Abzocke durch kommunales Unternehmen : Heizung auf eins, Konto im Dispo

1,5 Millionen Euro sollen Mie­te­r*in­nen in Göttingen an Heizkosten nachzahlen. Forderungen erhebt das überwiegend kommunale Unternehmen Enercity.

HAMBURG taz | Am 1. Juni wären die Zahlungen fällig geworden, aber die Mie­te­r*in­nen im Göttinger Stadtteil Grone wollen nicht zahlen. 9.000 Euro, 8.000 Euro, 5.000 Euro – so hoch sind zum Teil die Heizkostennachzahlungen, die der Vermieter LEG Immobilien von den einzelnen Mietparteien verlangt. Insgesamt sind 1.100 Wohneinheiten von den Monsterrechnungen betroffen. Die Forderungen belaufen sich zusammengerechnet auf 1,5 Millionen Euro.

„Ein riesiger Schock“ sei das gewesen als er und die anderen Mie­te­r*in­nen die Rechnungen in ihren Briefkästen gefunden hätten, sagt Steffen Zimmermann. Das war schon im Dezember, kurz vor Weihnachten. Zimmermann selbst sollte nur 270 Euro bezahlen, aber auch er zahlte nicht. „Wir haben nur ein Druckmittel, wenn wir kollektiv handeln“, sagt der Mieter und Stadtteilaktivist. 600 Ein­woh­ne­r*in­nen haben sich seitdem zusammengeschlossen und wehren sich gegen den ­Immobilienkonzern und den Energieversorger.

Der Energieversorger ist Enercity: eine 75-prozentige Tochter der Stadt Hannover. Wie kommt der kommunale Wärmeversorger zu diesen Mondpreisen?

„Das Problem sind die ­Contracting-Verträge“, sagt Zimmermann. Beim sogenannten Contracting gibt ein Unternehmen, in diesem Fall der Wohnungskonzern LEG, die Zuständigkeit für das Bereitstellen von Heizanlagen und Wärme an ein anderes Unternehmen weiter – in diesem Fall Enercity. Enercity berechnet also nicht nur den Preis für das Gas, sondern lässt mitunter auch die Bereitstellung und Wartung der Anlagen einfließen. Hinzu kommen weitere, oft intransparente Faktoren – unter anderem der Strompreis an der Börse. Und der unterliegt starken Schwankungen.

„Es ist ein Skandal, dass ein kommunales Unternehmen einer anderen Stadt sich an der Not der Göttinger Mie­te­r*in­nen bedienen will“, sagt der Göttinger Karlheinz Paskuda, Mitglied im Landesvorstand der Linkspartei. „Wer solche Verträge erlaubt, öffnet der Willkür Tür und Tor.“ Schließlich wisse niemand, ob Enercity den teuren Börsenpreis für den Strom überhaupt bezahlt habe, oder sich schamlos bereichere.

Energiekonzern hat fette Gewinne gemacht

Im Krisenjahr 2022 hat der Konzern nach eigenen Angaben ein Rekordgeschäft erzielt und 218,5 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet – ein Plus von 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Landesvorstand der Linkspartei fordert von Enercity, die Forderungen gegenüber den Mie­te­r*in­nen fallen zu lassen. Sie seien „höchst unmoralisch und absolut unvertretbar“, sagt die Landesvorsitzende Franziska Junker.

LEG Immobilien selbst könne jedoch gar nichts für den ­Contracting-Vertrag, sagt die Unternehmenssprecherin Veronika Böhm. Man habe den Vertrag vom Vorbesitzer der ­Immobilie, der Adler Group, übernommen. „Es gab für uns keine Möglichkeit, den Vertrag vorzeitig zu kündigen“, so Böhm.

Die Adler Group ist ein undurchsichtiges und hoch verschuldetes Firmengeflecht, gegen das wegen des Verdachts auf Bilanzfälschung, Marktmanipulation und Betrugs ermittelt wird. Doch Contracting-Verträge mit Energieunternehmen sind auf dem Wohnungsmarkt nicht unüblich. Erst Ende Mai wurde bekannt, dass sechs landeseigene Wohnungsgeber in Berlin ebenfalls Contracting-Vereinbarungen mit verschiedenen Energieunternehmen betreiben. Auch dort wehren sich die Mie­te­r*in­nen.

In Göttingen sind Steffen Zimmermann und die anderen Be­woh­ne­r*in­nen der LEG-­Häuser fest entschlossen, Enercity keinen Cent von den übertriebenen Forderungen zu erstatten. Sie haben sich zu ­einer Prüfgemeinschaft zusammengeschlossen, die Widerspruch eingelegt und sämtliche Kostenbelege von dem Energieunternehmen angefordert hat.

Auch die Mieten wurden erhöht

Einen kleinen Erfolg haben sie schon erzielt, als Enercity Anfang des Jahres rund 150.000 Euro der Kosten zurücknahm. Die ­Widersprüche gegen die restlichen Kosten befinden sich noch in der Prüfung. Die ­Mie­te­r*in­nen werden unterstützt vom Mieterverein und der Stadt Göttingen – denn auch die hat ein Interesse daran, dass Enercity von den Forderungen zurückweicht.

Unter den Zahlungspflichtigen des finanzschwachen Stadtteils Grone sind viele Emp­fän­ge­r*in­nen von Bürgergeld oder anderen Transferleistungen. Ihre Wärmerechnungen zahlt das Jobcenter. Im Rahmen der Nebenkostenvorauszahlungen habe LEG zudem die Mieten drastisch erhöht, zum Teil von 620 auf 920 Euro monatlich, sagt Steffen Zimmermann. „Für viele ist das existenzbedrohend.“

Immerhin: Die Vermieterin LEG hat den Vertrag mit Enercity Contracting nicht verlängert, sodass er Ende 2022 ausgelaufen ist. Den neuen Vertrag schloss LEG mit seiner eigenen Tochtergesellschaft „Energie Service Plus GmbH“. Es ist auch wieder ein Contracting-Vertrag.