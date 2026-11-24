taz Verlosung | Nicht erst in jüngerer Zeit wurde das Kino ein Ort für progressive und queere Themen. Crossdressing und ein anarchisches Spiel mit Genderrollen und sexuellen Identitäten begleiten die Filmgeschichte von Anbeginn.

Jetzt mitmachen! Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Filmerbe“ im Betreff an, sowie ihren Wunschfilm. Einsendeschluss ist am 26.11.2026 um 16:00 Uhr.

Die Stummfilme der 1910er und frühen 1920er Jahre mit tabubrechenden Auftritten von Stars wie Asta Nielsen sind reich an auf- und erregenden Filmstoffen und -bildern.

Ihre Präsenz auf der Leinwand schuf Sichtbarkeit für andere Formen des Begehrens und bleibt auch für spätere Generationen queerer Filmemacher*innen einflussreich.

Nationalsozialismus und die 1950er

Die dritte Auflage des Filmerbe-Festivals „Als QUEER schwarz-weiß war“ geht weiter in der Geschichte und betrachten die Zeit des Nationalsozialismus und der 1950er Jahre. Filme aus dieser Zeit waren oft selbst Mittel zur Delegitimation queerer Menschen. Spätere Spiel- und Dokumentarfilme erzählen wiederum die Geschichten queerer Menschen und gehören zur heutigen Erinnerungskultur.

Geprägt wird das Festival durch Einführungsvorträge und musikalisch-performative Begleitprogramme, die die Filmauswahl mit historischen Kontexten versorgen und die Brücke in die Gegenwart schlagen.

Teil des Programms 2026 sind u. a. Veit Harlans „Anders als Du und ich“ (1957), Géza von Radvanyis „Mädchen in Uniform“ (1958, Hauptrolle Romy Schneider), Kurt Hoffmanns „Fanfaren der Liebe“ (1951) und Rosa von Praunheims Doku „Männer, Helden, schwule Nazis“ (2005).

Mehr Infos zum Festival auf filmmuseum-potsdam.de.

🐾 Die taz verlost 2x2 Freikarten für eine Vorführung nach Wahl entweder am Freitag (27.11.), Samstag (28.11.) oder Sonntag (29.11.).

🐾 Jetzt mitmachen! Stichwort: „Filmerbe“ und die gewünschte Vorstellung

🐾 Einsendeschluss: Donnerstag, 26.11.26, 16 Uhr

Viel Glück!