Unter dem Titel „Erstes Symposium zum NGO-Komplex“ hat die AfD ihre Kampagne gegen Menschen und Organisationen, die sich gegen menschenverachtende und rechtsextreme Gesinnungen engagieren, nun weiter verschärft. Zu dem Kongress der AfD-Fraktion am Samstag im Bundestag kamen nicht nur Parteimitglieder, auch Akteure aus Lobbyisten-Vereinen sowie an der Kampagne beteiligte Medien. Angemeldet hatten sich rund 150 Menschen. Neben drei AfD-Bundestagsabgeordneten und einem Europaparlamentarier nahmen viele AfD-Kommunalpolitiker:innen teil.

Als prominenteste Redner traten die Leiter der US-Denkfabriken Heartland Institute und CFACT auf, die als einflussreichste Klimawandelleugner-Organisationen der USA gelten. Seit der zweiten Amtszeit von Trump ist ihr Gedankengut Teil der offiziellen Klimapolitik der USA. Wenn es nach dem Heartland-Chef James Taylor geht, sollte es mehr CO 2 in der Erdatmosphäre geben, nicht weniger. „Die globale Erderwärmung rettet Leben“, lautete die Kernbotschaft seiner pseudo-wissenschaftlichen Rede. CFACT-Leiter Craig Rucker riet der AfD, mit Heartland und der deutschen Klimaleugner-Organisation EIKE zusammenzuarbeiten. „Machen Sie sich bewusst, dass es ein Krieg ist“, sagte Rucker. „Das Ziel muss sein, sie zu zerschlagen“.

Beide Denkfabriken wurden durch Spenden von Ölkonzernen wie ExxonMobil sowie Industriemagnaten wie den Koch-Brüdern finanziert und haben Einnahmen von mehreren Millionen Dollar jährlich. Zunehmend läuft die Finanzierung über Stiftungen, um den Ursprung des Geldes zu verschleiern.

Auch der Lobbyist Ludger Weß von der deutschen Initiative Transparente Demokratie bediente das Narrativ staatlich finanzierter, übermächtiger NGOs, die der Wirtschaft schaden würden. Er nannte insbesondere Umweltverbände, die auf Todesfälle durch Pestizide hingewiesen haben. Der Leidtragende sei laut Weß Bayer, weltweit umsatzstärkster Hersteller von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln. Bayers Kommunikationschef Christian Maertin ist eigenen Angaben zufolge Gründungsmitglied des Vereins, was der Verein jedoch nach außen verschweigt.

Aber es gab auch kleinere Runden. Der Thüringer Arbeitskreis „Sumpf“, den es seit vier Jahren gibt, setzt auf Recherchen in öffentlichen Quellen, parlamentarische Anfragen, Akteneinsichten sowie Anzeigen an das Finanzamt und die Staatsanwaltschaft. Im Visier steht aktuell das Erfurter Antidiskriminierungsnetzwerk Thadine, das eine Beratungsstelle für benachteiligte Menschen betreibt und AfD-Gesetzentwürfen kritisiert hat.

Der Arbeitskreis wolle erstmals erproben, ob eine Anzeige wegen Verdachts auf Untreue von Geldern dazu führen kann, dass der Organisation die Gemeinnützigkeit abgesprochen wird. Jan Abicht vom Arbeitskreis räumte offen ein, dass es nicht unbedingt darum geht, die Klagen tatsächlich zu gewinnen: „Wir bauen eine Drohkulisse auf – manchmal reicht das schon“. Um Projekte und Geldgeber einzuschüchtern, sei das die erfolgversprechendste Strategie.

Der Arbeitskreis gelte laut dem AfD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Maack, der als Sprecher der AfD-Arbeitsgruppe „NGO-Aufklärung“ die Diffamierungskampagne maßgeblich vorantreibt und den Kongresstag moderiert, als „besonders professionell“. Neben dem Landtagsabgeordneten Pascal Wloch, dem Leiter der Gruppe, ist auch Alexander Schwarz Mitglied. Letzterer, aktuell Mitarbeiter eines Landtagsabgeordneten, erteilte in der Fragerunde Ratschläge, was man gegen Menschen tun kann, die gegen AfD protestieren. „Alles durchfotografieren“, Fotos durch „KI-Datenbanken jagen“, dann recherchieren und „bloßstellen“. Käme die AfD an die Regierung, würden sich die Menschen dann „nicht mehr rausreden können“, sagte Schwarz.

Sowohl der Thüringer Arbeitskreis als auch Maack nutzen KI-Modelle, um die umfangreichen Akten auf unvollständige Angaben oder mögliche Rechtsverstöße zu prüfen. Mit KI sucht Maack, „wo NGOs angreifbar sind“. Der Politiker arbeitet an der Datenbank „NGO Files“, auf der alle Rechercheergebnisse zusammengeführt werden sollen. Die Webseite sei bereits online gewesen, habe aber wegen ungeprüfter veröffentlichter Daten zwischendurch offline gestellt werden müssen. Falschinformationen, die Maack über die Organisation HateAid auf der Plattform verbreitete, musste er nach einer außergerichtlichen Auseinandersetzung löschen.