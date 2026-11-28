afp | Bei einem israelischen Luftangriff auf die Stadt Gaza sind zwei in einer Klinik beschäftigte Wachleute der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) getötet worden. Die Organisation reagierte am Samstag mit Empörung auf den Angriff im Gazastreifen und forderte im Onlinedienst X, die Verantwortlichen müssten zur „Rechenschaft“ gezogen werden. Nach Darstellung der israelischen Armee hatten die beiden Getöteten der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas angehört.

Die Armee bezeichnete die beiden am Freitag getöteten Männer im Onlinedienst Telegram als „Terroristen“, die auch für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet hätten und Wachleute in einer Klinik gewesen seien. Einer von ihnen sei Kommandeur einer Artillerieeinheit der Hamas gewesen. Es handele sich um ein weiteres Beispiel dafür, wie sich die Hamas in internationalen Organisationen einniste. Die Armee bestritt, ein Krankenhaus angegriffen oder medizinische Infrastruktur beschädigt zu haben.

Ärzte ohne Grenzen und WHO verurteilen den Angriff

Ärzte ohne Grenzen beklagte im Onlinedienst X einen „direkten“ Angriff der israelischen Armee auf die Hilfsorganisation. MSF sei „erschüttert und empört über die Tötung zweier unserer Kollegen“ bei dem „israelischen Angriff auf eine unserer Kliniken in Gaza“. Beide Opfer seien Wachleute gewesen. Die getroffenen Anlagen seien deutlich mit den Logos der Hilfsorganisation gekennzeichnet gewesen, ihr Standort sei der israelischen Armee mitgeteilt worden und bekannt gewesen. Damit seien mittlerweile insgesamt 17 Mitarbeiter der Organisation im Gazastreifen getötet worden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verurteilte den israelischen Angriff mit scharfen Worten. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus schrieb auf X, Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen sowie auf im Gesundheitswesen und im humanitären Bereich Beschäftigte im Gazastreifen seien „empörend und inakzeptabel“.

Israel und die Hamas werfen sich regelmäßig gegenseitig Verstöße gegen eine seit Oktober 2025 geltende Waffenruhe im Gaza-Krieg vor. Seit deren Inkrafttreten wurden nach einer AFP-Zählung auf Grundlage von Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen mehr als 1650 Palästinenser getötet. Die israelische Armee meldete für denselben Zeitraum den Tod von sieben Soldaten und einem zivilen Vertragsmitarbeiter.

Ein Großangriff der im Gazastreifen regierenden Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hatte den Gaza-Krieg ausgelöst. Bei dem Überfall wurden 1221 Menschen getötet worden, 251 Opfer wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Israel reagierte mit einem massiven Militäreinsatz im Gazastreifen, bei dem weite Teile des Palästinensergebiets zerstört und nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mehr als 74.500 Menschen getötet wurden.