+++ Nachrichten im Nahost-Konflikt +++Tote nach Regenfällen im Gazastreifen

Tote nach Regenfällen im Gazastreifen

Bei heftigen Regenfällen im Gazastreifen sind nach Angaben des Zivilschutzes zwei Frauen und drei Kinder ums Leben gekommen. Südlich von Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens stürzte eine Sandböschung über Zelten von Vertriebenen ein, wie der von der radikalislamischen Hamas kontrollierte Zivilschutz am Sonntag mitteilte. Die Einsatzkräfte suchten nach Vermissten. Seit Samstag gibt es in dem Palästinensergebiet heftige Regenfälle.

Ein in Onlinenetzwerken kursierendes Video zeigt Dutzende Männer am Unglücksort, die versuchen, eine große Steinplatte anzuheben, während andere darunter mit Schaufeln graben. Der Zivilschutz warnte davor, „Zelte in der Nähe von Sandmassen und Erdhügeln aufzuschlagen oder sich dort aufzuhalten, insbesondere während Regenperioden“. Dies stelle eine große Gefahr dar. Er forderte humanitäre Organisationen zur Bereitstellung von Ausrüstung auf.

Am Samstag waren zehntausende Zelte geflüchteter Palästinenser überschwemmt worden, wie das Hamas-Pressebüro mitgeteilt hatte. Beim Einsturz von Wänden und Dächern wurden demnach mehrere Menschen verletzt. Trotz einer unter Vermittlung von Ägypten, Katar und den USA zustande gekommenen Waffenruhe vom Oktober 2025 setzt die israelische Armee ihre Angriffe im Gazastreifen fast täglich fort. Ausgelöst worden war der Krieg im Gazastreifen durch den Hamas-Großangriff auf Israel am 7. Oktober 2023. (afp)

Ex-Militärchef Eisenkot will Israel aus der Krise führen

Der Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar, Gadi Eisenkot, hat eine neue Führung versprochen, die Israel aus seiner tiefen Krise herausführen solle. Er wolle alle Teile der Gesellschaft vertreten und sich dafür einsetzen, dass das Land „wieder sichere Ufer erreicht und zu mentaler Gesundheit zurückfindet“, sagte Eisenkot, nachdem Präsident Izchak Herzog ihn mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt hatte.

Jaschar lag bei der jüngsten Parlamentswahl zwar hinter der rechtskonservativen Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (77). Der 66-jährige ehemalige Generalstabschef erhielt jedoch bei den Konsultationen des Präsidenten mit den Parteien zur Regierungsbildung die meisten Empfehlungen.

Aufruf zur Notstandsregierung

„Wir befinden uns im Notstand und nähern uns einem Punkt ohne Wiederkehr für den Staat Israel“, sagte Eisenkot. Er rief zur Bildung einer Notstandsregierung auf. Dies werde „kreative und unkonventionelle politische Schritte“ erfordern. Er strecke allen Parteien und ihren Vertretern die Hand aus: „Meine Tür steht offen.“

Drei Jahre nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Gaza-Krieg ist Israel international zunehmend isoliert und innenpolitisch tief gespalten.

„Die Herausforderungen, vor denen der Staat Israel steht, sind immens“, sagte auch Präsident Herzog bei der Zeremonie in seinem Amtssitz in Jerusalem. Er verwies insbesondere auf die Bedrohung durch den Iran. Es sei nun notwendig, „eine diplomatische Perspektive für die Region und für die Zeit nach dem Krieg zu entwickeln“.(dpa)

Keine Schäden bei US-Angriff auf Insel Qeschm

Bei einem US-Angriff auf die iranische Insel Qeschm ist iranischen Angaben zufolge keine wichtige Infrastruktur beschädigt worden. Auch Dienstleistungen seien nicht beeinträchtigt, meldet die halbstaatliche Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf regionale Behördenkreise. Die getroffenen ‌Ziele liegen demnach abseits von Wohn- und Gewerbegebieten. Staatliche Medien berichten von nächtlichen Explosionen auf der Insel, die nahe der Straße von Hormus liegt.

Im Süden der Straße von Hormus sind nach iranischen Angaben Navigationsanlagen zerstört worden. In der Nacht passierten demnach keine unbefugten Schiffe die Seeroute, berichtet das iranische Staatsfernsehen unter Berufung auf Kreise der Marine der Revolutionsgarden. Zu solchen Navigationshilfen zählen etwa Bojen, Leuchttürme oder Radarbaken, die ‌sichere Fahrrinnen markieren. Ohne diese Anlagen ist die Durchfahrt in der strategisch wichtigen und schmalen Meerenge vor allem nachts gefährlich. (rtr)

Trump will Katar-Vertreter treffen

US-Präsident Donald ⁠Trump wird sich nach Angaben des Weißen Hauses mit dem katarischen Ministerpräsidenten Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani zu Gesprächen über den Konflikt mit dem Iran treffen. Katar vermittelt ‌im Streit zwischen ‌Washington und Teheran.

US-Außenminister Marco Rubio zufolge ⁠gibt es bei den Verhandlungen kaum Fortschritte. Er bezeichnet die Forderungen des Iran als inakzeptabel und unrealistisch. Trump ‌hält neue Militärschläge gegen den ‌Iran bei diplomatischen Fortschritten für sehr unwahrscheinlich, warnt aber zugleich vor möglichen Angriffen auf die Infrastruktur des Landes im ‌Falle eines Scheiterns. (rtr)

Wadephul bei Treffen der G7-Außenminister in Frankreich

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) reist am Montag zu einem G7-Treffen nach Paris. Neben den Außenministerinnen und Außenministern aus den sieben großen Industriestaaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und den USA sind bei dem zweitägigen Treffen auch die EU sowie als Partnerländer Saudi-Arabien, Ägypten, Südkorea, Kenia, Brasilien und die Ukraine vertreten. Auf der Tagesordnung stehen die globalen Krisen und Konflikte.

Neben dem Ukraine-Krieg soll es auch um die Lage in Nahost und im Iran, die Sicherheit von Handelswegen wie der Straße von Hormus sowie die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf Frieden und Sicherheit gehen. Mit Spannung wird auch die außenpolitische Positionierung der USA nach der Niederlage der Republikaner bei den Kongresswahlen erwartet. Die französische G7-Ratspräsidentschaft endet zum Jahresende, der Vorsitz geht dann turnusgemäß an die USA. (afp)