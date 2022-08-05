5863642

Возвращение из эвакуации: Киев. Новая реальность

Через 100 дней наш автор возвращается в столицу с Западной Украины. Он хочет, чтобы все было, как раньше. Но так будет никогда.

Menschen überqueren einen Zebrastreifen in Kiew.

Straßenszene aus Kiew von Anfang Juli Foto: Oleg Petrasyuk/epa

Я покинул Киев в первый день полномасштабного российского вторжения. От того дня у меня остались в голове звуки первых взрывов и гул вертолётов под Гостомелем. Можно сказать, что я практически не видел Киева военного, помню только пробки и испуганных людей в утреннем метро.

Теперь в Киеве лето. А я после ста дней эвакуации вернулся в город, в котором жил последние шесть лет. За это время я потерял родной город – теперь он оккупирован Россией и потерял родной дом – он разрушен. Киев остаётся теперь единственным “моим“ городом – и очень хочется его сохранить.

В моей старой квартире жить нельзя – там повсюду воинские части – и я выехал оттуда ещё в апреле и туда уже трижды “прилетало“. Когда я покидал дом, то соседи смотрели на меня как на предателя, я квартирант – могу легко уехать, а у них это единственное жильё.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch

Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Но на деле Киев теперь совсем другой. Лес, в котором я раньше любил гулять, теперь огорожен лентой и табличкой “мины“. Река Днепр, которая считается любимым местом отдыха киевлян теперь стала братской могилой для российского десанта. Несколько их вертолётов сбили над Киевом и теперь река как-то не слишком ассоциируется с местом отдыха.

Многие знакомые кафе так и не открылись после войны – либо нет денег платить аренду и зарплату сотрудникам, либо просто ждут лучших времен. Война пощадила Киев, больший удар приняли на себя пригороды, но не все готовы вернуться в столицу – и поэтому только половина окон моего дома светится по вечерам. Нам всем придётся как-то научиться жить в этой реальности.

Но некоторые вещи остаются стабильными. Все ещё нелегко снять квартиру, если ты прописан в Донецкой области, “а вдруг вы диверсант“? – испуганно говорит по телефону риелтор, который сам три месяца назад слышал взрывы в Киеве.

taz по-русски

Здесь вы можете подписаться на нас в Telegram, это бесплатно.

Киев. Над тобой продолжает нависать опасность, каждый день в городе звучит воздушная тревога, но теперь мы снова вместе. Прости, что предал тебя и оставил в страшные дни февраля. В этом году у меня не было киевской весны, сразу после зимы наступило лето, хотя горькие шутки про очень длинное 24 февраля не теряют актуальности. Каждый человек в этом городе надеется, что самое страшное для столицы позади, почти у каждого из нас есть кто-то на оккупированном россиянами юге или востоке.

Киев теперь мировая столица, сюда приезжают политики мирового уровня и главные звезды с гуманитарными визитами, но всё это мне не нужно – я просто хочу так, как раньше. Но знаю, что как раньше – уже не будет никогда.

Einmal zahlen
.

Fehler auf taz.de entdeckt?

Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@taz.de!

Inhaltliches Feedback?

Gerne als Leser*innenkommentar unter dem Text auf taz.de oder über das Kontaktformular.

Писать вместе

Illustration: Ein riesiger Stift, der in ein leeres Buch schreibt.

Эта серия возможна только с Вашей финансовой помощью. Через пожертвования в Фонд taz Panter Stiftung Вы обеспечиваете и поддерживаете независимые репортажи журналистов на местах.

So können Sie kommentieren:

Bitte registrieren Sie sich und halten Sie sich an unsere Netiquette.

Haben Sie Probleme beim Kommentieren oder Registrieren?

Dann mailen Sie uns bitte an kommune@taz.de

Den ersten Beitrag schreiben

Geben Sie Ihren Kommentar hier ein