Seltsam, die drei quadratischen Stolpersteine aus Messing glänzen wie frisch gewienert. Sie erinnern an die dreiköpfige jüdische Familie Rosenthal. Die hat hier, in der Adolf-Damaschke-Straße 10, einmal gewohnt, bevor Mutter, Vater und Tochter durch das NS-Regime „gedemütigt und entrechtet“ wurden, wie auf den Steinen steht, und auf verschiedene Art einen grausamen Tod fanden. Jemand hat das Herbstlaub zur Seite gefegt und kleine Rosen um die Stolpersteine gelegt. Die Straße ist leer an diesem Sonntagnachmittag, vom Spielplatz gegenüber kommt Kinderlachen.

In Hohen Neuendorf, einer Stadt mit rund 27.000 Ein­woh­ne­r:in­nen im Berliner Speckgürtel, gibt es insgesamt 11 Stolpersteine. Das lässt sich neuerdings ganz schnell in der App „Stolpersteine Digital“ herausfinden. Sie entstand im Auftrag des Landesbeauftragten für politische Bildung in Schleswig-Holstein und wurde dort bereits 2023 eingeführt.

Immer mehr Bundesländer sind als Kooperationspartner dazugekommen. In der App sind mittlerweile mehr als 9.000 Stolpersteine aus acht Bundesländern zu finden. Brandenburg ist jetzt auch dabei – das Land Berlin übrigens noch nicht. Wer also wissen möchte, wo es in Berlin Stolpersteine gibt, muss auf andere Apps zurückgreifen. Die App „Stolpersteine Digital“ ist kostenlos und für Smartphones mit Android und iOS verfügbar.

Die App listet 11 Stolpersteine in Hohen Neuendorf auf Foto: Andreas Hergeth

Die App erfasst rund 1.500 Stolpersteine aus Brandenburg, alle bisher im Land verlegten Stolpersteine. Mithilfe einer Karte lassen sich die kleinen Steine der Erinnerung finden, das funktioniert einfach und zuverlässig, wie der Test in Hohen Neuendorf zeigt. Mit dem Smartphone kann man die einzelnen Stolpersteine scannen, um vor Ort Informationen über die NS-Opfer lesen zu können.

Virtuelle Kerzen als Anteilnahme

Elfriede Rosenthal, 1904 geboren, wurde die Behandlung verweigert, als sie an einer Bauchfellentzündung erkrankte. Das war ihr Todesurteil. Sie verstarb am 31. Juli 1937 an den Folgen. Ihre Mutter Emma wählte, um der Verfolgung zu entgehen, im März 1943 den Freitod. Vater Hugo, der als Arzt arbeitete, wurde 1938 mit Berufsverbot belegt, ein Jahr später wurden Haus und Grundstück zwangsverkauft, er starb im Mai 1940 an Herzschwäche.

Mittels virtueller Kerzen lässt sich in der App an die Rosenthals und alle anderen Opfer erinnern. Praktisch ist die Möglichkeit, eine fällige Reinigung der Steine zu melden. Das ist an diesem Sonntagnachmittag in Hohen Neuerdorf aber nicht nötig. In der Stolper Straße – sie heißt wirklich so, aber nach dem Ort Stolpe, keine 2 Kilometer entfernt – sind mehrere Stolpersteine platziert. Vor der Hausnummer 11 befinden sich zwei, auch diese glänzen und sind von weißen Rosen umrahmt.

Vor der Hausnummer 31 steht gerade ein Grüppchen aus Kleinkindern und Erwachsenen. Sie machen sich, man kann es nicht anders nennen, über den Stolperstein her, der an – ja, das lässt sich gerade nicht lesen. Kinder putzen das Messing leidenschaftlich mit Schwämmen, ein Mann hat eine Plastikflasche mit Wasser dabei und spült den Stolperstein ab, schon werden weiße Rosen gezückt …

Die App hilft hier aus. Der Stolperstein erinnert an Klara Loew, Jahrgang 1870, die hier in der Stolper Straße 11 wohnte, sie wurde Oktober 1942 in Theresienstadt ermordet. Ihr Stolperstein wird von Mitgliedern der Initiative Eltern gegen rechts aus dem Landkreis Oberhavel gepflegt, wie ein junger Mann erzählt, der seine Namen lieber für sich behält. „Wir ziehen zusammen mit unseren Kindern von Stein zu Stein“, sagt er, „wir hatten aufgerufen, die Stolpersteine öffentlichkeitswirksam zum 9. November zu putzen, wir spielen Musik ab und legen weiße Rosen nieder.“ Sie kämen aus verschiedenen Dörfern und Städten des Landkreises Oberhavel. „Wir haben uns für heute 5 Steine vorgenommen.“

Also gehen die geputzten Stolpersteine in der Adolf-Damaschke-Straße 10 auf ihr Konto? „Nein“, lacht der Mann, „das waren wir nicht, wir haben eben erst angefangen, das waren vielleicht die Leute aus Birkenwerder.“ Der Geschichtskreis Hohen Neuendorf habe die Putzaktion koordiniert. Dieser beteiligt sich seit 2009 am Kunstprojekt von Gunter Demnig, der 1992 damit begann, Stolpersteine vor den letzten Wohnhäusern der Opfer zu verlegen.

 Bis Ende 2027 sollen möglichst bundesweit alle rund 90.000 Stolpersteine digital erfasst sein

Die App soll in den kommenden Jahren auf ganz Deutschland ausgeweitet werden, bis Ende 2027 sollen möglichst alle rund 90.000 Stolpersteine digital erfasst sein. Für den bundesweiten Ausbau stehen den Angaben zufolge insgesamt 250.000 Euro zur Verfügung. Davon kommen 179.000 Euro von der Bundeszentrale für politische Bildung. Zusätzlich gibt es auf der Internetseite des Projekts Unterrichtsmaterialien für Schulen.