„Wirf die Gläser an die Wand, Russland ist ein schönes Land, ho-ho-ho-ho-ho,“, sag einst die Gruppe „Dschnghis Khan“ in Anspielung an die sprichwörtliche Trinkfestigkeit im größten Land der Erde. Doch inzwischen hat das Heimatland der deutschen Band Russland beim Alkoholkonsum überholt. Das geht es den neuesten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO hervor.

Der durchschnittliche erwachsene Russe trank im Jahr 2024 10,4 Liter reinen Alkohol, gegenüber 10,9 Litern in Deutschland, 11,2 Litern in Frankreich und 11,5 Litern in Polen. Das zeigen die Daten des Global Health Observatory der WHO, das sowohl registrierte Verkäufe als auch selbstgebrannten, geschmuggelten und sonstigen nicht erfassten Alkohol berücksichtigt.

Damit liegt Russland auf Platz 22 von 51 der europäischen WHO-Länder. Weltweit konsumiert durchschnittlich jede Person 4,9 Liter Reinalkohol. An der Spitze sind laut den WHO-Daten die Einwohner der karibischen Jungferninseln mit durchschnittlich 20,1 Litern.

Kampf dem Alkohol

In Russland erreichte der Alkoholkonsum pro Erwachsenem im Jahr 2007 mit 15,3 Litern seinen Höchststand und ist seitdem um fast ein Drittel gesunken. In Deutschland ist der Konsum weitaus langsamer zurückgegangen: von 13,4 Litern im Jahr 2000 auf 10,9 Liter.

Es seien vor allem politische Maßnahmen, die laut WHO den Rückgang des russischen Alkoholkonsums erwirkt haben: Die Steuern auf alkoholische Getränke wurden seit Jahren schrittweise erhöht. 2003 hat die Regierung einen Mindestpreis für Wodka eingeführt, der später auf andere Getränke ausgedehnt wurde. Landesweit wurde der nächtliche Verkauf von Alkohol in Geschäften verboten. Zudem wurde ein System aufgebaut, das in Echtzeit Produktion und Verkauf jeder einzelnen Flasche nachverfolgen lässt.

Für massiven Ärger hatte einst gesorgt, als der damalige Generalsekretär der KPdSU, Michail Gorbatschow, sein Volk in der Zeit von Glasnost und Perestrojka vom Trinken abbringen wollte. Weinreben wurden eingeebnet, Wodkafabriken geschlossen und „Gorbi“ als „Mineralsekretär“ verspottet, der Wasser statt Wodka predigte.

Es wird weniger Wodka getrunken

Ein bedeutender Faktor ist auch, dass das „Wässerchen“ an Bedeutung eingebüßt hat: Der Wodkakonsum hat sich nach russischen Angaben von 215 Millionen Dekalitern im Jahr 2000 bis 2021 mehr als halbiert. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2026 ist der Wodka-Absatz im Einzelhandel im Vergleich zum Vorjahr um weitere 0,7 Prozent auf 59,8 Millionen Dekaliter zurückgegangen. Der Bier-, Wein- und Sekt-Konsum legte unterdessen zu.

In Europa wird inzwischen in Rumänien am meisten pro Kopf getrunken. Und auch in Polen, Tschechien, Frankreich und den baltischen Staaten wird mehr getrunken als in Deutschland. Na dann: Na sdorowje – prost!