taz: Frau Vivanco, der argentinische Präsident Javier Milei hat als eine seiner ersten Amtshandlungen das Ministerium für Frauen, Gender und Vielfalt abgeschafft. In diesem haben Sie gearbeitet. Was bedeutet es, unter rechten Regierungen trotzdem für feministische Themen zu kämpfen?

Raquel Vivanco: Mir ist es wichtig, zu betonen, dass die feministische Bewegung in Argentinien in den letzten Jahrzehnten sehr viel erreicht hat. Auf diese Errungenschaften können wir jetzt zurückblicken. Sie gehen durch Milei nicht verloren, sondern erlauben uns, unseren Widerstand auf die Straße zu bringen. Ich kämpfe auch weiterhin gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Denn letztendlich sind es nicht die Regierungsgebäude, sondern immer die Straßen, auf der wir Fe­mi­nis­t*in­nen für unsere Rechte kämpfen. Weltweit gewinnen feministische Bewegungen an Kraft. Und das trotz der vielen ultrarechten Regierungen.

 Von rechten Regierungen können und sollten wir nichts erwarten

taz: Trotzdem haben auch ultrarechte und antifeministische Bewegungen einen enormen Aufschwung. Milei hat auch die Antidiskriminierungsbehörde abgeschafft, er hat sozialen Einrichtungen die Gelder gekürzt und das Gendern in Behörden verboten. Das muss doch sehr reale, spürbare Konsequenzen haben!

Bild: privat Im Interview: Raquel Vivanco geboren 1978, arbeitete als Menschenrechtsexpertin für das argentinische Ministerium für Frauen, Gender und Vielfalt. Mit der Amtsübernahme des rechtslibertären Javier Milei im Dezember 2023 trat sie zurück, das Ministerium wurde kurz danach abgeschafft.

Vivanco: Ja, und das macht mich oft wütend und ohnmächtig. Die Gewalt an Frauen ist seit dem Amtseintritt von Milei nachweisbar gestiegen. Es gibt täglich einen Femizid in Argentinien. Momentan ist unser Kampf ein defensiver: Es gilt, die feministischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte zu verteidigen. Für die extreme Rechte sind wir der Feind. Das erfüllt mich mit Stolz. Zu wissen, dass sie Angst vor uns haben, dass sie uns hassen, ist der Motor, der mich antreibt. Die extreme Rechte wird nicht für immer bleiben. Das sehen wir an dem Wahlerfolg von Lula, an Trumps Niederlage. Die sozialen Bewegungen jedoch, die entwickeln sich weiter. Und letztendlich geht es doch um einen gesellschaftlichen Wandel. Von rechten Regierungen können und sollten wir nichts erwarten. Die wichtigsten Veränderungen passieren auf gesellschaftlicher Ebene, im Miteinander.

taz: Was meinen Sie damit?

Vivanco: Als wir am 3. Juni 2015 gegen Femizide demonstriert haben – die Demonstration, die im Nachhinein weltweit die „Ni una menos“-Bewegung losgetreten hat –, haben wir nachhaltig etwas verändert. Nicht die Regierung, sondern wir Menschen haben gezeigt, dass wir Femizide als Gesellschaft nicht mehr tolerieren werden. Natürlich betreffen Regierungsentscheidungen unser Leben sehr direkt: Viele Frauen in Argentinien sind verschuldet, haben mehrere Jobs, leisten unbezahlte Sorgearbeit, sind die Ärmsten unter den Armen. Diese Dinge werden momentan nicht auf Regierungsebene angegangen, aber wir hinterfragen sie als Gesellschaft. Und dort passiert sehr viel, das können rechte Regierungen nicht verhindern. Der Diskurs um Sorgearbeit zum Beispiel war lange Zeit ein rein feministischer – jetzt wird er überall geführt.

taz: Die Forderung „Ni una menos“ sieht man mittlerweile auch auf europäischen Demonstrationen.

Vortrag und Diskussion „Keine mehr! Internationale Kämpfe gegen Femizide“ mit Perspektiven aus Argentinien, Kenia und Polen, organisiert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung: Montag, 30. 11., 19 Uhr, Tschaikowsky-Saal, Tschaikowskyplatz 2, 20355 Hamburg. Eintritt frei.

Vivanco: Die nächste große feministische Welle wird gerade in Lateinamerika geboren. Es sind Jahrzehnte an lateinamerikanischem Feminismus, die dafür gesorgt haben, dass „Ni una menos“ zu einer globalen Forderung geworden ist. Die größten sozialen Errungenschaften in den letzten Jahren kamen aus der feministischen Bewegung. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Offensichtlich funktionieren die alten Rezepte nicht mehr und es braucht einen großen, transnationalen, gender- und generationenübergreifenden Diskurs darüber, in welcher Welt wir leben wollen. Und dieser Diskurs wird ein feministischer sein.