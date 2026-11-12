+++ Nachrichten zum Ukraine-Krieg +++Kushner und Witkoff bei Putin in Moskau

Am Donnerstag geht es gleich an mehreren Orten um die Lage in der Ukraine. In Moskau wollen die US-Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin reden.

Dem Treffen in Moskau waren zweitägige trilaterale Friedensgespräche in Abu Dhabi vorausgegangen, die am Mittwoch zu Ende gingen. Später reisen sein weiter nach Dublin, wo sie den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen wollen. In der irischen Hauptstadt sind am Donnerstag und Freitag europäische Gipfeltreffen geplant, ‌an denen auch Bundeskanzler Friedrich Merz teilnimmt.

US-Sondergesandte in Moskau eingetroffen

Die US-Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff sind zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau eingetroffen. Putins Sonderbeauftragter Kirill Dmitrijew empfing die US-Delegation am Flughafen. Die Reise folgt ‌auf zweitägige Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi, die am Mittwoch zu Ende gingen.

Es waren die ersten direkten, von den USA vermittelten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine über Wege zu einem Kriegsende seit neun Monaten. Kushner und Witkoff wollen im Anschluss an ihren Moskau-Besuch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Dublin treffen. In der irischen Hauptstadt findet das ‌Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs der Europäischen Politischen Gemeinschaft statt, der auch die Ukraine angehört. (rtr)

Angriffe auf Moskau und Kyjiw in der Nacht

Russland und die Ukraine haben am ⁠frühen Morgen gegenseitig ihre Hauptstädte angegriffen. Die Attacken erfolgten einen Tag nach dem Ende von Friedensgesprächen. In der ukrainischen Hauptstadt Kyjiw waren einem Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters ‌zufolge in ‌den frühen Morgenstunden Explosionen zu hören. Es ⁠war zunächst unklar, ob in der Stadt Schäden entstanden. Der Bürgermeister von Moskau erklärte auf Telegram, Russland habe ‌fünf Drohnen mit Kurs ‌auf die russische Hauptstadt abgeschossen. Weitere Einzelheiten nannte er nicht. (rtr)

Russischer Soldat bei Explosion eines Autos in St. Petersburg getötet

Ein russischer Soldat ist am Donnerstag bei der Explosion eines Autos in St. Petersburg getötet worden. Die Ursache der Detonation sei noch ungeklärt, teilte das örtliche Untersuchungskomitee mit. Es seien Ermittlungen „wegen Mordes an einem Soldaten“ eingeleitet worden.

Zum Dienstgrad des getöteten Soldaten machten die Behörden keine Angaben. Ermittler untersuchten den Tatort und versuchten, „alle Umstände“ der Explosion zu klären, hieß es in der Mitteilung des Untersuchungskomitees weiter.

Russische und proukrainische Telegramkanäle berichteten aber, dass der Mann als Offizier der russischen Luftstreitkräfte im Einsatz gewesen sei.

Seit Beginn der groß angelegten russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 sind mehrere Militärvertreter in Russland bei Anschlägen getötet worden. Einige der Anschläge mit Autobomben, anderen Sprengsätzen oder Schusswaffen reklamierte Kyjiw für sich, zu anderen äußerte sich Kyjiw nicht. (afp/dpa)