A cht Ketchup-Flaschen der Marke Heinz stehen im Küchenregal der Villa Stöckle. Im Gang eine Kiste voller Kaugummis. Die Essensspenden kommen von der Tafel. Was an Ketchup und Kaugummis zu viel ist, gibt es jedoch an Grundnahrungsmitteln zu wenig. „Sachen, die die Be­woh­ne­r*in­nen sich aufs Brot schmieren könnten, gibt es leider fast nie“, sagt Jascha Schneider, der in der Villa Stöckle als Sozialarbeiter arbeitet und eigentlich anders heißt.

Nur wenige Menschen begegnen einem auf dem Weg vom S-Bahnhof Frohnau im Norden Berlins zum Weglaufhaus Villa Stöckle. Ein älterer Herr geht mit seinem Hund spazieren. Zwei Maler streichen auf einem Gerüst die Fassade eines Hauses. Das Weglaufhaus ist ein Ort für Menschen, die aus dem System gefallen sind. Menschen, die irgendwo ankommen müssen, weil sie von woanders weggelaufen sind: vor einer gewaltvollen Beziehung, vor sich selbst oder vor der Psychiatrie. Menschen, die sonst wohnungslos wären. Die meisten Be­woh­ne­r*in­nen bleiben für ein paar Monate. Finanziert wird das Weglaufhaus über die Wohnungslosenhilfe.

Das sandgelbe Haus steht etwas zurückgesetzt hinter ein paar Bäumen. Seit 1996 können Menschen hier Zuflucht finden. Der Knopf der alten Messingklingel ist vom vielen Drücken abgewetzt und hell poliert. Das Schellen der Klingel zerreißt den stillen Vormittag. Das Haus gehört einer Privatperson, die es kostenlos zur Verfügung stellt. Ihr Sohn ist in der Psychiatrie gestorben, so erzählen die Mitarbeitenden hier. Das Weglaufhaus war ihre Antwort darauf. 13 Menschen in psychischen Krisen können hier Hilfe finden. Auf Augenhöhe, ohne Zwang und ohne Diagnosen. Antipsychiatrische Hilfe.

Gegen die „Irrenanstalten“

Die Antipsychiatrie-Bewegung war vor allem in den 70er Jahren stark und setzte sich gegen die autoritären Verhältnisse in den damals noch so bezeichneten „Irrenanstalten“ ein. Ihre Wortführerinnen sprachen sich gegen Zwangsfixierungen aus, gegen die verpflichtende Einnahme von Medikamenten oder die Behandlung mit Elektroschocks. Teilweise lehnten sie auch Diagnosen als solche ab.

Heutzutage ist die antipsychiatrische Bewegung deutlich leiser geworden. Orte, die den Grundgedanken noch in sich tragen und ein Gegenangebot zur Psychiatrie machen, gibt es in Deutschland wenige. Neben der Villa Stöckle sind noch die Bochumer Krisenzimmer bekannt, die bereits seit 1994 eine Anlaufstelle bieten.

Gestaubsaugt werden muss schon auch Foto: Doro Zinn

„Es finden sich hier viele Menschen wieder, die krasse Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen gemacht haben“, sagt Sozialarbeiter Schneider. Auch zu den Mitarbeitenden im Weglaufhaus müssen sie deswegen erst mal Vertrauen aufbauen. „Ich bin aber immer wieder überrascht, wie viel Vertrauensvorschuss uns die Menschen schon im ersten Kontakt geben“, sagt er.

Wenig Vertrauen und große Zurückhaltung besteht hingegen gegenüber der Presse. Zu viele negative Berichterstattungen über psychisch Kranke hat es bereits gegeben. Auch das Weglaufhaus habe negative Erfahrungen mit der Presse gemacht, erzählt Schneider. Auf den bunt zusammengewürfelten Möbeln im Wohnzimmer sitzt deswegen niemand. An der Decke hängt noch etwas verloren die Halloween-Dekoration von letztem Jahr.

Die Be­woh­ne­r*in­nen haben sich in ihre Zimmer im ersten und zweiten Stock zurückgezogen. Fremde dürfen die oberen Stockwerke nicht betreten. Nur eine Bewohnerin tippt in der Ecke an einem Computer.

Auskunftsfreudiger ist die ehemalige Bewohnerin Barbara Naumann, die ebenfalls anders heißt. Sie hatte zwei Aufenthalte im Weglaufhaus und erzählt am Telefon von ihren Erfahrungen. Auf die Villa Stöckle ist sie im Internet gestoßen. „Ich war auf der Suche nach einem Ort, an dem ich ohne Medikamente einen Weg finden kann“, sagt Naumann. Sie nimmt damals Neuroleptika, die zur Behandlung von Schizophrenie und Psychosen eingesetzt werden. Unter den Nebenwirkungen leidet sie sehr.

Das Absetzen von Psychopharmaka ist eine der Grundsäulen der antipsychiatrischen Bewegung. Während früher in der Villa Stöckle noch grundsätzlich Medikamente abgesetzt werden sollten, geht man heute mit dem Thema offener um, erzählt Schneider. So ist es den Be­woh­ne­r*in­nen selbst überlassen, ob sie Psychopharmaka nehmen wollen oder nicht. Besteht der Wunsch, die Medikamente abzusetzen, wird aber dazu geraten, nicht zu abrupt vorzugehen.

Bei ihrem ersten Aufenthalt 2023 reduziert Barbara Naumann die Medikamente. Aber es läuft anders als erhofft. „Ich bin dann tatsächlich auch in meinen verrückten Zustand gelangt“, sagt sie. Das war für die Mitarbeitenden, für die Mit­be­woh­ne­r*in­nen und für sie selbst eine schwierige Situation.

Wenn Naumann in ihrer Psychose ist, dann ist sie laut. Sie führt stundenlange Selbstgespräche. Sie hört Musik. Andere Menschen bringen sie durcheinander. „Manchmal bin ich verbal aggressiv geworden“, sagt sie. Die Mitarbeitenden der Villa mussten dann schlichten.

Nach einem Dreivierteljahr verlässt sie die Villa Stöckle auf eigenen Willen wieder. Mehrfach ist sie danach in der geschlossenen Psychiatrie, muss wieder Medikamente nehmen. Bei ihrem zweiten Aufenthalt im Weglaufhaus setzt sie die Medikamente deswegen nicht mehr ab. Seit drei Jahren nimmt Naumann jetzt wieder Neuroleptika. Und leidet nun wieder sehr unter den Nebenwirkungen.

WG-Küchen-Style Foto: Doro Zinn

„Psychopharmaka dürfen keine Dauerlösung sein“, sagt Patrick Nieswand, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP). Wenn man Psychopharmaka ansetze, brauche es auch eine Absetzperspektive.

Die DGSP ist ein unabhängiger Fachverband für Personal, das in Psychiatrien arbeitet, und setzt sich für eine Psychiatrie ohne Zwang ein. Im Gegensatz zur Antipsychiatrie lehnt die DGSP Psychiatrie als solche nicht ab, sondern befürwortet eine stärkere Selbstbestimmung der Betroffenen.

Von der Psychose fasziniert

Gerne würde Barbara Naumann die Medikamente wieder absetzen und ihre Psychosen ausleben. Sie erlebt diese auch als angenehm und ist von der Welt fasziniert, die sich in der Psychose auftut. „Ich habe mich mit dem Verrückten, mit dem Wahnsinn angefreundet“, sagt sie. Auch wenn sie in der Psychose manchmal qualvolle Momente von Angst und Trauer durchleben muss: „Ich habe die Kraft, da durchzugehen und mich dem zu stellen.“ Die Psychosen sieht sie als eine Art Verarbeitungsmechanismus. Einmal hat sie es bereits erlebt, dass eine Psychose auch ohne Medikamenteneinnahme nach einer Weile von selbst wieder geendet hat. Das möchte sie wieder erleben.

Damit so etwas möglich werden kann, braucht es einen abgeschiedenen Ort, an dem andere von ihr nicht gestört werden. In der betreuten Einrichtung, in der sie inzwischen wohnt, ginge das nicht. Aktuell ist sie deswegen in Gesprächen mit einem Verein, der so eine Psychose begleiten könnte und für Naumann in dieser Zeit den Einkauf übernimmt.

Für den Notfall wünscht Barbara Naumann sich eine Klinik, die über das Experiment Bescheid weiß und sie im Notfall aufnehmen kann. Aber eine solche zu finden, ist nicht leicht. Viele Kliniken sehen das Absetzen von Medikamenten kritisch. „Wenn man keine Medikamente nehmen will, wird das immer mit fehlender Krankheitseinsicht begründet“, sagt Naumann.

Eines der beiden Wohnzimmer der Villa Foto: Doro Zinn

DGSP-Geschäftsführer Nieswand sieht im Argument der fehlenden Krankheitseinsicht etwas Paternalistisches. Die Soziale Psychiatrie, die er vertritt, will es besser machen: „Wir begegnen dem Menschen immer wieder mit einer offenen Haltung in seiner jetzigen Lebenssituation“, sagt Nieswand So werde dafür gesorgt, dass den Betroffenen bei ihrer Behandlung so viel Selbstbestimmung wie möglich eingeräumt wird.

Die Selbstbestimmung war für Naumann ein entscheidender Grund, um sich im Weglaufhaus zu melden. „Ich reagiere sehr empfindlich, wenn ich spüre, dass das Betreuungssystem bevormundend ist“, sagt sie. In der Villa Stöckle sei das anders. Dort begegneten einem die Gesprächspartner auf Augenhöhe.

Einiges laufe hier anderes als in einer psychiatrischen Klinik, sagt Sozialarbeiter Schneider: „Wir wecken die Leute nicht. Wir schreiben den Leuten nicht vor, wann und was sie zu essen haben.“ Ausnahmen gebe es bei wichtigen Terminen oder wenn der explizite Wunsch besteht, sich einen geregelten Tagesrhythmus aufzubauen.

Auch mit dem Thema Sucht wird in der Villa Stöckle selbstbestimmt umgegangen. „Wir problematisieren Konsum von illegalen Substanzen an sich nicht“, sagt Schneider. Die Menschen sollen selbst bestimmen, ob ihr Konsum für sie ein Problem ist oder nicht. „Je nachdem, was konsumiert wird und wie, gehen wir dazu ins Gespräch“, sagt er. Es werde dann gemeinsam besprochen, wie sicher der Konsum ist und ob es den Wunsch gibt, weniger zu konsumieren oder aufzuhören. Striktes Konsumverbot gibt es jedoch auch im Weglaufhaus in den Gemeinschaftsräumen. Auch nach dem Konsum soll man sich nicht dort aufhalten, aus Rücksicht auf die anderen Bewohner*innen.

Bei fast allen Be­woh­ne­r*in­nen ist das Geld sehr knapp, erzählt Jascha Schneider. So komme es schon mal vor, dass einer der Mitarbeitenden einem Bewohner für die Medikamentenzuzahlung einen Zehner zusteckt. „Viele können sich das gar nicht vorstellen, wie das ist, für die kleinsten Dinge Geld zu brauchen“, sagt Schneider.

Einmal aus dem System gefallen

Wer einmal aufgrund einer psychischen Krise in der Wohnungslosigkeit gelandet und aus dem System gefallen ist, kommt schwer wieder hinein. „Die Schwelle wieder ins System zurückzukehren, ist extrem hoch“, sagt Schneider.

Ohne Personalausweis bekommt man zum Beispiel keinen Leistungsbezug, aber ohne Leistungsbezug kann man sich den Personalausweis nicht finanzieren. Ein Teufelskreis. 46 Euro kostet der Personalausweis aktuell in Deutschland. Hinzu kommen die Kosten für das Passfoto. Wer dieses Geld nicht investieren kann, bekommt ein Problem.

wochentaz Dieser Text erschien zuerst in der wochentaz, unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Vor dem Büro im Erdgeschoss hängt eine Liste mit den Namen aller aktuellen Bewohner*innen. Dahinter stehen jeweils die gewünschten Pronomen, mit denen die jeweilige Person angesprochen werden möchte. Zum Beispiel sie, er oder they. Manche haben sich auch ganz gegen Pronomen entschieden. „Keine“, steht dann da. Andere sind mit allen Pronomen einverstanden. Die Vielfalt ist groß.

Gerade für trans und nicht-binäre Menschen gibt es in der Wohnungslosenhilfe oft nicht genügend Angebote. Sie sind besonders gefährdet, in anderen Einrichtungen Diskriminierungserfahrungen zu machen.

Im Garten der Villa Stöckle scheint die Sonne durch die Bäume. Alles ist friedlich. Es ist ein sonniger Herbsttag, für den der Griff zum Wintermantel noch die falsche Entscheidung war. Eine Wäschespinne dreht sich leise im Wind. Im Teich könne man manchmal Molche sehen. „Ich hatte den Wunsch, an einem Ort zu arbeiten, hinter dessen Konzept ich stehen kann“, sagt Jascha Schneider.

Im Oktober feierte die Villa Stöckle ihren 30. Geburtstag. Psych­ia­te­r*in­nen waren nicht willkommen.