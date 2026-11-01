taz Talk zur Sonderausgabe trans taz : Ist die Gesundheitsversorgung von trans Menschen gefährdet?
Für trans und nichtbinäre Menschen gibt es viele Hürden bei der Gesundheitsversorgung. Ein Gerichtsentscheid könnte die Lage weiter erschweren: Welche Kosten werden Krankenkassen in Zukunft noch übernehmen?
Im Oktober 2023 fällte das Bundessozialgericht ein Urteil, das die queere Community aufhorchen ließ: Die Klage einer nicht-binären Person wurde abgewiesen. Ihre gesetzliche Krankenkasse sei nicht verpflichtet, für die Kosten für eine beidseitige Mastektomie aufzukommen, entschied das Gericht.
Veranstaltungsinformationen
Wann: Mi., 25.11.2026, 19.00 Uhr
Einlass: 18.30 Uhr
Wo: taz Kantine und im Livestream
Friedrichstr. 21
10969 Berlin
Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.
Seitdem herrscht deutschlandweit Verunsicherung - welche geschlechtsangleichenden Maßnahmen werden die gesetzlichen Krankenkassen in Zukunft noch übernehmen? Und für wen? Die damalige Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) beauftragte daraufhin den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), ein Gremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen.
Dieser soll bis März 2027 eine neue Regelung für die medizinische Versorgung von trans und nicht-binären Patient:innen erarbeiten. Ob Pubertätsblocker (GnRH-Analoga), geschlechtsangleichender Hormontherapie, Mastektomie oder geschlechtsangleichenden Operationen, der G-BA entscheidet, welche Leistungen für trans und nichtbinäre Personen weiterhin von der gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden und wie hoch die bürokratischen Hürden und Wartezeiten zukünftig sein werden.
Dabei kämpfen trans und nicht-binäre Personen schon heute mit dem Gesundheitssystem: mit langen Wartezeiten auf Therapieplätze oder spezialisierte Ärzt:innen, mit transfeindlicher Diskriminierung und ungeschultem medizinischem Personal. Menschen ohne Krankenversicherung oder unbefristeter Aufenthaltstitel werden ohnehin vom System ausgeschlossen.
Organisieren und unterstützen sich besonders marginalisierte trans Menschen untereinander, müssen sie Razzien fürchten. Im Oktober 2026 durchsuchte die Polizei das queere Gesundheitszentrum Casa Kuà in Berlin-Kreuzberg, dort fand zu dieser Zeit ein Treffen von “The Dolls” statt, einer Gruppe marginalisierter trans Frauen. Der Vorwurf: Sie sollen gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen haben.
Wie geht es jetzt weiter? Warum ist eine umfassende Gesundheitsversorgung für trans und nichtbinäre Personen so wichtig? Und was muss passieren, damit diese in Zukunft gewährleistet ist? Im Rahmen des Erscheinens der taz-Sonderausgabe zu Thema trans am 21. November wollen wir darüber sprechen: Am 25. November in der taz Kantine in Berlin.
Empfohlener externer Inhalt
Im Gespräch:
🐾 Gisela Fux Wolf ist Psychotherapeut*in und arbeitet verhaltenstherapeutisch mit erwachsenen Personen, überwiegend aus dem queeren Spektrum.
🐾 Raweel Nasir ist freie taz Autorin und hat Gender Studies studiert. Sie schreibt vor allem zu Themen wie Feminismus, Anti-Rassismus, Trans-Rechte und Fragen sozialer Ungleichheit. Sie moderiert diesen Talk.
🐾 The Dolls of Berlin sind eine selbstorganisierte Gruppe von trans Frauen und treffen sich wöchentlich im queeren Gesundheitszentrum Casa Kuà.
Weitere Personen werden zeitnah bekanntgegeben.
Beteiligen Sie sich:
Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de