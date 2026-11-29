Die offizielle Weltklimakonferenz COP31 ist gescheitert, der Alternativgipfel der Zivilgesellschaft dagegen war ein voller Erfolg. Diese Bilanz zogen verschiedene Umweltgruppen, Gewerkschaftler und weitere Organisatoren des Alternativgipfels nach dem Ende der COP31 in der Türkei.

Das erfolgreiche Treffen der Zivilgesellschaft in Antalya habe ihnen „neues Selbstbewusstsein“ für die kommende Zeit gegeben, sagte Nihat Gencosman, einer der Organisatoren des Peoples’ Climate Summit. „Unsere Zusammenarbeit wird weitergehen, international, aber auch in der Türkei.“ In der Abschlusserklärung des Peoples’ Summit heißt es: „Unser Treffen in Antalya ist Teil einer andauernden Bewegung in der ganzen Welt. Sie bringt Wissen zusammen, teilt Erfahrungen und schafft internationale Solidarität.“

Erfreut zeigten sich die Organisatoren auch darüber, dass sich die Befürchtungen im Vorfeld nicht bestätigt hatten: Die Regierung war nicht mithilfe von Justiz und Polizei gegen den Alternativgipfel vorgegangen. „Die Polizei hat uns weitgehend in Ruhe gelassen, und vor allem unsere große Demonstration zum Auftakt des Peoples’ Summit konnte ohne Behinderung stattfinden. Das war ein außergewöhnlicher Erfolg“, sagte Gencosman.

Den Veranstaltern war allerdings bewusst, dass diese Demonstration nur im Schutz des internationalen Klimagipfels möglich gewesen war. Andernorts gingen Repressionen gegen die Opposition unvermindert weiter. Während sich die Türkei in Antalya als weltoffenes Land präsentierte, wurde in Istanbul bei einem Polizeieinsatz ein wichtiger regierungskritischer Fernsehsender geschlossen. Mehrere Journalisten wurden verhaftet. Zwar konnte am Sonntag vor einer Woche eine Demonstration gegen die Einschränkung der Pressefreiheit stattfinden. Die Proteste gegen Gewalt an Frauen am 25. November wurden dagegen bereits wieder verboten.

Streit um das Scheitern der COP31

Über das Scheitern der offiziellen COP hätten sich die meisten Teilnehmer des Alternativgipfels nicht gewundert, sagte Gencosman. „Neben den objektiven Schwierigkeiten lag das sicher auch an der Konferenzleitung.“ In den sozialen Medien in der Türkei kursiert zur COP vor allem ein Video, das zeigt, wie Konferenzleiter Murat Kurum eine Delegierte aus Ghana abwürgt. Anschließend beschwert sie sich über den wenig respektvollen Umgang mit den Delegationen aus Afrika. Für die Opposition ist das ein Beleg für die Ignoranz und Rücksichtslosigkeit der türkischen Regierung.

 Es gibt noch zu wenig Zusammenarbeit zwischen progressiven Gewerkschaften und der Umweltbewegung Tamer Ilbuga, Organisator eines Gewerkschaftertreffens

Im Parlament wehrte sich Kurum gegen die Vorwürfe und machte vor allem die EU für das Scheitern des Gipfels verantwortlich. „Wegen eines einzigen Wortes“ – gemeint waren fossile Energieträger – hätten die Europäer alle anderen erfolgreichen Absprachen des Gipfels in die Tonne getreten. Doch diese Schuldzuweisung verfängt nicht. Stattdessen wird immer konkreter darauf hingewiesen, wie sehr Saudi-Arabien die Konferenzführung beeinflusst habe. Das Land, mit dem die Türkei jüngst einen neuen Verteidigungspakt abgeschlossen hat, habe Formulierungen aus dem Vertragstext herausgehalten, die ihm nicht gefielen. Prompt meldete sich die Opec zu Wort und wies den Vorwurf zurück, die Öl- und Gasförderländer seien für das Scheitern der COP31 verantwortlich.

Die Gruppen, die beim Alternativgipfel zusammenkamen, wollen weiterhin eng zusammenarbeiten. Ein konkreter Vorschlag für die künftige Arbeit in der Türkei lautet, einmal jährlich in allen Provinzen einen Bericht über den Zustand der Umwelt zu erstellen. Darin sollen sowohl Zerstörungen als auch Fortschritte dokumentiert werden. Das soll der Zivilgesellschaft ein gemeinsames Lagebild vermitteln und helfen, gemeinsame Aktivitäten zu koordinieren.

Den Initiativen, die sich seit Jahren gegen Braunkohleabbau und gegen Goldminen in Naturschutzgebieten engagieren, hat der Alternativgipfel Aufmerksamkeit verschafft und damit neuen Mut gegeben. Mitglieder des Akbelen-Komitees, die an der Westküste seit Jahren gegen den Braunkohleabbau kämpfen, berichteten, nach dem Treffen in Antalya sei eine italienische Journalistin direkt nach Akbelen gereist und habe einen umfangreichen Bericht über ihre Aktionen geschrieben. Auch die Mitglieder der Initiative gegen den Goldabbau im Kazdag-Naturschutzgebiet im Nordwesten freuten sich über die Aufmerksamkeit, die sie beim Alternativgipfel erhielten.

Gewerkschaften und Umweltbewegung stärker verbinden

Teil des Peoples’ Summit war auch ein internationales Gewerkschaftertreffen, an dem vor allem Gewerkschaften aus dem Energiebereich teilnahmen. „Dort wurde im Wesentlichen über die Möglichkeiten von Vergesellschaftungen diskutiert“, erzählte Tamer Ilbuga, der das Treffen mitorganisiert hatte. „Es gibt aber noch zu wenig Zusammenarbeit zwischen den progressiven Gewerkschaften und der Umweltbewegung“, sagte Ilbuga. Besonders beim Kohleausstieg müsse da mehr geschehen. „Die Arbeiter in den Minen müssen eine Perspektive haben, wenn sie sich mit der Forderung nach dem Kohleausstieg bei der Energieproduktion solidarisieren sollen.“