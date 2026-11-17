In der Öffentlichkeit wurde das Thema lange totgeschwiegen: Millionen sogenannter Verschickungskinder, die seit der Nachkriegszeit bis in die Neunzigerjahre zum Aufpäppeln in Kureinrichtungen geschickt wurden, erlitten statt Fürsorge und Erholung systematische Demütigungen, Gewalt und Machtmissbrauch. Die Aufarbeitung begann erst vor wenigen Jahren, nachdem sich Betroffene dafür eingesetzt hatten.

So geschehen etwa 2021, als der Düsseldorfer Landtag nach einer Anhörung von Betroffenen den Beschluss fasste, das Phänomen Kinderverschickung aufzuarbeiten. Allein aus Nordrhein-Westfalen wurden in der Nachkriegszeit schätzungsweise 2,1 Millionen Kinder „verschickt“: in Erholungs- und Kinderkurheime, die weit weg von ihren Heimatorten lagen und wo sie sechs Wochen getrennt von ihren Familien verbrachten.

Bundesweit sollen es mindestens 10 Millionen gewesen sein. Oft war das pädagogische Regime streng, wenn nicht missbräuchlich und verursachte seelische Schäden, unter denen die Betroffenen heute noch leiden. Erst 2019 fingen Betroffene an, sich zu organisieren und das Thema öffentlich zu machen. Dass die Aufarbeitung von ihnen ausging, erkennt der Abschlussbericht ausdrücklich an.

Auf Grundlage des Landtagbeschlusses entstand 2023 im Auftrag von Arbeits-, Gesundheits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) der Runde Tisch Kinderverschickungen NRW. Neben zwei Betroffenen saßen hier Vertreter der verantwortlichen Institutionen und Einrichtungen – und das waren viele: kommunale, kirchliche, freie und soziale Träger, aber auch Krankenkassen, Rentenversicherung und Ärzteschaft wirkten am System Kinderverschickung mit.

Einrichtungen entschuldigen sich ein bisschen

Alle am runden Tisch beteiligten Institutionen entschuldigen sich im Abschlussbericht bei den ehemaligen Verschickungskindern für das erfahrene „Leid und Unrecht“; konkrete Zusagen für weitere Forschung, Vernetzung und eventuelle therapeutische Angebote finden nicht statt.

„Es gab ein zähes Ringen um den Entschuldigungssatz“, sagt Detlef Lichtrauter, 65, Vorsitzender des Vereins Aufarbeitung Kinderverschickungen NRW der taz am Telefon. Lichtrauter saß dreieinhalb Jahre als Interessenvertreter der Betroffenen mit am runden Tisch. Einige Institutionen hätten vermutlich Angst gehabt, dass man sie für Entschädigungen heranziehen könnte, sagt er.

 Es geht nicht um Entschädigung, sondern Aufarbeitung. Und damit stehen wir erst am Anfang Detlef Lichtrauter, Verein Aufarbeitung Kinderverschickungen NRW

Doch konkrete finanzielle Entschädigungsforderungen existieren gar nicht: „Es geht nicht um Entschädigung, sondern Aufarbeitung. Und damit stehen wir erst am Anfang“, erklärt Lichtrauter. „Wir haben mit unserem Citizen-Science-Projekt angefangen, ein digitales Zeitzeugenarchiv aufzubauen. Um das weiter auszubauen und die Betroffenen untereinander zu vernetzen, dafür braucht es Geld und Personal.“ Dreimal habe er in die Trägerorganisationen der Runde gefragt: „Welche konkrete Unterstützung können Sie sich vorstellen? – Und dreimal erfolgte: eisiges Schweigen.“

Immerhin, zeigt sich Lichtrauter zufrieden, habe man im Abschlussbericht ein Moratorium verankert, dass noch vorhandene Quellen wie Akten bei den ehemaligen Trägern nicht vernichtet werden dürfen. Im Rahmen des Runden Tisches hatten Lan­des­ar­chi­va­r*in­nen auf einer Fachtagung dazu informiert und diskutiert. Sie bieten Beratung für Betroffene an, denn die Aufarbeitung ist häufig kompliziert: Es gibt Sperrfristen, Datenschutz und viele Einzelakten sind vernichtet oder verschwunden.

Doch es gibt auch immer wieder Zufallsfunde wie kürzlich im Altkreis Geldern, wo 3.500 komplette Fallakten aufgetaucht sind. Das ist auch gut für die Forschung: An der Uni Duisburg-Essen entsteht derzeit eine erste Promotion zum Thema Kinderverschickung, mit Fokus auf NRW.

„Eine Entschuldigung reicht nicht“

Lichtrauters Verein Aufarbeitung Kinderverschickungen NRW betreut das Citizen-Science-Projekt, betreibt also Bürgerforschung, das ein Zeitzeugenportal verantwortet, bei dem Betroffene anonym oder persönlich ihre Geschichte erzählen können. 723 Berichte enthält es bisher und eine interaktive Karte der Heime. Bis Ende 2028 ist die Förderung des Projekts durch das Land NRW gesichert. „Wir brauchen eine langfristige Förderung und Struktur“, sagt Lichtrauter, „viele Betroffene wünschen sich zum Beispiel Erinnerungsstätten oder -orte.“

Das verlangt mehr als eine Anerkennung oder ein Bedauern, das erfordert Handeln und finanziellen Einsatz von Trägern oder Gemeinden. „Das Land NRW hat seinen Beitrag geleistet“, sagt Detlef Lichtrauter, „aber die Trägerorganisationen entziehen sich ihrer Verantwortung. Letztlich reicht eine Entschuldigung nicht aus.“

Dabei ist das Land NRW mit dem Thema Verschickungskinder weiter als die Bundesebene. Minister Laumann wies in seiner Abschlussrede darauf hin, dass es nicht ausreiche, wenn nur NRW die Aufarbeitung fördere. Immerhin sei das Thema im Koalitionsvertrag der Bundesregierung verankert. Doch im Familienministerium ruht die Angelegenheit. Kein Geld, heißt es. Die Bundesinitiative Verschickungsheime.de wurde im Oktober freundlich empfangen, aber ohne Zusagen wieder nach Hause geschickt.