Angriff auf Berliner Schüerinnen : Das Motiv bleibt unklar

Auf einem Berliner Schulhof werden zwei Mädchen niedergestochen, eine schwebt weiter in Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig offen.

BERLIN dpa | Einen Tag nach dem Messerangriff auf zwei Mädchen an einer Grundschule in Neukölln ist das Motiv des Täters zunächst weiter rätselhaft. Polizei und Staatsanwaltschaft äußerten sich am frühen Donnerstagmorgen noch nicht zu dem Fall, für den Tagesverlauf wurden weitere Informationen erwartet.

Nach Angaben von Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) geht die Polizei von einem Einzeltäter aus, der weder politisch noch religiös motiviert war. Ob er die Mädchen kannte, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin. Laut B.Z. hatte er keine Beziehung zu seinen Opfern. Es gebe Hinweise auf eine psychische Krankheit, hieß es weiter. Auch das wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen.

Bis zum frühen Donnerstagmorgen gab es mit Blick auf das lebensgefährlich verletzte Mädchen noch keine Entwarnung. Auch das zweite Mädchen wurde schwer verletzt und liegt im Krankenhaus.

Der Unterricht an der Evangelischen Schule Neukölln sollte für den Rest der Woche ausfallen. „Die ganze Schulgemeinde ist tief betroffen und entsetzt“, schrieb Schulleiter Thorsten Knauer-Huckauf auf der Internetseite.

Unterstützung für die Schüler, Eltern und Lehrer

Für Schüler, Lehrer und Eltern sollen laut Senat am Donnerstag Beratungen und andere Unterstützungen angeboten werden. Bereits am Mittwoch waren psychologisch geschulte Helfer vor Ort im Einsatz. Auf dem Schulhof sollen anderen Kinder den Angriff miterlebt haben.

Am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr hatte ein Mann auf dem Schulhof an der Mainzer Straße mit einem Messer auf die beiden Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren eingestochen. Den mutmaßlichen Täter, einen 38-jährigen Mann, nahm die Polizei nahe dem Tatort fest. Auch das Messer wurde gefunden. Laut der Zeitung B.Z. soll der Mann nicht geflohen sein.