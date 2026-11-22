„Der Wachtmeister sagte nur zu mir, es wäre ganz gut und geschähe mir ganz recht, daß ich verprügelt worden wäre“, schreibt Walda Marjam Desto 1919 in einem Bericht an seinen Vorgesetzten, „ein Araber hätte ja auch vor ein paar Tagen einen Deutschen mit einem Messer stechen wollen.“ Desto, 1893 in Äthiopien geboren, arbeitet als Sprachlektor an der Universität Hamburg und schildert in seinem Bericht, wie er auf der Reeperbahn von einer Gruppe Deutscher verfolgt und verprügelt wurde.

Die rassistische Gewalt trifft nicht nur Desto, sondern auch andere sogenannte Sprachlektoren, die für schlechte Löhne an der gerade erst gegründeten, besonders fortschrittlichen Universität angestellt sind. Sie unterrichten ihre Muttersprachen und helfen Professoren bei der Erforschung dieser Sprachen. Unter ihnen sind viele ehemalige Kolonialsubjekte, die mit dem Verlust der deutschen Kolonien nicht in ihre Geburtsländer zurückkehren können, aber auch Seeleute, die in Hamburg ein Auskommen suchen.

Die Stadt ist mit ihrem großen Hafen damals ein koloniales Zentrum des Deutschen Reiches. Kritik an Rassismus und Kolonialismus ist jedoch hörbar in der Hansestadt. Die Historikerin Gisela Ewe hat diese Geschichte erforscht. Im Gespräch mit der taz sagt sie, dass „es den Kolonialismus nicht ohne die Kritik daran gibt“.

Der Verlust der deutschen Kolonien lässt vor allem Feminist*innen, Pa­zi­fis­t*in­nen und Kom­mu­nis­t*in­nen zwischen 1918 und 1933 am europäischen Projekt der Welteroberung zweifeln. Allerdings fordern große Teile der deutschen Gesellschaft neue Kolonien, ein wichtiger Katalysator für den Erfolg rechter Parteien dieser Zeit.

Schauspieler Brody sah sich in erster Linie als Afrikaner

Mit dem Afrikanischen Hilfsverein gründet sich in Hamburg noch während des Ersten Weltkriegs die erste Schwarze Organisation überhaupt auf deutschem Boden. Im Hamburger Staatsarchiv lagern noch Dokumente aus dem Vereinsleben.

Bekanntestes und sehr aktives Mitglied ist Louis Brody aus der früheren deutschen Kolonie Kamerun, der als Schauspieler den Nationalsozialismus überlebt. Jedoch sieht er sich wie viele andere im Verein nicht zuerst als Kameruner, sondern als Afrikaner, der andere in Deutschland unterstützt: 1921 nimmt der Afrikanische Hilfsverein die fortdauernden gewalttätigen Angriffe auf Schwarze zum Anlass, einen offenen Brief unter dem Vereinsnamen im Hamburger Echo, einer sozialdemokratischen Zeitung, zu veröffentlichen.

Er rügt darin den grassierenden Rassismus in der Weimarer Republik und stellt fest, „dass wir nicht die unmoralische und unkultivierte Rasse sind, wie in Deutschland jetzt allgemein behauptet wird“. Treiber des Hasses ist die französische Besetzung des Rheinlandes durch in erheblichem Maße aus afrikanischen Soldaten bestehende Truppen, von der Rechten mit einer reichsweiten Kampagne als „Schwarze Schmach“ verunglimpft. Die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg führt zu einer Explosion rassistischer Gewalt.

Ihr Buch zum Thema hat Ewe „Schwarz und weiß – im Kampf vereint?“ genannt, denn auch viele weiße Ham­bur­ge­r*in­nen bekämpfen zwischen den Weltkriegen Kolonialismus und Rassismus. Die Historikerin ist erstaunt, als sie die Literatur zum Thema sichtet: „Es ist absurd: Zu den weißen Organisationen gab es nichts in der Forschung.“

 Glücklich das Volk, welches gewollt oder ungewollt, keine Kolonien besitzt! Flugblatt „Nie wieder Kolonien“ der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit

Die „Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit“ (IFFF) sah sich als konsequent pazifistisch und lehnte auch den Kolonialismus ab – besonders ihre Hamburger Ortsgruppe. Deren prägendste Persönlichkeit ist Magda Hoppstock-Huth. Sie kommt aus einem bürgerlichen Hamburger Haushalt, ihr Vater erzieht sie pazifistisch. Nachdem Hoppstock-Huth Lehrerin geworden ist, heiratet sie einen Amtsrichter. Das Paar lebt in einem wohlhabenden Viertel unweit der Alster. Ihren Beruf übt sie danach nicht mehr aus, den Großteil ihrer Zeit nutzt sie für die Frauenliga.

Hoppstock-Huth gilt als Verfasserin des ersten dezidiert antikolonialen Flugblatts, das die Organisation ab 1928 verbreitete, mit dem Titel „Nie wieder Kolonien“. Es endet mit dem Satz: „Glücklich das Volk, welches gewollt oder ungewollt, keine Kolonien besitzt!“ Die Frauen der IFFF demonstrieren auch, halten etwa Kundgebungen gegen die sogenannten Völkerschauen in Hagenbecks Tierpark ab. Einen Vertreter Ghandis, der gerade den Kampf gegen die britische Kolonialherrschaft in Indien anführt, laden sie nach Hamburg ein.

„Die Frauenliga hatte wirklich den Anspruch, von den Kolonisierten zu lernen. Das ist ungewöhnlich für die Zeit“, so Ewe im Gespräch mit der taz. Hoppstock-Huth ist zwischen den Weltkriegen wohl eine der wichtigsten antikolonialen Aktivistinnen in Hamburg und Deutschland. Sie ist in der Hansestadt auch federführend in der „Liga gegen Imperialismus“. Die Organisation ist an die Kommunistische Internationale angebunden und lädt viele antikoloniale Red­ne­r*in­nen in die Stadt ein.

Konsequent pazifistisch und gegen Kolonialismus: Magda Hoppstock-Huth von der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit Foto: Archiv

Als Gegnerin des Nationalsozialismus wird Hoppstock-Huth 1933 ins Exil gezwungen. Sie kehrt 1939 aus familiären Gründen nach Hamburg zurück und engagiert sich im Widerstand. 1944 wird die bekannte Feministin wegen Hochverrats verhaftet. Der Todesstrafe entgeht sie nur durch den Einmarsch der britischen Armee. Nach dem Krieg wird sie wieder frauenpolitisch aktiv, Kolonialismus und Rassismus stehen nicht mehr im Zentrum ihrer Arbeit. 1946 tritt Hoppstock-Huth in die SPD ein und wird kurz danach ins Rathaus gewählt, dessen imperiale Wandbilder bis heute von Hamburgs Verstrickungen in den Kolonialismus zeugen.

1930 öffnet in der Rothesoodstraße 8, unweit der Landungsbrücken, das Hafenbüro der Kommunisten. Einen Seemannsclub betreibt die KPD schon vorher in dem Gebäude. „Weil die Revolutionen in Europa scheitern, geht der Blick der Sowjetunion nach Afrika und Asien und dort sucht sie nach neuen Bündnispartnern“, sagt Ewe der taz. Die neue Idee der Sowjets ist nun, Schwarze Ar­bei­te­r*in­nen vermehrt in ihre Politik einzubinden und dafür sowohl US-Amerikaner*innen als auch Kolonisierte vom afrikanischen Kontinent anzusprechen. Und das soll in Hamburg mit dem Hafenbüro passieren.

Schwarze Community in St. Pauli, Neustadt und Altona

Um das mehrstöckige Gebäude mit seinen Parolen und Fahnen an der Fassade, das in den 70ern einem neuen Wohnhaus weichen musste, ranken sich viele Legenden. Bertha Kayser, Missionarin auf St. Pauli, spricht noch in den 1960er Jahren davon, dass es im Gebäude Maschinengewehrstände und Waffenverstecke gegeben haben soll. Die Aktivisten des Hafenbüros geben unter der Führung des Schwarzen US-Amerikaners James W. Ford die Zeitung Negro Worker heraus und versuchen, in den hafennahen Stadtteilen Schwarze Seeleute für ihre Sache zu gewinnen.

St. Pauli, die Neustadt und das damals selbstständige Altona entwickeln sich zu den Orten der Schwarzen Community. Der bekannteste Treffpunkt ist die Africa Bar in der Hafenstraße. Ford betont in einem Bericht nach Moskau ihre Bedeutung: „Diese Bar ist bei allen Schwarzen Seeleuten bekannt und der erste Ort, an den sie gehen, wenn sie in Hamburg ankommen.“ In der Parallelstraße befindet sich die Indian Bar. Betrieben von einem indischen Migranten, gilt sie als indischer und afrikanischer Treffpunkt.

Die Studie „Schwarz und weiß – im Kampf vereint?“, Wallstein 2026, Reihe Hamburger Beiträge zur Geschichte der kolonialen Globalisierung, Bd. 6, 356 S., 48 Euro, E-Book 47,99 Euro

Heute erinnert nichts mehr an die beiden Kneipen, in denen Schwarze Seeleute ihre Heuer durchbringen. An ihrer Stelle stehen zwei schmucklose Neubauten. Zwar gibt es heute im benachbarten Altona eine Schwarze Bibliothek und einige afrikanische Restaurants. Das Zentrum der Schwarzen Community ist jedoch der Hamburger Norden. In Barmbek gibt es mit dem Afrotopia ein Schwarzes Kulturzentrum in einer entwidmeten Kirche.

„Ich wollte eine Geschichte des Antirassismus schreiben“, sagt Ewe über ihr Buch. Seit vielen Jahren ist sie bei Hamburg Postkolonial aktiv. Die Initiative beschäftigt sich vor allem mit den Tätern und Nutznießern des Kolonialismus in der Stadt. Es wird Zeit, nicht nur eine Geschichte der Täter, sondern auch eine der Antirassisten zu erzählen.