taz FUTURZWEI | Wer Zukunft will, muss investieren, auch wenn dafür bei den gewohnten Konsumausgaben gespart werden muss. Wer den Bürgern diese Tatsache nicht zumuten will, der flieht vor seiner Verantwortung, der spielt lieber mit Milliardenkrediten, anstatt die Bürger in der Transformation mutig überzeugend und entschlossen anzuführen. Schuldenmachen ist Politikversagen.

Konkret: 560 Milliarden Euro Gesamtausgaben sind im Haushalt 2027 ausgewiesen. Die Neuverschuldung für 2027 beträgt 210 Milliarden, 30 Milliarden mehr als dieses Jahr. Dazu kommen 500 Milliarden Sondervermögen auf Kreditbasis für die Infrastruktur, die schon beschlossen sind.

Für den Fall, dass die Neuverschuldung jährlich so weiter geht, wird der Gesamtschuldenbestand bis 2030 auf 3 Billionen Euro steigen. Die Ausgaben für die Zinsen dieser Staatskredite wachsen steil. Im Jahr 2025 waren es 29,95 Milliarden Euro, dieses Jahr werden es etwa 31 Milliarden sein. Die Zinsen fressen Zukunft auf.

Bild: privat Über den Autor ■ Udo Knapp ist Politologe und kommentiert an dieser Stelle regelmäßig das politische Geschehen für unser Magazin taz FUTURZWEI.

Hier sei an den Grundsatz der „Schwäbischen Hausfrau“ erinnert. Diese symbolische Figur hat immer nur das ausgegeben, was sie aus ihren Einnahmen finanzieren konnte. Kredite waren für sie Teufelszeug, dass die Kreditnehmer am Ende doch nur in ihr selbstverschuldetes Unglück stürzen würde. Dieses Verhalten belächeln unsere Regierenden eher als abgestandene Moral von vorgestern.

Wie geht solide Haushaltsführung?

Sie stellen in jedem Jahr fest, dass die zu erwartenden Steuereinnahmen nicht ausreichen werden, das Geschrei an den Bedürfnisfronten in der Gesellschaft ruhig zu stellen. Die Reaktion darauf ist das neue Normal, das im privaten, wie im öffentlichen Bereich zum Maßstab allen individuellen und öffentlichen Handelns geworden ist: Leben auf Pump mit der Verschiebung seiner Kosten auf die Schultern der Generationen von Morgen. Mit Schulden wird das Geschrei befriedet und der Laden am Laufen gehalten.

Im Idealfall einer soliden Haushaltspolitik gäbe es im Problemkatalog der Gesellschaft und der Welt Prioritäten, nach deren Erfordernissen der Haushalt handlungsstark aufgestellt würde - ohne Kredite. Anstatt nun eine Debatte um Ziele und deren Finanzierbarkeit zu führen, diese mit und für die ganze Gesellschaft mehrheitsfähig zu machen, bricht jedes Jahr wieder das Gezerre um die Millionen aus. Bei den Sozialleistungen darf in keinen Fall gekürzt werden, der Sozialstaat gilt als for ever festgezurrt.

Subventionen, ob für den Agrardiesel oder das produzierende Gewerbe gelten als unantastbar. Den außenpolitischen Zwängen, die Notwendigkeit die Verteidigung der Republik gegen die Putinschen Machtgelüste, ist Rechnung zu tragen. Die Transformation, etwa die Energiewende als Start in die elektrifizierte, digitale und KI- bestimmte Industriegesellschaft muss - auch finanziell - abgesichert werden. Die Klimakrise erfordert national und international große Anstrengungen, die sich in den öffentlichen Haushalten wiederfinden müssen. Diese Aufzählung ließe sich beliebig verlängern.

Nun wäre es nötig, den Leuten zu sagen, was im Rahmen unserer Möglichkeiten, gemäß den Prinzipien der „Schwäbischen Hausfrau“ geht, was nicht geht, was in absehbarer Zeit vielleicht gehen wird und was für viele zu Einschränkungen und Verlusten führen wird, die gar nicht zu vermeiden sind. Stattdessen wird die Verschuldung der öffentlichen Haushalte durch immer höhere Kreditaufnahmen immer weiter ausgedehnt und mit zwei Vertuschungstaktiken verhüllt.

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Die eine Taktik besteht in der Behauptung, höhere Staatskredite könnten die Wirtschaft ankurbeln, in deren Folge würden die Staatseinnahmen wieder steigen und dann könnten die hohen Zinsen easy bedient, ja die Kredite sogar abgebaut werden. Das hat seit 1990 sogar zweimal tatsächlich funktioniert. Zuerst bei den weitgehend auf Pump finanzierten Kosten der Wiedervereinigung, die zu achtbarem Wachstum geführt haben. Und in der Finanzkrise 2008/2009, als der Staat mit Krediten die zerspekulierte Bankenwelt vorm Krachen gerettet hat, was zu vielen Privatinvestitionen und Wachstum geführt hat. Die Zinsen für die Kredite dieser Zeit waren in beiden Fällen leicht zu stemmen.

Ein solches Vorgehen kann heute nicht mehr funktionieren. Wirtschaft und Gesellschaft agieren schon in der Transformation. Mit der Digitalisierung und KI, jenseits aller fossilen Brennstoffe wird das elektrische Zeitalter durchgesetzt. Ein neuer, Werte schaffender Markt muss erst noch hergestellt werden. Dazu müssen Digitalisierung und KI gesellschaftsfördernd reguliert werden. Die Arbeit und der Begriff von ihr müssen grundsätzlich neu definiert werden, die „Arbeiterklasse“ der fossilen industriellen Revolution hat ausgedient. Die heute noch funktionierenden Modelle der Finanzierung des öffentlichen Lebens für alle müssen neu aufgestellt werden.

Populistische Vertuschungsmanöver

Aber mit diesen Herausforderungen, ihren Kosten, beschäftigen sich die politischen Eliten eher nicht. Sie arrangieren lieber populistische Vertuschungsmanöver. Aktuellstes Beispiel: Die gesenkte Energiesteuer wird als großes Regierungstheater bis hin zum denkbaren Koalitionsbruch inszeniert. Die Senkung der Energiesteuer bringt für einen Single im Jahr eine Ersparnis von 35 Euro. Für einen Vierpersonenhaushalt bedeutet das eine Ersparnis von 93 Euro im Jahr. Die ganze Maßnahme kostet den Steuerzahler 5,3 Milliarden Euro, soll aber nur für das Jahr 2027 gelten. Offen bleibt, wie das gegenfinanziert werden soll.

Immerhin hat dieses Schmierentheater, gewollt oder ungewollt, einen zu begrüßenden Nebeneffekt. Die Absenkung der Energiesteuer wird über die privaten Haushalte hinaus auf alle Geschäftsformen ausgedehnt. So können alle auch davon profitieren, die bei der bisherigen Stromsteuersenkung für die Industrie außen vorgeblieben sind. Wenn der Unsinn einer zeitlich auf ein Jahr begrenzten Geltung der Maßnahme aufgehoben würde, könnte man fast von einer sinnvollen Transformations-Förderung sprechen.

Könnte. Irrealis. Die Regierenden agieren blind gegenüber den nicht abwendbaren Veränderungen. Nochmal: Diese Veränderungen werden für jeden Einzelnen und die ganze Gesellschaft Einschränkungen und den Verlust gewohnter Standards des Lebens mit sich bringen.

Für diese Zeit des Wandels braucht es Ansagen der Politik, anstelle einer beschwichtigenden Ausdehnung der Kredite, die es immer schwieriger machen, den Wandel gestaltend mitzufinanzieren. Verschenkte Chancen und politisches Chaos werden die Folge sein.

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