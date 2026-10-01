Jetzt in der Verlosung Tickets für Dreamland / Territorium der Träume zu gewinnen

Die Vergnügungsparks auf Coney Island in Brooklyn hatten ihre Blütezeit im frühen 20. Jahrhundert. Hier wurde das Konzept der dauerbeleuchteten und dauerlebendigen 24-Stunden-Metropole geboren. Im Parkabschnitt „Dreamland“ wurden europäische Städte wie Venedig und Landschaften wie die Schweizer Alpen nachgeahmt.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Dreamland“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 30.10.2026 um 10:00 Uhr.

Hiervon inspiriert zeigt Théâtre Rude Ingénierie aus Québec eine faszinierende Miniaturwelt aus elektronisch gesteuerten Objekten: Die Besucher:innen wandern als Riesen um eine fantastische Insel, deren tausende Mechanismen sich zu ständig wechselnden Tableaus ergänzen und zugleich als Klangerzeuger und Lautsprecher dienen.

Im Rahmen der Öffnungszeiten finden folgende Veranstaltungen statt:

31.10., 17:00–19:00: Eröffnungsfeier „Willkommen im Weltmodell!“ mit Live-Performance, Gesprächen, Drinks und Snacks

2.11., 17:00–19:00: Round Table (Englisch) zur Geschichte der Unterhaltungsindustrie und möglichen Zukunftsentwürfen

3.11., 17:00–19:00: Lecture Performance (Englisch) über Coney Island als Laboratorium der modernen Metropole.

🐾 Die taz verlost 2x2 Freikarten, die zum freien Eintritt an einem beliebigen Tag im Rahmen der Öffnungszeiten berechtigen.

🐾 Jetzt mitmachen! Stichwort: Dreamland