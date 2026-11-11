Sonder-taz zum trans Day of Remembrance Lebensrealitäten statt Feindbilder

Aus der taz | Wissen Sie, wovor Rechte richtig Angst haben? Es ist nicht der Klimawandel, Krieg oder künstliche Intelligenz. Hört man der AfD zu oder Donald Trump, geht es ständig und überall um Sex und Gender.

Da ist die Rede von einer Regenbogen-Ideologie, einer angeblichen Frühsexualisierung durch Sexualaufklärung, es geht um Homosexualität oder um Genderstudies. Vor allem trans, inter und nichtbinäre Menschen werden zum Feindbild gemacht, ob im Sportverein oder beim Toilettengang.

Dieses Feindbild verbindet rechte Akteure. Es ist anschlussfähig bei rechtsextremen Politiker:innen, bei christlich-fundamentalistischen Aktivist:innen, bei rechten Medien und sogar bei einigen Frauenrechtler:innen, die trans Menschen als Bedrohung dämonisieren. Und diese Stimmungsmache hat reale Auswirkungen.

Erstes überregionales Leitmedium

Seit Jahren nimmt die Gewalt gegen trans, inter und nichtbinäre Menschen zu. Um 12,8 Prozent ist die Zahl queerfeindlicher Straftaten 2025 gestiegen, 2.377 Fälle zählte das Bundeskriminalamt in Deutschland. Während Rechte also Angst vor Gender haben, müssen sich trans, inter und nichtbinäre Menschen vor Gewalt fürchten – einfach nur, weil sie selbstbestimmt leben wollen.

Am 21. November, einen Tag nach dem Trans Day of Remembrance, setzt die taz als erstes überregionales Leitmedium in Deutschland ihren Schwerpunkt auf das Thema trans. In der trans taz widmen wir uns trans nicht als Problem, sondern als vielseitige Lebensrealität – geschrieben und bebildert von Au­to­r:in­nen und Fo­to­gra­f:in­nen aus der Community und ihren Verbündeten.

Unter anderem fragt sich Raweel Nasir, warum cis Menschen eigentlich als Norm betrachtet werden, während Friederike Gräff die 67-jährige Sabrina getroffen hat, die als trans Frau bei der Aids-Hilfe arbeitet und niemals dachte, dass sie so alt werden würde.

Gesundheitsversorgung in Deutschland

Außerdem erzählen trans Kinder und Jugendliche aus ihrem Alltag, während sich Hengameh Yaghoobifarah lyrisch der Trauer um verstorbene trans Geschwister nähert. Darüber hinaus schildert Linus Giese seine Erfahrungen als trans Mann mit der psychischen Gesundheitsversorgung in Deutschland – und taz-Korrespondent:innen aus Indien, Senegal, Argentinien und Großbritannien berichten über die Lage für trans Personen weltweit.

Um all diese verschiedenen Blickwinkel ins Blatt zu holen und die Ausgabe von Text über Foto, Layout, Social Media und Druck zu konzipieren, braucht es ein großes Team, das im Hintergrund Ideen einbringt, diskutiert, plant, streitet, redigiert und betreut. Nun stehen noch letzte kleine Änderungen an, bevor es am 21.11.2026 so weit ist: die trans taz erscheint. Wir wünsche eine anregende Lektüre!

🐾 trans taz 2026 – am 21. November 2026 in der wochentaz. Erhältlich im Abo, an gut sortierten Kiosken und digital im taz Shop.

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