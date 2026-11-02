20 Jahre taz Salon für den Norden Von G20-Zoff bis Weißbiertaufe

Aus der taz | Manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden. Die taz nord war 2006 gerade erst zu einer gemeinsamen Redaktion fusioniert, da kam das frisch eröffnete Kulturhaus 73 im Hamburger Schanzenviertel auf uns zu: „Wollt ihr nicht ein regelmäßiges Veranstaltungsformat bei uns machen?“, fragten sie uns.

Bitte was wollen wir? Wir ruderten täglich, um eine gute Ausgabe hinzukriegen, die von Flensburg bis Göttingen relevant ist; um mit der Online-Entwicklung Schritt zu halten, – und nun sollten wir uns auch noch auf eine Bühne setzen? Und das gleich „regelmäßig“? „Ihr müsst nur kommen und reden“, wollte man uns beruhigen. „Den Rest machen wir.“

Okay, reden – das konnten wir. Der taz Salon war geboren, lange bevor wir zu so etwas „Journalismus auf der Bühne“ sagten. Wir merkten schnell, dass vor dem Reden noch eine Menge anderer Dinge zu tun sind, von der Themen- und Podiumsfindung bis zur Werbung. Aber wir fanden so viel Spaß an diesem neuen Beiboot der taz nord, dass wir nicht mehr davon lassen wollten. Der taz Salon ist im Norden längst eine Institution geworden – inzwischen auch in Bremen, Hannover und Kiel.

Politische Talentscouts

Inhaltlich ist der Salon eine Wundertüte. Wir mischen uns in lokale Debatten ein und greifen bundes- oder sogar weltweite auf. Neben Altona und Wilhelmsburg ging es auch schon um Kenia, Venezuela oder die USA.

Im Lokalen geben wir gern die Talentscouts: Ein gewisser Olaf Scholz eruierte bei uns 2011 mit Anja ­Hajduk eine rot-grüne Stadtregierung. Und auch mit Robert Habeck saß er schon auf unserer Bühne – noch bevor der als Kieler Umweltminister durchs Watt stiefelte.

Der taz Salon lebt vom zivilisierten Dissens. Also, fast immer. In den frühen Rüpeljahren musste auch schon mal ein (bayerischer) Immobilienentwickler eine Weißbiertaufe über sich ergehen lassen.

Polizisten in Kampfmontur

Nach dem G20-Gipfel stellte sich Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) im taz Salon einer aufgebrachten Menge und versuchte, das Debakel zu erklären. Als wäre die Stimmung nicht angespannt genug, musste er gegen Störgeräusche aus Lautsprechern auf dem Dach der benachbarten Roten Flora anreden, für die schon die schiere Anwesenheit des obersten Polizeidienstherrn eine Provokation war.

Und einmal mussten wir Polizisten in Kampfmontur aus dem Saal komplimentieren, die Mieteraktivist:innen, die in einheitlichen Westen gekommen waren, für eine gefährliche militante Gruppe gehalten hatten.

Aber meist ist es sachlich, konstruktiv, lösungsorientiert. Neulich erst bedankte sich ein Gast dafür, wie freundlich wir über Hamburgs Olympia-Bewerbung gestritten hätten: Das habe ihm „den Glauben an die Demokratie zurückgegeben“.

Wer kommt zum Jubiläum des taz Salons? Wir freuen uns, am 22.11. im Kulturhaus 73 in Hamburg u.a. folgende Gäste zur Diskussion begrüßen zu können: ■ Carla Hinrichs, Klimaaktivistin und Autorin ■ Carel Mohn, Journalist und Geschäftsführer des Projekts Klimafakten ■ Ilona Otto, Professorin für gesellschaftliche Auswirkungen des Klimawandels der Universität Graz ■ Moritz Altenried, Leiter Digitalisierung der Arbeitswelt am Institut für Soziologie der TU Berlin ■ Anselm Fehnker, KI-Projektmanager Artificial Intelligence Center Hamburg e.V. (ARIC) ■ Julia Kloiber, Geschäftsführerin von Superrr, einem unabhängigen Labor für eine gerechtere digitale Zukunft ■ Marvin Beck, Sprecher bei der Interventionistischen Linken Bremen ■ Matthias Monroy, Redakteur im Politik-Ressort des nd ■ Emily Laquer, Medientrainerin und Gründerin der Aktivistinnen-Agentur e.V. ■ Andreas Speit, Rechtsextremismusexperte und taz-Autor ■ Marta Ahmedov, Journalistin ■ Elias Bernhard, Schüler aus Hamburg ■ Wiebke Hönicke, Bundeswehroffizierin, Podcasterin und Autorin ■ Serena Bilanceri, taz-Nahost-Korrespondentin ■ Außerdem dabei: Speeddating mit taz-Redakteur:innen und -Chef:innen, Demokratie-Muskel-Training, Norddeutsche Bierprobe, Strick-Workshop, taz Pop-up-Chor, der Glückssalon und das legendäre taz-zahl-ich Hate-Bingo.

Der Salon zum Jubiläum

Das Wichtigste: Beim Salon kommen wir mit unseren Le­se­r:in­nen ins Gespräch. Dass das mal 20 Jahre lang so gehen könnte, hätten wir selbst nicht gedacht, als wir 2006 im ersten Salon mit 35 Gästen dasaßen, von denen auch noch einige Kol­le­g:in­nen waren.

Doch nun ist es so weit. Am 22. November 2026 feiern wir in Hamburg einen Tag lang 20 Jahre taz Salon unter dem Motto „Anders machen“ – am liebsten mit euch und Ihnen.

Die treuesten Salon-Stammgäste haben ihre Tickets schon gebucht, aber es sind noch ein paar Tickets verfügbar. Noch. Wir freuen uns auf Sie und euch. Und viele weitere Jahre taz Salon im Norden.

🐾 20 Jahre taz Salon – jetzt Tickets sichern: taz.de/salon-zwanzig