Felix lacht viel, wenn er erzählt, wie er nach Antalya gekommen ist. Wenn er von Begegnungen mit tollen Leuten berichtet, von Grenzbeamten, die ihm Hochachtung zollten und ihn mehr oder weniger durchwinkten. Und selbst wenn er von kalten Regennächten spricht, die er lediglich unter einer Plane verbrachte.

Felix war mehrere Monate in die türkische Hafenstadt unterwegs, in der derzeit die Weltklimakonferenz stattfindet, die auch COP31 heißt, weil es die 31. Konferenz der Vertragsstaaten ist, die der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen beigetreten sind. Die Strecke hat Felix mit dem Fahrrad zurückgelegt.

Los ging es im Sommer von Freiburg zunächst nach Barcelona, wo ihn spanische Klimaaktivisten zu einem Vortrag eingeladen hatten. Dann quer durch Südfrankreich und Oberitalien bis nach Slowenien, „tolles Land, musst du unbedingt mal hinfahren“, und schließlich durch Rumänien, Nordmazedonien und Bulgarien in die Türkei. Felix schwärmt von der bulgarischen Schwarzmeerküste und der türkischen Ägäisküste, von der er dann immer am Meer entlang irgendwann nach Antalya kam, kurz vor Beginn der COP31 und vor allem dem Alternativgipfel der Zivilgesellschaft, den er „ganz toll findet“.

Teilnehmer des Alternativgipfels in Antalya Foto: Bianca Otero/imago

Obwohl er sich Zeit gelassen hat, kam er rechtzeitig an. Und er ist nicht der einzige Fahrradfahrer in Antalya. Ein britischer Kollege erzählt, er sei schon zu insgesamt fünf COPs mit dem Fahrrad gefahren, später trifft auch noch ein französischer Radler im Konferenzzentrum der Alternativen ein. Das Zentrum Mimar Sinan, das die türkische Szene für eine Woche gemietet hat, liegt etwas nördlich des Stadtzentrums und ist für den Alternativgipfel ideal: mehrere Konferenzräume, ein großer Garten für das Essenszelt, eine Lobby für diverse Ausstellungen.

Überraschende Unterstützung

Allein dass dieser Alternativgipfel zu der offiziellen COP auf dem Expo-Gelände in Antalya so in der Türkei stattfinden kann, ist ein kleines Wunder. Ausgangspunkt war ein Treffen einer Handvoll Umweltaktivisten, von denen einige die vorhergegangene COP in Brasilien besucht hatten.

Als notorische Optimisten glaubten sie daran, dass trotz des immer repressiver agierenden türkischen Staats ein deutliches Signal der Zivilgesellschaft möglich sein müsste. Ihr Aufruf fand erstaunlich viel Unterstützung, Dutzende Gruppen wollten mitmachen, und so wurde von Beginn des Jahres an systematisch auf einen Alternativgipfel hingearbeitet. Über Spenden wurde die Miete für das Kongresszentrum eingesammelt, Geld für die Unterbringung auch internationaler Gäste organisiert. Linke türkische Gewerkschaften trafen im Kongresszentrum noch vor dem Start des Gipfels Kollegen aus dem Globalen Süden, das inhaltliche Programm wurde intensiv diskutiert. Trotzdem war bis wenige Wochen vor der COP31 noch unklar, ob der Staat den Alternativgipfel überhaupt zulassen würde.

Auftakt sollte eine Großdemonstration im Zentrum von Antalya am 14. November, zur Halbzeit der offiziellen Klimakonferenz, werden. Seit Jahren, praktisch seit dem Putschversuch 2016, sind regierungskritische Demonstrationen in der Türkei verboten. Werden sie trotzdem wie beispielsweise zum Frauentag am 8. März oder am 1. Mai versucht, schreitet die Polizei oft hart ein. Deshalb war lange unklar, ob diese Demo genehmigt würde oder nicht. Schließlich wollte die türkische Regierung sich aber auf internationaler Bühne nicht blamieren und ließ die Demo zu.

Seltenes Massenereignis

Sie wurde ein rauschendes Fest. Mehr als 10.000 Leute ließen sich die seltene Gelegenheit, ihre Meinung kundtun zu können, nicht entgehen. Obwohl an anderen Orten in der Türkei gleichzeitig oppositionelle Politiker und Journalisten verhaftet und festgenommen wurden, musste sich die Regierung in Antalya die Meinung sagen lassen: Neben Forderungen, die sich an die Verhandler bei der offiziellen COP richteten, wurden auch Rücktrittsforderungen und Korruptionsvorwürfe gegenüber Ankara laut.

Am Samstagabend nach der Demo gab es bei den Organisatoren nur strahlende Gesichter. Tugce Oklay meinte, es sei die beste Demo seit Jahren gewesen, „unsere monatelangen Vorbereitungen haben sich schon jetzt gelohnt“, sagte sie. Dabei hatte der eigentliche Alternativgipfel da noch gar nicht angefangen. Das Programm startete am Sonntag, den 15. November.

Für Besucher, die kein spezielles Interesse hatten und nicht genau wussten, welche Veranstaltung sie besuchen wollten, war das Programm überwältigend. Es gab mindestens 30 teils parallel laufende Events.

Erinnerung an ermordete Aktivisten

Den Auftakt machte die Trauerarbeit. Es wurde an fünf Umweltaktivisten erinnert, die in den vergangenen Jahren unter ungeklärten Umständen ermordet wurden. Der zeitlich letzte war der Fotojournalist Hakan Tosun, der als Fotograf und Dokumentarfilmer viele Jahre lang aktiv bei Umweltprojekten mitgearbeitet hat und sich dabei nicht nur Behörden, sondern auch Konzerne zu Gegnern gemacht hatte. Er wurde vergangenes Jahr im Oktober in einem Außenbezirk von Istanbul zu Tode geprügelt. Seine Schwester berichtete über den Schock, den dieser Mord ausgelöst hat.

Nach dem Schmerz der Vergangenheit ging es dann aber um die Zukunft. Es sollten nicht nur Missstände beklagt, sondern auch Lösungen diskutiert werden. Wie schwer es war, sich in der Fülle der Angebote zu orientieren, zeigte sich bei einer Besucherin aus Südkorea. Kyu Youn Choi, eine Soziologin, die nach Antalya gekommen war, um Material für ein Buch über die besonderen Auswirkungen der Klimakrise auf Frauen zu sammeln, wusste anfangs gar nicht, wo sie anfangen und wen sie zuerst interviewen sollte. „Es sind so viele interessante Menschen hier, ich habe Angst, die wichtigsten zu verpassen“, klagte sie.

Sie landete dann bei einem Panel, bei dem Aktivisten aus dem gesamten Land von Problemen in ihrer Region berichteten. Es ging um besseres Wassermanagement, Plastikvermeidung, sinnvolles Heizen in städtischen Heizkraftwerken, aber auch darum, wie man der Repression begegnen könne, der ein kurdisches Dorf ausgesetzt ist – konkrete Probleme, für die nach konkreten Lösungen gesucht wird.

In einem anderen Saal trafen sich Anti-Atomkraft-Initiativen aus der Türkei, aus Japan, Südafrika und Europa. Atomkraft ist keine Antwort auf die Klimakrise, hieß es dort, jedes AKW erhöhe nur die Möglichkeit zum Bau neuer Bomben. Gerade in der Türkei ist das evident, gibt es doch ein enormes Potenzial für erneuerbare Energien – und die Regierung lässt dennoch Atomkraftwerke bauen.

Am Ende aber war der Alternative Klimagipfel vor allem eine riesige Kontaktbörse für Aktivisten aus aller Welt, mit oder ohne Fahrrad. Sie nutzten das Treffen, sich besser zu vernetzen.

Das emotionale Klima war schon mal sehr gut. Es wurde viel umarmt, geherzt und geküsst auf dem Alternativgipfel.