Jetzt in der Verlosung 75. Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg

“Imagine Futures!” - 75 Jahre Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg!

Seit einem Dreiviertel Jahrhundert ist das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg eine Bühne für Filmkunst. In diesem Jahr feiert das Festival unter dem Motto “Imagine Futures!” vom 05. bis 15. November seine 75. Ausgabe in den Kinos beider Städte. Im Programm präsentiert das IFFMH über 70 aktuelle Kinoproduktionen und begrüßt zahlreiche Filmgäste aus der ganzen Welt. Festivalbesucher*innen können wieder elf Tage lang Filme internationaler Newcomer sowie bekannter Filmemacher*innen entdecken - vielfach als Deutschlandpremieren.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Filmfestival“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 07.10.2026 um 10:00 Uhr.

Zukunftsperspektiven aus der Vergangenheit

Mit der Retrospektive blickt das Festival traditionell in die Filmgeschichte - in diesem Jahr unter dem Thema: “Back to the Futures - Utopien vs. "Dystopien" und versammelt 12 Werke von 1956 bis 2023. Darunter sind Klassiker sowie echte Wiederentdeckungen, zum Beispiel Stanley Kubricks ›2001: Odyssee im Weltraum‹, ›Und täglich grüßt das Murmeltier‹ mit Billy Murray in der Hauptrolle oder Andrej Tarkowskis ›Stalker‹

Partys und People

Die Festival-Lounges im Stadthaus N1 in Mannheim sowie im Karlstorbahnhof Heidelberg sind Treffpunkt für alle! Hier können Festivalbesucher*innen vor oder nach den Filmen ein Gastro-Angebot wahrnehmen und internationale Filmgäste treffen. Am 13. November wird Schauspieler und DJ Lars Eidinger zu Gast sein und anlässlich der Jubiläumsausgabe des IFFMH in der Alten Feuerwache Mannheim seine “Anti-Disco” auflegen.

Filme für Kids!

Das JUNGE FILMFEST des IFFMH präsentiert ebenfalls vom 5. bis 15. November ein abwechslungsreiches und spannendes Programm für sein junges Publikum. Im Zentrum stehen Filme aus Schweden, Brasilien, Frankreich, Mexiko und Argentinien sowie der japanischen Anime-Klassiker ›Mein Nachbar Totoro‹. Darüber hinaus gibt es am 07. November eine Lesung mit dem renommierten Kinderbuchautor Ingo Siegner, der in Heidelberg aus dem neuen Band “Der Kleine Drache Kokosnuss: Einsatz bei der Feuerwehr” lesen wird. Und am 08. November findet der beliebte Familientag des JUNGEN FILMFESTs im Stadthaus N1 in Mannheim statt - mit Filmen und einem kostenlosen Kreativangebot. Auch KIKA-Moderatorin Clarissa Correa da Silva ist wieder mit dabei!

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