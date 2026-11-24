Der Eingang ist etwas versteckt: Im Heiligengeisthof, einem historischen Innenhof in Rostock, hängt an einer der Haustüren eine Liste mit Notfallnummern. Die Klingelschilder neben der Tür verweisen auf verschiedene Fraueninitiativen im Innern des Gebäudes. Noch sind darunter auch der Verein Lola für Demokratie und der Landesfrauenrat MV, dabei sind beide schon bald nicht mehr da. Vor ihnen mussten bereits zwei weitere der ehemals fünf ansässigen Fraueninitiativen ausziehen. An ihrer Stelle steht auf der Klingel nun ein neuer Nachbar: die Landesgeschäftsstelle der AfD Mecklenburg-Vorpommern.

Seit Kurzem ist über der Eingangstür eine Kamera befestigt. Ob sie Ulrike Bartel beim Eintreten ins Treppenhaus filmt, weiß sie nicht. Bartel ist Geschäftsführerin des Vereins Stark machen, der ebenfalls im Heiligengeisthof untergebracht ist. Der Vermieter habe sie zeitgleich mit dem Klingelschild der Partei angebracht, ohne dass die anderen MieterInnen davon wussten, sagt Bartel.

Hinter einer Glastür im ersten Stock sind Umzugskartons vor einem blau gestrichenen Flur zu erkennen. Bis vor einem Monat gehörten diese Räume noch zum Frauenbildungsnetz, nun bezieht sie die AfD. Einen Stock höher türmen sich ebenfalls Umzugskartons. Hier bereiten sich der Landesfrauenrat und Lola für Demokratie auf den Auszug vor.

Im dritten Stock bleibt Ulrike Bartel stehen. Hier, in einem Beratungszimmer der Interventionsstelle für häusliche Gewalt und Stalking, fängt sie an zu erzählen. Früher, sagt sie, sei der Heiligengeisthof im Herzen von Rostock ein Ort gewesen, in dem viele Fraueninitiativen ihre Heimat gefunden hätten. Es wuselte von Frauen, die sich für andere Frauen starkmachten und engagieren. Besucherinnen der Beratungsstelle hätten ihr oft gespiegelt, wie sicher sie sich hier fühlen. Nach einer kurzen Pause fügt sie hinzu: „Das geht jetzt nach und nach verloren.“

Vereinsgemeinschaft auseinandergerissen

Es begann bereits vor einem Jahr. Dem Rostocker Frau­en*­kul­tur­ver­ein Die Beginen wurde gekündigt, eine Gaststätte zog in die Räumlichkeiten. Ein paar Monate später folgte die Kündigung für das Frauenbildungsnetz MV. Danach habe es Gerüchte gegeben, erinnert sich Bartel, die AfD solle in den Heiligengeisthof einziehen. Bis zum Schluss habe sie nicht gewusst, ob da etwas dran sei. Bis schließlich das neue Klingelschild auftauchte.

Ausgerechnet die AfD, erzählt Kati Wolfgramm, Geschäftsführerin des Frauenbildungsnetzes. Die Partei, die „unserem Verständnis von Demokratie und Vielfalt und unserem Handeln entgegensteht“. Kurze Zeit später kündigte dann der Landesfrauenrat. Dann Lola für Demokratie. Wegen der AfD und um einer möglichen Kündigung zuvorzukommen. Sie suchten sich mit den gekündigten Vereinen ein neues Zuhause.

„Wir wollen hier auch nicht bleiben“, sagt Bartel vom Verein Stark machen. Aber ein Umzug wäre finanziell nur schwer zu stemmen.

Klingelschild mit neuem Nachbar Foto: Celine Hog

Noch ist das Büro der AfD menschenleer. Eine direkte Konfrontation gab es daher noch nicht. „Aber es gibt natürlich die Befürchtung, dass sich das ändern wird“, sagt Bartel. Sie spricht bestimmt, nimmt sich Zeit für ihre Antworten. Zu wissen, dass von Gewalt betroffene Frauen immer am Büro dieser Partei vorbeilaufen müssten, um die Beratungsstelle zu erreichen, mache ihr Sorgen, sagt sie. Die reaktionären Positionen der Partei bezüglich Frauen und Gleichstellungspolitik seien schließlich bekannt.

 Die Veränderungen im Heiligengeisthof fallen in eine Zeit, in der antifeministische Positionen lauter werden und Räume für Frauen* auch politisch unter Druck geraten Kathrin Herold, Geschäftsführerin des Landesfrauenrat MV

Für Kathrin Herold, die als Geschäftsführerin des Landesfrauenrat MV nun mit dem Umzug ihres Vereins beschäftigt ist, passt die Verdrängung der Vereine zum politischen Trend: „Die Veränderungen im Heiligengeisthof fallen in eine Zeit, in der antifeministische Positionen lauter werden und Räume für Frauen* auch politisch unter Druck geraten.“ Diesen Druck spüre auch der Landesfrauenrat. Durch ihren Umzug fehlten ihm aktuell finanzielle und personelle Ressourcen, um die eigentliche feministische Arbeit zu leisten.

Erst die AfD, dann die Kamera und dann die Mieterhöhung

Und dann wäre da noch die Kamera über der Eingangstür des Gebäudes. Unklar ist, ob sie bereits in Betrieb ist, ob und wo die Daten gespeichert werden und wer Zugriff darauf hat. Für die Interventionsstelle für häusliche Gewalt ist diese Unwissenheit fatal.

Bartel sorgt sich, dass einige Betroffene nicht mehr in die Beratung gehen, aus Angst, ihre Anonymität zu gefährden und weil sie sich nicht mehr sicher genug fühlen. Außerdem könne die Kamera triggern, beispielsweise bei Menschen, bei denen Filmaufnahmen einen Teil der Gewalt ausgemacht haben. „Allein schon um unsere Klientel zu schützen, muss die Kamera sofort weg“, erklärt Bartel daher.

Der Vermieter begründete die Installation der Kamera dem Verein gegenüber mit der Angst vor Vandalismus. Auf weitere Nachfragen und die Aufforderung, diese zu entfernen, gab es laut Bartel keine Antwort – allerdings eine Mieterhöhung. Auch auf Fragen der taz antwortete er bis Redaktionsschluss nicht.

Der Verein hat beim Landesdatenschutzbeauftragten Beschwerde gegen die Kamera eingereicht. Wann es zu einer Entscheidung kommt, ist noch unklar. Das Thema „birgt Sprengstoffpotenzial“, sagt der Datenschutzbeauftragte Sebastian Schmidt der taz. Es müsse abgewogen werden zwischen den Persönlichkeitsrechten der Frauen, die die Beratungsstelle aufsuchen, und der Vandalismussorge des Vermieters.

Eventuell könne auch ein Kompromiss bezüglich der Aufnahmezeiten dabei herauskommen. Die Behörde wartet aktuell auf eine Stellungnahme des Vermieters.

Zuvor hatten die Vereine ein gutes Verhältnis zum alten Vermieter. Dann übernahm dessen Sohn. Vor Kurzem wurde er von der AfD ausgewählt, um für die Partei an der BundespräsidentInnenwahl teilzunehmen. Auch die AfD antwortete bis Redaktionsschluss nicht auf Fragen der taz.

Steigende Zahlen in MV

Trotz der großen Herausforderungen ist aufgeben für die Fraueninitiativen keine Option: „Wir lassen uns durch diesen Rausschmiss in keiner Weise bremsen und setzen unsere Arbeit an unserem neuen Ort fort“, erklärt der Frau­en*­kul­tur­ver­ein Die Beginen.

Dass die Arbeit der Initiativen noch immer relevant ist, zeigt sich an den Zahlen. Bei der kurzfristigen Krisenintervention zu häuslicher Gewalt verzeichnet der Verein Stark machen in Rostock steigende Fallzahlen. Waren es 2020 noch gut 500 Fälle, sind es 2025 bereits doppelt so viele. Rund 80 bis 90 Prozent der Opfer sind Frauen.

In ganz Mecklenburg-Vorpommern steigen die Delikte häuslicher Gewalt seit Jahren an. Laut Landeskriminalamt wurde im vergangenen Jahr ein neuer Höchststand mit 5.204 erfassten Fällen erreicht. Auch bei den Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, zu denen etwa Belästigung, Nötigung bis hin zur Vergewaltigung zählen, gab es einen Anstieg von rund 28 Prozent zum Vorjahr.

Die steigenden Zahlen kommen auch daher, dass eine Enttabuisierung stattgefunden hat, es mehr Unterstützung gibt und sich mehr Menschen trauen, Hilfe zu suchen, erklärt Bartel. Zudem habe sich Gewalt teilweise verändert. Mitarbeiterinnen berichten ihr von zunehmenden Anfeindungen.

Der Landesfrauenrat hegt Hoffnungen in die neue rot-rot-grüne Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern. Zumindest fänden sich im Koalitionsvertrag zentrale gleichstellungspolitische Anliegen des Rats wieder. „Der politische Wille ist da, und das ist viel wert“, meint Kathrin Herold vom Landesfrauenrat. Ob sich die Situation für Frauen* und Mädchen im Land dann tatsächlich verbessere, sei eine Frage der Umsetzung. Eine verlässliche Finanzierung sei nötig, keine bloßen Absichtserklärungen.

Aber das allein reicht noch nicht: „Es braucht eine starke Zivilgesellschaft, die sich klar zu demokratischen Grundwerten bekennt. Und es braucht Vermieter*innen, die die Vergabe ihrer Räume nicht als reine Privatsache betrachten, sondern Haltung zeigen.“