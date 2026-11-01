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Jetzt in der Verlosung Tickets für die Buchvorstellung „Banksy. Straße und Mythos“

Im Rahmen der Reihe „Galerie Straße - Streetart revisited” stellt Ulrich Blanché am 07.11. seine neu erschienene Banksy-Biografie vor – die taz verlost 1x2 Karten für die Veranstaltung.

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Zu sehen ist eine Grafik, die den Titel der Reihe „Galerie Straße - Streetart revisited” zeigt, sowie den Zeitraum vom 31.10. bis 26.11.2026, in der die Veranstaltungsreihe stattfindet.
Vorstellung der ersten kunsthistorisch fundierten Banksy-Biografie

Foto: Stiftung wissensART

Im Rahmen der Reihe "Galerie Straße - Streetart revisited" in der Brotfabrik, Caligariplatz 1, stellt am Sonnabend, 7.11. um 19.00 Uhr Ulrich Blanché seine im Reclam Verlag erschienene Banksy-Biografie vor.

Teilnahme an der Verlosung

Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Banksy“ im Betreff an.

Einsendeschluss ist am 06.11.2026 um 10:00 Uhr.

Es ist die erste kunsthistorisch fundierte Biografie, die Banksys Weg von der Bristoler Szene zum globalen Superstar nachzeichnet und mit Mythen aufräumt.

🐾 Die taz verlost 1x2 Freikarten für die Buchvorstellung „Banksy. Straße und Mythos” mit Ulrich Blanché im Rahmen der Filmreihe „Galerie Straße - Streetart revisited”.

🐾 Jetzt mitmachen! Stichwort: Banksy

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