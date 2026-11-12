Als der Völkermord an den Tutsi ihre Heimat entzwei reißt, ist Marie-Clémentine Dusabejambo sieben Jahre alt. Von den sogenannten Gacaca-Volksgerichten, die anschließend in Ruanda abgehalten werden, erfährt sie erst als Erwachsene, durch die Arbeit an ihrem Spielfilm „Ben’Imana“. Er folgt Vénéranda, einer Frau, die bei jenen Volksgerichten und in Gesprächsgruppen um Gerechtigkeit und Versöhnung ringt. Dabei sitzen Mütter von Tätern neben Frauen, die auch 20 Jahre später kaum Worte finden für das, was ihnen und ihren Familien angetan wurde.

Die ruandische Kultur sei von Stille geprägt, sagt Dusabejambo. Eine Mutter habe ihr einmal erklärt, man sage seinem Kind nicht: Ich liebe dich. Weil es Dinge gebe, die „so kraftvoll sind, dass man sie nicht durch Worte verwässern sollte“. Wie aber lässt sich dann von Grausamkeiten, Trauma, Verlust sprechen? Mit ihrem Debüt findet die Regisseurin einen überzeugenden Weg, filmisch vom Unsagbaren zu erzählen. Das gelingt nicht zuletzt dank Dusabejambos Mut, Geschichte so nuanciert wie möglich zu behandeln; frei von jenem Pathos und der naiven Betroffenheit, von denen „afrikanische“ Filme ortsfremder Re­gis­seu­r:in­nen zu oft durchtränkt sind. „Ben’Imana“ ist das Werk einer ruandischen Frau aus der ersten Generation nach 1994.

Berührender Austausch im Kinosaal

Im Mai beim Filmfest in Cannes als bestes Debüt geehrt, eröffnete es im ausverkauften City Kino Wedding gerade die 19. Ausgabe von Afrikamera. Seit 2007 tritt das Festival an, um die Ber­li­ne­r:in­nen mit zeitgenössischem Kino aus dem gesamten Kontinent bekannt zu machen. Wobei am Eröffnungsabend auch junge Menschen aus Ruanda im Kino sitzen, die in Dusabejambos Film Nuancen erkennen, sprachliche etwa, die anderen hier naturgemäß entgehen. Der Austausch, der nach „Ben’Imana“ im Saal entsteht, gerät kaum weniger berührend als der Film selbst.

Nicht nur die vielen Publikumsfragen nach diesem ersten der bis Sonntag stattfindenden Screenings lassen vermuten, dass sich das ambitionierte Programm von Festivalleiter Alex Moussa Sawadogo auch für deutsche beziehungsweise Berliner Be­su­che­r:in­nen als anschlussfähig erweist. Die sehenswerte Dokumentation „Mother City“ solidarisiert sich mit der „Reclaim the City“-Bewegung aus Kapstadt, die rund 30 Jahre nach Ende der Apartheid versucht, bezahlbaren Wohnraum für diejenigen zu erstreiten, denen das Stadtzentrum höchstens zum Arbeiten offen steht. Während öffentliche Flächen in der Innenstadt unter Wert an Privatinvestoren verkauft wurden, die sie in Golfklubs umwandeln, lebt ein Großteil der Schwarzen Bevölkerung noch heute auf engem Raum an den Rändern oder außerhalb. Schmerzhaft führt „Mother City“ vor, wer seine Rechte fortlaufend erkämpfen muss, und zu welchem Preis. Er zeigt aber auch, wie gelungenes Organizing funktioniert, was Kapstadt und andere Orte dabei etwa von Barcelona lernen können.

Mit „And She Didn’t Die“ zeichnet Kethiwe Ngcobo den Lebensweg ihrer Mutter Lauretta nach, einer Geschichtenerzählerin aus dem ländlichen Südafrika, die während der Apartheid mit ihren Kindern nach London flieht. Ihr Mann, Mitglied des Pan Africanist Congress (PAC), wurde bereits inhaftiert. Im Exil lebt Lauretta Ngcobo in einer „weißen Welt“, wie sie ernüchtert feststellt, findet darin aber auch zum Feminismus und einer eigenen Stimme als Schriftstellerin. Sie wird als eine der ersten Autorinnen des Kontinents bekannt. Die Regisseurin Ngcobo stellt den Dokumentarfilm über ihre Mutter im Kino Arsenal vor, einer weiteren Spielstätte neben City Kino Wedding, fsk und Sputnik.

 Wie lässt sich der Landbesitz bestätigen, wenn man wie Star nicht weiß, wer die eigenen Eltern sind?

Von weiblicher Emanzipation und dem Verlust des eigenen Bodens handelt auch „One Woman One Bra“ von Vincho Nchogu. Im Mittelpunkt von Kenias Beitrag für die kommenden Oscars steht Star, die als Waise in einem kenianischen Dorf aufgewachsen ist. Zum ersten Mal können dessen Be­woh­ne­r:in­nen ihren Landbesitz anhand familiärer Herkunft bestätigen. Bloß wie, wenn man wie Star weder weiß, wer die eigenen Eltern sind, noch verheiratet ist oder Geld besitzt, um das Land zu kaufen? Aus Not lässt die Frau sich auf die fragwürdige Kampagne einer NGO ein, die „One Woman One Bra“ seinen ironischen Titel beschert. Als Inspiration für den Film diente Nchogu übrigens die US-Kampagne KONY2012, mittels der die kalifornische Organisation „Invisible Children“ den ugandischen Rebellenführer Joseph Kony als mutmaßlichen Kriegsverbrecher outete.

Davon, dass Emanzipation kein strikt weibliches Thema ist, zeugt „Congo Boy“, mit dem Musiker Rafiki Fariala die eigene Lebensgeschichte verfilmt. Energiegeladen und zugleich zart erzählt er vom Alltag eines 17-jährigen Jungen in Bangui, in dem sich Not ebenso findet wie Zusammenhalt.