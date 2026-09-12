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taz panter Talk zu Südamerika & der EU Wohin treibt „Euromérica“?

Im Projekt „Euromérica – Cooperation between Europe and Latin America“ der taz panterstiftung debattieren Journalist:innen aus Lateinamerika über die Beziehungen zur Europa.

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Zu sehen ist das Logo des Projektes und eine taz Tageszeitung
Journalist:innen und Expert:innen sprechen über lateinamerikanisch-europäische Beziehungen

Foto: Zoë Matt-Williams

Im Mai 2026 ist das EU-Mercosur-Abkommen vorläufig in Kraft getreten. In Europa und Lateinamerika entsteht damit eine der größten Freihandelszonen der Welt mit mehr als 700 Millionen Menschen.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Mi., 09.12.2026, 19.00 Uhr

Einlass: 18.30 Uhr

Wo: taz Kantine und im Livestream

Friedrichstr. 21

10969 Berlin

Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Das Abkommen wirft allerdings eine Menge Fragen auf – und wird von Kritiker:innen auch als „neokoloniales Projekt“ bezeichnet. Zugleich sind sich die meisten Expert:innen einig, dass verbesserte Handelsbeziehungen zwischen den zwei Kontinenten für beide Seiten prinzipiell sinnvoll sind.

Doch können dadurch strukturell ungleiche Handelsbeziehungen – Lateinamerika vornehmlich als Lieferant von Rohstoffen, Europa als Exporteur hochwertiger Waren – überwunden werden? Und wie sieht es mit dem Arbeits- und Umweltschutz in den Minen Lateinamerikas aus, aus denen seltene Erden für die grüne Transformation in Europa erworben werden?

Um sich über die Herausforderungen und Chancen des Abkommens und die lateinamerikanisch-europäischen Beziehungen auszutauschen, sind 15 Journalist:innen aus 12 Ländern Lateinamerikas zu Gast in Berlin und Bonn, wo sie am vom Auswärtigen Amt geförderten Workshop „Euromérica – Cooperation between Europe and Latin America“ der taz panterstiftung teilnehmen. Im Rahmen des Projekts werden Artikel von ihnen in der taz veröffentlicht.

Einige der Kolleg:innen aus Latein- und Zentralamerika debattieren über das Abkommen und Wege der Kooperation und Verständigung zwischen beiden Kontinenten.

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Weitere Details und die Bühnengäste werden hier zeitnah bekanntgegeben.

Beteiligen Sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de

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