Российские туристы : Праздничные окна в другой мир

С начала войны против Украины для граждан России открылись новые места отдыха. Один из них: Северная Осетия.

Первое военное лето в России мало чем отличается от всех остальных. Разве что, за границу людей едет всё меньше, заставляя выбирать более бюджетный отдых уже на территории своей страны или стран, въехать в которые пока еще можно.

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Один из самых оживленных маршрутов – на Кавказ. Скажем, в Северной Осетии, где я живу, такого количества туристов не было со времен СССР. Они сейчас везде – в столице республики Владикавказе ходят группами по 10-15 человек, фотографируются на фоне достопримечательностей. В общем, ведут себя так, как ведут себя все обычные туристы в любой стране мира.

Но на Кавказ едут не для того, чтобы ходить по городам. Сюда едут, чтобы отдохнуть в горах. Инфрастуктура горных туристических баз, еще пару лет назад ориентированная исключительно на местных отдыхающих, оказалась неприспоспоблена для приёма такого потока приезжих, поэтому владельцы курортных отелей задрали цены, сделав отдых для местных практически недоступным. В Осетии средняя зарплата не превышает 30 тысяч рублей (это примерно 500 евро), а неделя отдыха стоит порядка 20 тысяч рублей на человека. Поэтому сейчас в горах проще встретить приезжих, чем жителей республики.

Но даже при таких высоких ценах мест не хватает и туристы из других Российских регионов используют Северную Осетию как перевалочный пункт, откуда легче всего добраться до Грузии, где туристская инфраструктура развита в разы лучше. Грузия оказалась одной из стран, которые не присоединились к санкциям, поэтому попасть туда не составляет никакого труда – два часа на машине от аэропорта в Беслане и ты в Тбилиси. Кроме того, из-за огромного количества эмигрировавших из России, Грузия сейчас, наверное, самая русскоязычная страна после России, так что туристы чувствуют себя как дома. Даже несмотря на то, что у Грузии к России есть претензии по поводу признания Южной Осетии и Абхазии – их Грузия считает своими территориями.

О том, что Грузия это одно из немногих окон в мир для России, говорят и сотни, а порой и тысячи грузовиков, скапливающихся на границе между странами. После начала войны, грузопоток по Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию с Закавказьем резко вырос. А так как дорога эта единственная (если не считать еще одну – через Южную Осетию) для ближайших республик и самая удобная, то нагрузка на нее беспрецедентная. Уже хотя бы потому что через Грузию можно ввозить санкционку, заблокированную в других странах.

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Вот таким причудливым образом в Северной Осетии переплелись крупные геостратегические интересы России и желание туристов отдохнуть в горах.