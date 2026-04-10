Jetzt in der Verlosung Freikarten für das Filmfest Bremen

Vom 15. bis 19. April verwandelt sich Bremen wieder in eine einzige große Leinwand. Das Filmfest Bremen geht in seine nächste Runde – und die Zahlen sprechen für sich: Beinahe 1000 Einreichungen aus aller Welt, rund 700 Kurzfilme und etwa 300 Langfilme.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben Sie das Stichwort „Sisterhood" im Betreff an. Einsendeschluss ist am 15.04.2026 um 12:00 Uhr.

Daraus wurden 120 Filme ausgewählt, die an vier Festivaltagen in sechs Wettbewerben um die begehrten Preise konkurrieren. 60 Filmteams reisen an, rund 20 davon kommen aus dem Großraum Bremen – der Rest aus allen Ecken der Welt, die weitesten aus Kalifornien und Südkorea.

Hier ist auch der koreanische Spielfim „Sisterhood“ (2022) von Eun-kyoung Yoon vertreten. Der Film wird auf Koreanisch mit englischen Untertiteln gezeigt.

Die taz verlost 3x2 Freikarten für den Spielfim „Sisterhood“, der am Freitag 17.04.2026 um 18 Uhr im Cinema im Ostertor aufgeführt wird.

Zentral geht es um Yul-hee. Nach ihrer Scheidung zieht sie mit ihrer Tochter in ein ruhiges Haus auf dem Land, in der Hoffnung, fernab ihrer Vergangenheit ein neues Kapitel beginnen zu können.Doch ihr beschauliches Leben nimmt eine Wendung, als die geheimnisvolle und attraktive junge Frau Mi-jee auftaucht.

Die lebhafte Studentin und begeisterte Leserin von Yul-hees Roman „Sisterhood“ wird nach und nach Teil ihres Alltags. Je näher sich die drei kommen, desto mehr unausgesprochene Gefühle kommen zum Vorschein. Subtile Spannungen bringen die Beziehung zwischen Mutter und Tochter ins Wanken.

Mehr Informationen zum Festivalprogramm finden Sie hier.