Wahrheitklub meets Buchmesse Frankfurt 2026 Teigwaren für alle!

Alle wieder an Bord und alles recht anders: Der Wahrheitklub ist erfolgreich in der Neuformierung, auch wenn es natürlich erschütternd ist, dass auch an jenem Samstag im Oktober weder der Vorstandsvorsitzende ©Tom noch der Humormessias in Gestalt von Exekutivvorstand Michael Ringel zugegen sein werden zu Frankfurt am Main. Einzig an Exekutivorgan Harriet Wolff ist es mal wieder, den Klubladen zusammenhalten.

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa., 10.10.2026, 14:00 Uhr Wo: taz-Stand, Halle 3.0 Ludwig-Erhard-Anlage 1 60327 Frankfurt am Main Deutschland Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Frankfurter Buchmesse erforderlich.

Aber, das wird schon werden: Kommen Sie, schauen Sie, staunen Sie - denn es könnte auf alle Fälle mal wieder mehr als komisch sein, ja es könnte gar lustig zugehen!

Denn die 399.133. Vollversammlung des Wahrheitklubs steht unter der Devise: „Böhmische Knödel für alle!“ Warum? Weil das hochprozentig literarische Tschechien in diesem Jahr ehrenwertes Gastland der Frankfurter Buchmesse ist. Einzige Regel übrigens, die für den diesjährigen Besuch des Wahrheitklubs gilt, ist erneut – sämtlich alle weit über 1.000 Wahrheitklubmitglieder müssen erscheinen zu Frankfurt am 10. Oktober (bitte Mitgliedsausweis und Abzeichen deutlich sichtbar mitführen). Für alle Nichtmitglieder ist der Eintritt frei.

Kurzum, die Wahrheit auf der oktoberlichen Frankfurter Buchmesse mit:

🐾 Andreas Rüttenauer – ordentliches Wahrheitklubmitglied, Ex-Münchner, Ex-Kabarettist, Beinahe-Lehrer, als Redakteur für dies und das seit 20 Jahren bei der taz.

🐾 Harriet Wolff – Exekutivorgan des Wahrheitklubs und seit 2013 Redakteurin bei der Wahrheit, Ex-Münchnerin, kritischer Frankreichfan.

🐾 Rattelschneck aka Marcus Weimer – ordentliches Wahrheitklub-Mitglied und Wahrheit-Cartoonist. Zeichnet auch für SZ, Junge Welt und Titanic. Zuletzt erschien „Trotteln“ zusammen mit Robert Seethaler bei Ullstein.

🐾 ... und dem LAMINATOR, der seit dem 5. Oktober 1996 für die Klubmitgliedsausweise der Wahrheitklub-Mitglieder zuständig ist.