taz: Frau Hausmann, Sie sind gerade in Genf und verhandeln über das „Globale Rahmenwerk für Chemikalien“. Für wen ist das wichtig?

Johanna Hausmann: Für alle! Es geht um unsere Umwelt und unsere Gesundheit, um den Schutz vor schädlichen Chemikalien in Kosmetik, Textilien, Spielzeug und natürlich auch um Pestizide.

Bild: privat Im Interview: Johanna Hausmann Die Politikwissenschaftlerin nimmt für das internationale Netzwerk Women Engage for a Common Future an der UN-Konferenz für ein neues Rahmenwerk für Chemikalien teil. Diese dauert noch bis zum Freitag und soll die Grundlagen für ein Regelwerk schaffen, um die weltweite Verschmutzung durch Chemikalien wie PFAS oder Schwermetalle zu begrenzen. Bei WECF verantwortet Hausmann die Themen Chemikaliensicherheit, Gesundheit und Gender.

taz: Pestizide will das Abkommen auch regeln?

Hausmann: Ja, sie spielen eine große Rolle. Innerhalb des Rahmens wird der Umgang mit hochgiftigen Pestiziden verhandelt. Vor allem die afrikanische Gruppe treibt das Thema voran, denn dort werden besonders häufig gefährliche Ackergifte eingesetzt. Es geht auch darum, Doppelstandards abzubauen – es gibt immer noch Stoffe, die in der EU nicht mehr benutzt, aber noch produziert und exportiert werden dürfen.

taz: Ein Beispiel dafür ist der Wachstumsregulierer Dormex des bayerischen Chemiekonzerns Alzchem. Das Rahmenwerk setzt auf Freiwilligkeit, es würde Alzchem nicht verbieten, Dormex etwa nach Südafrika zu exportieren. Was bringt es also?

Hausmann: Es benennt bestimmte Stoffe als Problem, etwa die Ewigkeitschemikalien PFAS, hormonwirksame Chemikalien oder Blei in Farben. Das ist in vielen Ländern, vor allem auch des Globalen Südens, erst mal der Anfang dafür, dass Regierungen ihre Anwendung und Produktion einschränken und Menschen über Gefahren informiert werden. Und für die EU gilt: Das Rahmenwerk setzt das Ziel, dass Stoffe nicht mehr exportiert werden dürfen, die hier verboten sind.

taz: Auf der Weltklimakonferenz in Antalya geht es vor allem darum, wer wie viel bezahlt. Ist das in Genf auch so?

Hausmann: Klar, ohne Geld geht auch hier nichts. Dieser Prozess ist massiv unterfinanziert, nicht mal für ein Sekretariat gibt es genug Geld. Die Industrie müsste viel stärker beteiligt werden: Die 50 größten Chemiekonzerne der Welt – die überwiegend in Asien, Europa und Nordamerika sitzen – machen jährlich einen Gewinn von 47 Milliarden US-Dollar. Wenn sie 0,5 Prozent davon in einen Fonds einzahlen würden, wäre der über 230 Millionen US-Dollar schwer. Das würde schon einmal helfen.

taz: Wieso sollten sie das tun?

Hausmann: Wir fordern nur das Verursacherprinzip ein. Es kann nicht sein, dass die Kosten für Umweltverschmutzung und Krankheiten von den Ver­brau­che­r:in­nen getragen werden. Es geht ja nicht nur um Kosten: Hinter der Verschmutzungskrise steht so viel Leid, Menschen, die keine Kinder bekommen können, die an Krebs oder Diabetes erkranken, die vorzeitig sterben.

taz: Ist die Chemieindustrie auf den Verhandlungen präsent?

Hausmann: Ja, das ist ein Multi-Stakeholder-Prozess, das heißt, Regierungen, Industrie, Zivilgesellschaft haben das gleiche Rederecht. Insofern sind auch die Lobbyverbände der Industrie da, aber sie halten sich zurück. Wir wissen natürlich nicht, was auf den Gängen passiert.

taz: Wie verlaufen die Konfliktlinien?

Hausmann: Unübersichtlich! Die EU, einige südamerikanische Staaten wie Uruguay und Mexiko sowie die afrikanische Gruppe sind progressiv. Afrika spricht mit einer Stimme, obwohl die Länder dort sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben. Kenia hat eine starke Chemikalienregulierung, in Sudan oder im Tschad ist sie kaum entwickelt. Trotzdem teilen diese Länder gemeinsame Erfahrungen. Rechte Regierungen wie die der USA und Argentiniens blockieren hingegen. Sie haben vor allem Probleme mit Initiativen wie dem „Gender Action Plan“, der ansprechen will, dass Frauen besonders von Chemikalien betroffen sind – etwa wegen biologischer Unterschiede oder weil sie sich wegen geringerer Bildung schlechter über gefährliche Stoffe informieren können. Die Ölstaaten wie Saudi-Arabien hingegen verhindern vieles.

taz: Wieso?

Hausmann: Es ist dasselbe wie beim Plastikabkommen oder auf der Weltklimakonferenz. Je mehr Erdöl als Energierohstoff ins Hintertreffen gerät, desto mehr achtet das Land darauf, dass alternative Verwertungswege offen bleiben. Kunststoff ist nun mal nichts anderes als Erdöl plus Zusatzstoffe.

taz: Könnte man das Thema also auch auf der Klimakonferenz mitbehandeln?

Hausmann: Durchaus, denn die Welt muss die drei Krisen – das Artensterben, die Erderwärmung, die Verschmutzung – viel mehr zusammen denken. Sie sind verzahnt, sie haben die gleichen Ursachen. Vor allem die Verschmutzung und das Rahmenwerk für Chemikalien erhalten viel zu wenig Aufmerksamkeit.

taz: Weil nur Absichtserklärungen rauskommen können?

Hausmann: Das stimmt nicht, es geht um ganz konkrete Beschlüsse. Zum Beispiel darüber, wie Menschen sich weltweit über gefährliche Chemikalien informieren und sich vor ihnen schützen können, ob es Anlaufstellen und Schulungen für sie gibt und ob die Staaten untersuchen, wie belastet ihre Bevölkerung mit Chemikalien ist. Bis Freitag werden wir noch um konkrete Arbeitsprogramme kämpfen und wenigstens um Ideen dafür, woher das Geld für sie kommt.