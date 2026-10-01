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taz Talk zu Pionierinnen im Sport Erste Frauen – Pionierinnen der Sportgeschichte

Seit 2018 widmet sich eine taz Kolumne den ersten Frauen, die sich das Recht nahmen, beim Sport nicht nur zuzugucken. Ihre Geschichten gibt es jetzt als Buch.

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Schreiben über die "Ersten Frauen" im Sport: Elke Wittich und Alina Schwermer

Foto: privat, Marcus Simaitis/edition einwurf (Collage: taz)

Sie wurden gefeiert, bedroht, verhöhnt, ausgegrenzt, angegriffen - und anschließend wieder vergessen. Die ersten Frauen, die sich das Recht nahmen, beim Sport nicht nur zuzugucken, kämpften nie nur um persönliche Bestleistungen, Platzierungen und Medaillen.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Mi., 28.10.2025, 19 Uhr

Wo: im Livestream

Sie mussten sich gleichzeitig auch gegen Vorurteile, von Medizinern und Politikern verbreitete Fake News, lästige Bekleidungs-Vorschriften, feindselige männliche Konkurrenten und Funktionäre durchsetzen – und ihre Leistungen wurden oft erst viele Jahre nach ihrem Tod anerkannt.

Seit 2018 erzählen Alina Schwermer und Elke Wittich in der Kolumne "Erste Frauen" auf der Leibesübungen-Seite der taz diese Geschichten. Als sie damit begannen waren sie nicht sicher, wie viele solcher Geschichten sie wohl finden würden. Natürlich war klar, dass es in jeder Sportart Pionierinnen gab, aber eben wie die Männer auch außerhalb der klassischen Bereiche.

Und so erzählen wir auch von denen, die gefährliche oder aus heutiger Sicht bescheuerte Sportarten auszuüben, keine netten Menschen waren, um es wohlwollend auszudrücken oder glorios scheiterten – mit anderen Worten, sich das Recht herausnahmen, das zu tun, was Männer schon ewig taten.

Aus den Kolumnen ist nun ein Buch geworden. Grund genug, um einmal ausführlich über die Pionierinnen zu sprechen.

Autorinnen:

🐾 Alina Schwermer - Sportjournalistin und teil der Sportredaktion der taz

🐾 Elke Wittich ist freie Journalistin unter anderem für Jungle World, taz, Jüdische Allgemeine

Moderation:

🐾 Andreas Rüttenauer - Redakteur im Leibesübungen-Ressort der taz

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