Zum 50. Mal fand die Duisburger Filmwoche in diesem Jahr statt. Neben dem regulären Festivalprogramm, das wie stets eine Auswahl von etwa 20 Filmen aus dem deutschsprachigen Raum präsentierte, gab es aus diesem Anlass einige Sonderveranstaltungen.

Die nachhaltigste dürfte die Präsentation eines Sammelbands gewesen sein, der unter dem Titel „Arbeiten für das Kino“ auf knapp 500 Seiten Erinnerungen und Reflexionen über 50 Festivaljahrgänge versammelte. Sichtbar wurde in dem Band nicht nur eine Vielzahl von Themenfeldern und thematischen Linien, sondern auch, welch vielstimmiges Umfeld die Duisburger Filmwoche immer schon prägte.

Wie kaum ein anderes Festival lebt das in Duisburg davon, dass Menschen Jahr für Jahr aus weiteren Entfernungen dorthin reisen und sich mit einem Publikum mischen, das aus der Gegend kommt. In diesem Jahr scheint es einen ganzen Schwung neuer Besucher_innen des Festivals gegeben zu haben. Ungewöhnlich viele Vorführungen waren ungewöhnlich voll und teils mussten Filme in Zusatzräume übertragen werden.

Jugendliche spielen Jugendliche in Julian Rabus’ „Sunstrokes“ Foto: 50. Duisburger Filmwoche

Die Duisburger Filmwoche ist ein Ort der Traditionen und der Neuerungen. Zu den Neuerungen gehört, dass seit letztem Jahr jeweils zwei Menschen aus dem Umfeld des Festivals ein Thema mit einer Auswahl von Filmausschnitten vertieft betrachten. Betreutes Sehen als Erkenntnismethode.

Alle schauen und reden dann drüber

Zu den Traditionen zählt einerseits der grundsätzliche Ablauf – alle gucken einen Film, dann reden alle über diesen Film und ganz am Ende steht ein Protokoll, das die Grundlinien und einige Aussagen der Diskussion festhält. Dieser Ablauf und die Grundhaltung, das Reden und den Austausch über Film ebenso wichtig zu nehmen wie das Sehen der Filme, ist der unveränderte Kern des Festivals über alle 50 Jahre hinweg.

Es gibt aber auch kleinere, neuere Traditionen. So wird jedes Jahr einmal das Stück „Aufregung über hybride Formen“ aufgeführt. Der Ablauf ist in etwa so: Ein Film, der formal eher nach Spielfilm als nach Dokumentarfilm aussieht, wird im Rahmen der Filmwoche gezeigt. Im Anschluss sitzt die vereinte Dokumentarfilmkompetenz, die bei der Filmwoche das Publikum ausmacht, im Diskussionssaal und versucht zu verstehen, warum sie diesen Film sehen sollte. Auf dem Podium wiederum sitzt ein_e Regisseur_in und versteht nicht, woher die Aufregung kommt und wie dem Film geschieht.

Das Potenzial von Realität

Almourad Aldeeb sucht in seinem Film „Estahbes“ Syrien nach dem Sturz Assads auf – und die Orte seiner verstorbenen Freunde Foto: 50. Duisburger Filmwoche

In diesem Jahr fand diese Aufführung nach Julian Rabus’ Film „Sunstrokes“ statt, der Jugendliche Jugendliche spielen lässt. Rabus hat sich für seinen Film eine Anordnung überlegt, die den jugendlichen Darsteller_innen Raum geben soll, „das Potenzial von Realität“ zu erkunden.

Auf weitere Versuche, die Grenzziehungen und Verortungen in der Dichotomie Dokumentarfilm–Fiktion einfordern, nimmt Rabus für seinen „Hybrid-Slackerfilm“ in Anspruch, „ein Bild manchmal nicht Realität abbilden muss, sondern es reicht zu wissen, ‚dass es Realität sein könnte‘“, wie das Protokoll der Diskussion vermerkt. Die diesjährige Diskussion über hybride Formen war gegenüber früheren Jahren vergleichsweise lebendig. Ganz konnte man sich aber auch dieses Mal nicht des Eindrucks erwehren, dass aneinander vorbeikommuniziert wurde.

Die Filme bildeten auch in diesem Jahr eine große Bandbreite von Formen ab. Almourad Aldeeb setzte in seinem an der Kölner Kunsthochschule für Medien entstandenen Film „Estahbes“ seinen in syrischen Foltergefängnissen gestorbenen Freunden ein Denkmal. Ende 2013 werden Aldeeb und ein Freund nach einem Geburtstag in Damaskus in ein Gefängnis verschleppt. Wenig später folgen sieben weitere Freunde.

Nach dem Sturz Assads sind zwei noch am Leben. Aldeebs Film ist über weite Strecken an eben jenem Ort gedreht, an dem er und seine Freunde gefangengehalten wurden. Zu kargen Bildern der Räume rekonstruiert Aldeeb seine Erlebnisse. Am Ende besucht er mit weiteren überlebenden Freunden, die Familien der Toten. Die Wohnzimmer sind leer. Aldeeb bekam für seinen beeindruckenden Film den Nachwuchspreis des Landes NRW.

Die österreichische Künstlerin Heidrun Holzfeind porträtiert in ihrem Film „The 49th Year“ den militanten Aktivisten Toshihiko Kamata, der nach einer Reihe von Bombenanschlägen, die die Schwarzhelm-Gruppe ab 1971 verübt hat, seit 1980 in Japan in Haft ist. Der berühmteste Anschlag galt einem Weihnachtsbaum neben einer Wachbox der Polizei in Tokio. Die Bombe verletzte den Polizisten schwer und mehrere Passanten. Holzfeinds Film geht ausgehend von Briefen Kamatas aus dem Gefängnis auf Spurensuche. Der Film wurde mit dem 3sat-Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet.

Jeden Tag sechs Stunden

Philipp Hartmann steuerte den schönen und intimen halbstündigen Dokumentarfilm „Auf der Rückseite der Landschaft“ zum diesjährigen Festivaljahrgang bei. Hartmann besucht seinen ehemaligen Filmprofessor, während der auf einem Parkplatz auf seine Partnerin wartet, die an einer örtlichen Schule Kunst unterrichtet. Jeden Tag sechs Stunden. Hartmanns Film gewann den Preis der Stadt Duisburg.

„Übergang“ von Peter Badel und Chris Wright wurde nach der Goldenen Taube beim Dokumentarfilmfestival in Leipzig und dem Publikumspreis bei der Viennale in Duisburg sehr zu recht erneut ausgezeichnet und erhielt zwei Wochen vor dem Kinostart den Arte-Dokumentarfilmpreis. Auch in diesem Jahr musste man nicht allen Redebeiträgen zustimmen, um die Diskussionen insgesamt dennoch als Reflexion über dokumentarisches Arbeiten zu schätzen. Die 50. Duisburger Filmwoche zeigte sich quicklebendig, gut besucht und wortreich wie immer.