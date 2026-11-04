Personenführung #223 mit Antonia Fechner Tabellen kann man nie zu viele haben

Aus der taz | Erst seit einem halben Jahr arbeitet Antonia Fechner, kurz Toni, im Team Kommunikation der taz-Marketingabteilung. Ihren Arbeitsbereich hatte sie aber von Anfang an voll im Griff, und zwar mit Tabellen, im Plural. Denn von Tabellen kann man nicht zu viele haben. Als Verantwortliche für das Direktmarketing der taz führt sie Buch (also Tabellen) über geplante, versendete und auszuwertende Mailings. Doch damit nicht genug. Auch nach Feierabend werden bei Toni Tabellen aufgerufen. Die Freizeit-Tabellen sozusagen – für Urlaube, Umzüge und Karnevalskostüme. Und man muss zugeben: es funktioniert.

In ihrem Arbeitsalltag bringt sie so schnell nichts aus der Ruhe. Muss ein Mailing verschoben oder mal eins ganz spontan versendet werden, kommentiert sie die Nachricht trocken mit „Fun and Games“, denn mit Humor geht alles besser.

Dass Toni so gut auf diese Stelle passt, ist natürlich kein Zufall. Schon Anfang 2025 kam sie zur Marketingabteilung der taz, damals noch als Praktikantin. Auf die taz wurde sie damals über ihre Masterarbeit aufmerksam, die sie zur Berichterstattung über Schwangerschaftsabbrüche in großen deutschen Tageszeitungen schrieb.

Gespräche an der Seitenwende-Hotline

Am Ende des Praktikums war der Trennungsschmerz groß, und es dauerte nicht lange, bis sie als Aushilfe in der Aboabteilung anfing. Damals war die Seitenwende, also die Umstellung der werktäglich gedruckten taz auf eine rein digitale Ausgabe, in vollem Gange. Zum gleichen Zeitpunkt – wenn wir in der taz Großprojekte angehen, dann so richtig – wurde die Abosoftware umgestellt. Wohl niemand im ganzen taz-Haus arbeitete unter so hohem Druck wie die Kol­le­g:in­nen aus dem Abo.

Besonders gerne half Toni Abon­nen­t:in­nen an der Seitenwende-Hotline, die dort telefonisch ihre Fragen zum digitalen Lesen stellen konnten. Hier schätzte sie die langen Gespräche mit den Leser:innen. In Erinnerung blieb ihr das Gespräch mit einem Leser, der durch die taz seine Ehefrau kennengelernt hatte.

Auch jetzt im Direktmarketing ist die Kommunikation mit den Leser:innen, die ihre freundliche und geduldige Art zu schätzen wissen, ein wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit. Und wer weiß, vielleicht antworten Sie Toni dafür auf die nächste Mail von der taz dann in Tabellenform.