Vogelschwärme am Himmel, wie sie sich ausdehnen und zusammenziehen, dichte Felder und Wellen bilden, die unvermutet die Richtung ändern: So pulst die Energie in dem Tanzstück „Gla55 – 10 Movements to the Music of Philip Glass“. Man denkt an Sterne und Planeten auf ihren elliptischen Umlaufbahnen, die sich nähern und wieder entfernen. Vielleicht auch an das Kreisen der Elektronen um den Atomkern. Viele Bilder und Deutungen passen zu den Drehungen und Kreisen und elliptischen Bahnen, die sich in der neusten Choreografie von Anne Teresa De Keersmaeker in vielfachen Variationen zeigen.

Aber vor dem Deuten steht das Sehen, Hören und Erleben. Bei der Uraufführung im Haus der Berliner Festspiele im Rahmen der Performing Arts Season (und auf einigen weiteren, aber nicht allen Stationen der Tournee) wurden die vier frühen Kompositionen von Philip Glass von den beiden Ensembles Ictus und Bl!ndman live aufgeführt. Mit Synthesizern, Bläsern, Geige und Querflöte rahmen sie die Bühne.

Die minimalistischen Klangflächen verstießen zur Zeit ihrer Entstehung 1969/70 noch heftig gegen Hörgewohnheiten. Doch heute sind die Ohren offener, in die uferlosen Klanglandschaften einzutauchen. Die Leidenschaft, mit der Choreografinnen wie Anne Teresa De Keersmaeker, Lucinda Childs oder Twyla Tharp Wiederholung und Variation der musikalischen Strukturen als ein die Wahrnehmung schärfendes Instrument entdeckten, trug dazu bei, dass es jetzt leichter fällt, sich dem Driften in den geschichteten Tonflächen zu überlassen.

Das Stück „Gla55“, 27./28. November, Tanzhaus nrw. 3./4. Dezember, Mousonturm Frankfurt

Die belgische Choreografin knüpft in „Gla55“ an die Reduktion des Materials und die Betonung der Struktur aus ihren frühen Stücken an. Mit ausgebreiteten Armen, eine Hand der Erde, eine dem Himmel zugewandt, drehen sich die Tänzer:innen, ein und aus wie ein Jojo, kreisen dabei in weiten und engen Bahnen umeinander. Ein Wunderwerk ist schon, wie oft sich ihre Linien überschneiden ohne zu kollidieren. Die Wachheit und Aufmerksamkeit, die das verlangt, überträgt sich. Gespannt schaut man zu.

Schalkhaftes und Übersprudelndes

Und spürt den Veränderungen nach. Wie sich die Tempi verändern, wie jede Tänzerin und jeder Tänzer individuelle Eigenheiten in das Material bringen kann. Schalkhaftes und Übersprudelndes blitzt auf. Läufe und Hüpfer mischen die Temperamente auf, die Stimmung verändert sich, die Spannung weicht einer Leichtigkeit und Heiterkeit. Der Musik folgend, nimmt das sogar einmal Elemente der Folklore an.

Die Compagnie der Rosas tanzt „Gla55“ Foto: Anne van Aerschot

Einzelne Tänzer setzen Punkte in das fließende Bewegungsnetz, verändern die Achsen der Drehungen, drehen sich in der Horizontalen auf dem Boden, bringen mit Spins auf dem Kopf und der Schulter Elemente des Urban Dance ein. Das geschieht in großer Weichheit und Geschmeidigkeit. Und erinnert an De Keersmaekers Stück „Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione“ zur Musik von Vivaldi, das sie zusammen mit dem jüngeren marokkanischen Choreografen Radouan Mriziga entwickelt hatte. Vor zwei Jahren war es als Gastspiel im Haus der Berliner Festspiele zu sehen.

Anne Teresa De Keersmaeker erfindet sich nicht neu. Aber sie bringt die vielen Fäden, die sie in ihrem langen Choreografinnenleben zwischen klassischen Kompositionen und dem Tanz gesponnen hat, oft noch einmal anders zusammen. Sie geht Pfade der Erinnerung; aber was sie dabei zu Tage fördert, ist ganz in der Gegenwart verankert. Die Harmonie ihres neusten Stücks streichelt die Seele; das ist selten geworden in einer von Krisen gebeutelten Zeit. Nicht zuletzt dafür wird sie gefeiert.