Die Serie der Angriffe auf Hans Georg Lindenau, der in Szenekreisen HG genannt wird, reißt nicht ab. Am Dienstagabend betrat kurz nach 20 Uhr ein etwa 40-jähriger Mann den „Gemischtwarenladen mit Revolutionsbedarf“ M99, den der Rollstuhlfahrer seit Jahrzehnten in Kreuzberg betreibt. „Du schwule Sau, ich mach Dich fertig, schrie er und wirkte sehr aggressiv und einschüchternd“, beschreibt HG der taz die Situation.

Zu dem Zeitpunkt sei noch ein Kunde im Laden gewesen, der hinter ihm Schutz gesucht habe. Er habe dem Angreifer deutlich zu verstehen gegeben, dass er sich verteidigen werde, erzählt der 67-Jährige – dieser habe daraufhin eine Scheibe des Ladens zertrümmert. „Ich habe laut um Hilfe geschrien“, so HG. Auf der Straße vor seinem Laden in unmittelbarer Nähe zur Oberbaumbrücke seien noch viele Menschen unterwegs gewesen.

Tatsächlich fotografierten drei Männer mit ihren Smartphones den Angreifer. Was dann geschah, beschrieb HG so: „Der Angreifer zog eine Spritze aus seiner Jackentasche, ging auf die drei Männer zu und schrie: ‚Wollt ihr Aids? Ich sorge dafür!‘“ Nachdem die Männer auf Abstand gegangen seien, habe sich der Angreifer entfernt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Die Fotos der Zeugen wurden ihr zur Verfügung gestellt.

HG selbst denkt wegen der homophoben Beschimpfung, dass die Aktion einen politischen Hintergrund hat. Er vermutet, dass es sich um einen Trittbrettfahrer handelt, der durch die Medienberichterstattung Anfang Oktober auf ihn und seinen Laden aufmerksam geworden ist. Auch damals war HG im Laden Opfer einer Serie von Angriffen: Die An­grei­fe­r*in­nen waren junge Männer und Jugendliche, die sich an einem israelsolidarischen Flugblatt störten, das HG zum Jahrestag des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober 2023 in der Umgebung seines Ladens verteilte.

Wunsch nach solidarischem Schutz

Diese Übergriffe mit antisemitischem Hintergrund fanden große öffentliche Aufmerksamkeit. Bereits 2025 wurde HG mehrmals im Laden überfallen. „Für mich steht HG und sein Laden für das alte solidarische Kreuzberg, das heute immer mehr verschwindet“, sagt eine alte Bekannte. Tatsächlich wünscht sich HG solidarische Menschen, die ihn bei einem erneuten Angriff unterstützen.