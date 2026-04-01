Jetzt in der Verlosung Fotobuch zur Demokratiebewegung in Georgien

Vom 9. bis 30. April 2026 zeigt die Galerie Freelens die Ausstellung „Tavisubleba / Freiheit", die sich mit der aktuellen Protestbewegung in Georgien und dem Engagement der Zivilgesellschaft für Demokratie und einen europäischen Kurs des Landes auseinandersetzt.

Die Ausstellung vereint Arbeiten von 13 georgischen Fotograf:innen sowie weiteren Kolleg:innen, die regelmäßig vor Ort arbeiten. Eine derart umfassende fotografische Dokumentation der aktuellen Proteste – darunter bereits ikonisch gewordene Bilder – wurde außerhalb Georgiens bislang noch nicht gezeigt.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben Sie das Stichwort „Fotobuch" an. Einsendeschluss ist am 23.04.2026 um 10:00 Uhr.

Auf der Ausstellung wird das gleichnamige Fotobuch „Tavisubleba / Freiheit" vorgestellt. Das Buch nimmt die Leser:innen mit auf die Straßen von Tiflis. Es begleitet die Menschen in ihrem täglichen Einsatz für die Demokratie, in unterschiedlicher Stärke und Intention, friedlich oder im Widerstand gegen Polizeigewalt, Tränengas und Willkür. Dabei zieht es eine historische Parallele zu den Demonstrationen, die Ende der 1980er Jahre zur Unabhängigkeit von der Sowjetunion führten.

Dazu schlagen die Texte von der Schriftstellerin Nino Haratishvili und dem ehemaligen Außenpolitiker Michael Roth eine Brücke nach Europa, und zeigen auf, warum die heutigen Proteste dort direkt etwas mit uns zu tun haben – und warum wir sie beachten sollten.

Die taz verlost 2 Exemplare von „Tavisubleba / Freiheit".

Alle Infos zur Austellung finden Sie hier.