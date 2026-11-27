In der Redaktion wurde dieser Tage liebevoll gewitzelt, unsere Kollegin Leonie Gubela sei neben Taylor-Swift-Expertin unsere Fachredakteurin für gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Mond.

Tatsächlich hat sie einen langen Text geschrieben, in dem sie diese beiden Dinge zusammenbringt. In „Mondsüchtig“ erzählt sie von dem Vorplatz der evangelischen Kirche am Hohenzollernplatz in Berlin-Wilmersdorf, wo seit Beginn der Pandemie jeden Abend um Punkt 19 Uhr mit dem „Abendlied“ der Mond besungen wird, ob bei Regen oder Sturm, guter oder schlechter Laune, längst kennt man sich beim Namen.

Was in der Pandemie als Ritual begann, ist Alltag geworden, und so zeigt diese kleine Geschichte, wie Gemeinschaft entstehen kann. Und wie als wolle das Universum einen Gruß senden, wurde dieser Text unter dem Schein des ­Supermondes am Mittwochabend mit dem 1. Platz des Richard-von-Weizsäcker-­Journalistenpreises ausgezeichnet. Insider berichten: Sogar das ein oder andere Lied sei erklungen.

Einsamkeit muss kein Schicksal sein

Den Preis vergibt die Unionhilfswerk-Förderstiftung seit 2006 alle zwei Jahre für Beiträge aus Print, Hörfunk, Online und Fernsehen. Die mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Auszeichnung steht dieses Jahr unter dem Motto „Gemeinsam mehr Wir – neue Wege aus der Einsamkeit“.

Leonies Reportage legt dar, dass Einsamkeit kein Schicksal sein muss, sondern manchmal nur davon abhängt, ob jemand zur richtigen Zeit das richtige Lied anstimmt – und ob die anderen mitsingen. In der Begründung der Jury heißt es: „Die Reportage von Leonie Gubela besticht durch genaue Beobachtungsgabe, stilistische Exzellenz und Empathie. Sie greift das Thema des Journalistenpreises in bester Qualität auf.“

Wir gratulieren unserer Mond-Fachredakteurin von Herzen.