels lebenswert bleiben? Und warum ist es wichtig, den Begriff Heimat nicht der politischen Rechten zu überlassen?

Queer sein im ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt

Zwischen dem CSD in Wittenberg und Weißenfels sprechen Luna Möbius und Eric Stehr über queeres Leben abseits der Großstädte. Es geht um fehlende Räume für die Community, die Bedeutung kleiner CSDs und darum, warum Sichtbarkeit gerade im ländlichen Raum wichtig ist.

Straßenumfrage in Weißenfels

Wie sieht die Zukunft im ländlichen Sachsen-Anhalt aus? Strukturwandel, fehlende Räume und Leerstand– Themen, die viele Orte im ländlichen Sachsen-Anhalt prägen. In Weißenfels erzählen die Menschen selbst, was sie an ihrer Stadt schätzen, was sich verändern müsste und welche Wünsche sie für die Zukunft haben.

Perspektiven schaffen

Wie schafft man Perspektiven für junge Menschen im ländlichen Sachsen-Anhalt? Eric Stehr ist in Weißenfels aufgewachsen und kandidiert dort für den Landtag. Im Gespräch geht es um Perspektivlosigkeit, rechte Gewalt und die Frage, warum sich viele junge Menschen von ihrer Heimat entfremden. Eric erzählt außerdem von eigenen Erfahrungen mit rechter Gewalt – und warum er sich trotzdem entschieden hat, zu bleiben und sich politisch zu engagieren.

AfD-Pläne auf Kosten von Kindern?

Ein Forschungsprojekt der Universitätsmedizin Halle zeigt deutliche Unterschiede in der Kindergesundheit zwischen verschiedenen Stadtteilen in Halle (Saale). Gemeinsam mit Prof. Dr. Amand Führer und Larissa Chandra geht es um die Frage, wie soziale Benachteiligung die Gesundheit von Kindern beeinflusst – und warum Gesundheit nicht nur eine individuelle, sondern auch eine gesellschaftliche Frage ist.

Welche Auswirkungen haben politische Entscheidungen auf die Gesundheit von Kindern? Das Forschungsprojekt der Universitätsmedizin Halle zeigt deutliche Unterschiede in der Kindergesundheit zwischen verschiedenen Stadtteilen in Halle (Saale). Gemeinsam mit Prof. Dr. Amand Führerund Larissa Chandra geht es um die Frage, welche Auswirkungen das Wahlprogramm der AfD aus ihrer Sicht auf diese Ungleichheiten haben könnte und warum politische Entscheidungen die Gesundheitschancen von Kindern beeinflussen.

Rassistische Angriffe in Magdeburg

Mahdin ist 14 Jahre alt und lebt in Magdeburg. Kurz nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt im Dezember 2024 wurde sie in ihrem Viertel rassistisch beleidigt und mit einem Messer bedroht. Im Video erzählt sie, wie sie den Angriff erlebt haben und welche Folgen dieser bis heute für sie hat. Zu ihrem Schutz haben wir uns entschieden, Mahdin zu anonymisieren. Deshalb ist sie im Video ausschließlich von hinten zu sehen.

Was hilft, wenn man rechte Gewalt erlebt hat? Nach dem Angriff hat Mahdin Unterstützung durch ihre Familie und die Mobile Opferberatung Sachsen-Anhalt erhalten. Im zweiten Teil erzählt sie, was ihr geholfen hat und welchen Rat sie anderen jungen Menschen geben würde, die Ähnliches erleben.

Wer hilft bei rechter Gewalt?

Rechte, rassistische, antisemitische oder queerfeindliche Angriffe können für Betroffene weitreichende Folgen haben. In Sachsen-Anhalt können sie sich an die Mobile Opferberatung wenden. Die Beratungsstelle begleitet Betroffene nach Angriffen, berät sie zu ihren Möglichkeiten und unterstützt sie bei der Bewältigung der Folgen.

Vor der Landtagswahl ist auch die Zukunft dieser Arbeit ungewiss: Die AfD hat angekündigt, Miteinander e. V., dem Trägerverein der Mobilen Opferberatung, die staatliche Finanzierung zu entziehen. Die Beratungsstelle sammelt deshalb aktuell Spenden, um ihre Arbeit auch künftig absichern zu können. Weitere Informationen dazu gibt es direkt auf der Website der Mobilen Opferberatung: www.mobile-opferberatung.de.

Rechte Kulturangebote? Seh ich nicht!

Max vom Kanal @hallekultur beschäftigt sich mit Kultur und Kulturpolitik in Halle – und immer wieder auch mit dem Einfluss der AfD auf die Kulturlandschaft. Kulturorte sind dabei mehr als Orte für Konzerte, Theater oder Ausstellungen: Sie schaffen Begegnungen, bringen unterschiedliche Menschen zusammen und können gerade für junge Menschen wichtige Räume sein. Doch viele dieser Angebote sind auf öffentliche Förderung angewiesen. Wenn Kultur politisch oder finanziell unter Druck gerät, steht deshalb auch die Frage im Raum, welche Orte und Freiräume einer Stadt erhalten bleiben.

Gehen oder bleiben?

Saaeid Saaeid engagiert sich in Magdeburg für gesellschaftliche und politische Teilhabe. Als Mitglied des Integrationsbeirats setzt er sich dafür ein, dass auch die Perspektiven von Menschen mit Migrationsgeschichte gehört werden. Seine Botschaft: Sie gehören zu Magdeburg und gestalten die Stadt genauso mit.

Begegnung und Austausch spielen dabei für ihn eine wichtige Rolle. Denn dort, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen, können Vorurteile abgebaut und ein gemeinsames Verständnis davon geschaffen werden, was Zusammenleben in Magdeburg bedeutet.

Was gibt Hoffnung, wenn rechte Kräfte immer stärker werden?

Fabian Koch engagiert sich beim Bündnis @md.solidarisch für ein solidarisches und demokratisches Magdeburg. Rechte Gewalt und Anfeindungen gehören dabei zur Realität – gleichzeitig erlebt er immer wieder, wie viele Menschen sich rechten Entwicklungen entgegenstellen. Für ihn ist genau das ein Grund, trotz allem optimistisch zu bleiben und weiterzukämpfen.

Wie zufrieden ist Sachsen-Anhalt?

Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie zufrieden sind die Menschen mit ihrem Leben in Sachsen-Anhalt – und könnte die Landtagswahl daran etwas verändern?

Studierende des Masterstudiengangs Multimedia & Autorschaft haben sich in Halle umgehört und ganz unterschiedliche Antworten bekommen.

Nicht nur Faschos im Osten

Luna Möbius engagiert sich seit Jahren politisch und queeraktivistisch. Dabei setzt sie sich bewusst nicht nur für Themen ein, die sie selbst betreffen. Für Luna bedeutet Aktivismus auch, solidarisch zu sein, anderen zuzuhören und für Menschen einzustehen, deren Erfahrungen sich von den eigenen unterscheiden.

Ein besonderer Fokus liegt für Luna aktuell auf Sachsen-Anhalt. Auch wenn sie inzwischen in Berlin lebt, ist das Bundesland ihre Heimat – und ein Ort, dessen politische Entwicklung sie beschäftigt und den sie weiterhin mitgestalten möchte.

Luna Möbius ist in Sachsen-Anhalt aufgewachsen, inzwischen aber nach Berlin gezogen. Trotzdem bleibt das Bundesland für Luna Heimat – ein Ort, mit dem viele persönliche Erinnerungen verbunden sind und dessen politische Entwicklung Luna weiterhin beschäftigt.

Wegzugehen bedeutet dabei nicht, Sachsen-Anhalt aufzugeben. Luna wünscht sich Veränderungen und eine Politik, die genauer hinschaut: Woher kommen gesellschaftliche Probleme eigentlich – und wie können Bedingungen geschaffen werden, unter denen alle Menschen gut leben können?